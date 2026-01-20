Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Элтекс Коммуникации

Элтекс Коммуникации

Дилер завода Eltex, российского производителя телекоммуникационного оборудования Eltex. Офисы компании располагаются в Москве, Новосибирске и Казани.
 
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 ГК «Компьютеры и Сети» создала современное мультимедийное пространство в новом корпусе предприятия «Элтекс» 1
22.04.2025 Связь-2025 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью  1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях 1
29.04.2022 Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
25.04.2017 Связь-2017 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
25.08.2016 ИКТ-инфраструктура международных игр «Дети Азии» в Якутске была поддержана сетями на базе российского телеком-оборудования 1
12.10.2015 Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании 3
07.08.2014 Треть закупаемого «Ростелекомом» объема оборудования в 2015 г. составит оборудование отечественного производства 1
17.01.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков оборудования для ШПД. Почти половину денег получат российские разработчики 2
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г. 2
09.07.2010 «Сибирьтелеком» намерен в 2010 г. направить 3,4 млрд руб. на строительство сетей GPON и ETTH с использованием отечественного оборудования 1

Публикаций - 23, упоминаний - 32

Элтекс Коммуникации и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 197 12
Супертел 18 11
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 58 9
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 9
Ангстрем-Телеком 11 7
Фибо-Телеком 8 7
Ростелеком 10373 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 6
Сател 166 6
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 124 6
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 32 6
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 5
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 60 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 4
НАГ - NAG 20 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 4
Imaqliq - Имаклик Сервис 13 4
Неорос - Neoros 12 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 4
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 14 4
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 8 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 6 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
Huawei 4244 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 3
Т8 НТЦ 105 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 26 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Trialink - Триалинк ГК 11 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 70 3
Базис ТелеКом 4 3
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 58 3
IPmatika - АйПиМатика 26 3
Микроволновая Электроника 3 3
Салаватстекло - Уфанет 20 3
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 11
Газпром ПАО 1423 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Снабремсервис - СРС 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 2
Элинс НТЦ 9 1
Сконтел 11 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
ЛентаМет 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 8
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1092 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 555 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Международная академия связи - МАС 43 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 10
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1840 6
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 250 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1526 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1318 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2069 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 173 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
Eltex ECSS Softswitch 6 1
Элвис-НеоТек - VisorJet ОКТА 5 1
Eltex EMS 3 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 10 1
Орловский Виктор 399 2
Богданов Владимир 19 2
Черников Алексей 53 2
Мохов Александр 2 2
Малов Виктор 2 2
Игонин Сергей 3 2
Айдагулов Валерий 2 2
Звонкович Виталий 2 2
Листаров Алексей 1 1
Голубков Антон 1 1
Еремин Иван 1 1
Терещенко Денис 92 1
Кудрявцев Максим 42 1
Калугин Сергей 168 1
Коростелев Павел 36 1
Шульга Антон 8 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Плотко Сергей 12 1
Бойко Алексей 104 1
Ленер Алексей 1 1
Варламов Алексей 3 1
Дадыкин Иван 31 1
Алешкин Олег 3 1
Балдын Владимир 2 1
Гапонцев Валентин 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 7
Европа Восточная 3123 6
Иран - Исламская Республика Иран 1121 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 5
Беларусь - Белоруссия 6056 5
Россия - СФО - Новосибирск 4681 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1660 5
Кипр - Республика 579 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 4
Казахстан - Республика 5821 4
Италия - Итальянская Республика 4432 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 4
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 4
Южная Корея - Республика 6869 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 3
Россия - ПФО - Самарская область 1470 3
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 2
Япония 13557 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Сингапур - Республика 1910 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 2
Китай - Тайвань 4140 2
Россия - ЦФО - Курская область 701 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 2
Испания - Королевство 3764 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 560 2
Нидерланды 3639 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 999 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 12
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 9
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3182 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 440 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Образование в России 2560 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 2
Открытые системы ИД 176 2
Ведомости 1270 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 16 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
CSTB Telecom & Media 58 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще