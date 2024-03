Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024

С 23 по 26 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя высоких технологий-2024» (РНВТ). Масштабный конгрессно-выставочный проект объединяет выставки, форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Центральным событием «Российской недели высоких технологий» станет 36-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2024».

По площади и по количеству участников выставка выросла в два раза. В этом году экспозиция разместится в двух павильонах (павильон № 2 (залы 1-5) и 8 (залы 1-2) на площади 7 000 кв. м.

На выставку вернулись многие компании, пропустившие прошлогоднее мероприятие, а также более 50 экспонентов примут участие в «Связи» впервые. В этом году увеличилось иностранное участие. Присутствие в экспозиции ведущих производителей из Китая превысило даже допандемийный уровень. Некоторые зарубежные вендоры возвращаются на российский рынок через свои российские представительства, представляя продукцию на стендах партнеров.

В выставке «Связь-2024» примут участие более 500 компаний из России, Ирана, Казахстана, Китая, Кипра, Республики Корея. Национальные экспозиции представят Китай и Иран.

Среди зарубежных экспонентов выставки – Kirisun Communications Inc., UCLSWIFT Co. Ltd (ILSINTECH), Wuxi Landking Technology Co., Ltd, Jiangsu Trigiant Technology Co., Ltd, Shenzhen Doke Electronic L Co.Ltd., Shenzhen Ulefone Technology Co., Ltd, Shenzhen Kstar Science and Technology CO. Ltd, Tongyu communication INC. и другие.

Российские разработки продемонстрируют более 200 компаний, в числе которых – «Ангстрем-Телеком», АНО «Координационный Центр Национального домена сети Интернет», RU.РФ, «Искра Технологии», «НАТЕКС», НПП «Ростехнологии», «Сател ПРО», ООО «Специальная Интеграция», ОАО «Супертел», АО «Уфанет», ООО «Фибо-Телеком», ООО «ФЛАТ», ООО «Элтекс Коммуникации» и другие.

На выставке будет представлено 6 региональных экспозиций. Ожидается коллективное участие при поддержке Центров поддержки предпринимательства Курской, Орловской, Самарской, Ивановской, Томской областей, Республики Крым.

Основную часть экспозиции как обычно займут телекоммуникационное оборудование и решения в сфере сетевой инфраструктуры. Также посетители смогут ознакомиться с услугами центров обработки данных и оборудованием для них, прикладным программным обеспечением, системами электропитания, антенно-мачтовыми сооружениями и антенно-фидерными устройствами, предложениями системных интеграторов, решениями в области кибербезопасности, построению цифровой среды, мобильной, спутниковой и радиосвязи, Интернета вещей и искусственного интеллекта, цифровых экосистем.

Специальная экспозиция «Навитех-2024» (павильон №2) в этом году продемонстрирует продукты и решения для транспортной навигации и телематики, а масштабная экспозиция Smart Device Show − широкий спектр пользовательской электроники.

На предстоящей выставке ожидается интересная экспозиция потребительской электроники Smart Device Show – международная специализированная экспозиция решений и технологий в области пользовательской электроники. Ряд решений будет представлен в павильоне 2 (зал 3). На нижнем уровне павильона 2 (залы 4 и 5) разместится коллективная экспозиция данного раздела, организованная нашим китайским партнером.

Производители из КНР представят более 20 тысяч современных и востребованных электронных продуктов в области потребительской электроники, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, компьютеров и аксессуаров, игр, автомобильной электроники, наружной электроники, аудио и видео, коммерческой электроники и электронных компонентов.

Лучшие поставщики оригинального оборудования и решений готовы к поиску покупателей и партнеров на российском рынке, включая розничных торговцев, продавцов в сфере электронной коммерции, дистрибьюторов и других.

Деловая программа выставки в 2024 году традиционно будет охватывать широкий круг актуальных вопросов отрасли.

Центральными событиями станут Форум «Связь-2024», в рамках которого на пленарной сессии будут обсуждаться меры государственной поддержки бизнеса, и Форум «Российский софт: эффективные решения для экономики данных», посвященный вопросам внедрения российского ПО в различных областях экономики страны.

Также в рамках деловой программы будут охвачены следующие темы: российское телеком-оборудование, роль регионов в цифровизации страны, экосистемы, кадровая политика в ИТ, IOT, стандартизация и сертификация и многие другие. В мероприятиях деловой программы примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты.

Мероприятия деловой программы 2024 года:

XVII Международный навигационный форум;

международный форум «Автонет-2024» – Форум инновационных транспортных технологий;

конференция «я-ИТ-ы» снова на «Связи» от крупнейшего некоммерческого сообщества цифровых руководителей страны;

XXVIII Международный форум Международной академии связи «Цифровая трансформация. Связь будущего»;

конференция «Human и non-human ресурсы»;

форум «Лучшие практики импортонезависимости в телекоммуникациях» и конкурс отраслевых проектов по импортонезависимости в телекоммуникациях;

конференция «Сертификация в телекоме – скрытые возможности для бизнеса»;

конференция «Волоконная оптика – основа цифровизации России. Сделано в России, работает на Россию. Как дела, Россия?»;

конференция «RU IOT: мы импортозаместились, а вы?»;

и многие другие.

Выставка работает с 10:00 до 18:00, 26 апреля – с 10:00 до 16:00.

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1.