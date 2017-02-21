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ETTH
Ethernet To The Home
Ethernet до дома


21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
19.10.2016 «Ростелеком» подключил по оптике к интернету новостройки Волгограда 1
04.10.2016 «Ростелеком» начал подключение по оптике частных домов в Астраханской области 1
15.07.2015 «Ростелеком» в Калмыкии с начала года ввел в эксплуатацию более 1000 портов оптической сети передачи данных 1
06.07.2015 «Ростелеком» создал инфраструктуру связи для УФМС России по Кабардино-Балкарии 1
10.04.2015 «Ростелеком» построил более 22 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 3
11.02.2015 «Ростелеком» проложил 300 км оптики во все многоквартирные дома Карачаево-Черкессии 1
30.01.2015 «Ростелеком» подключил по оптике 100 многоквартирных домов в Дагестане 1
19.01.2015 «Ростелеком» в Сибири построил телеком-инфраструктуру для более чем миллиона домохозяйств в 2014 г. 1
18.12.2014 «Ростелеком» расширяет абонентскую базу в Северной Осетии 1
12.12.2014 «Ростелеком» подключил по «оптике» более 40 тыс. домохозяйств в Волгоградской области 1
05.12.2014 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию более 18 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области 1
17.09.2014 Более 1,5 млн. жителей ЮФО и СКФО выбрали «Ростелеком» в качестве интернет-провайдера 2
14.07.2014 «Оптика» «Ростелекома» стала доступна во всех райцентрах Калмыкии 3
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
16.04.2014 «Ростелеком» подключит к «оптике» более 300 домов во всех районах Калмыкии 1
25.03.2014 «Ростелеком» в Калмыкии проложил «оптику» в «Город шахмат» 1
31.10.2013 300 тыс. сибиряков смотрят интерактивное ТВ от «Ростелекома» 2
07.10.2013 «Ростелеком» подключил по технологиям GPON и ETTH 450 тыс. жителей Сибири 4
19.08.2013 Количество абонентов ШПД «Ростелекома» в Калмыкии превысило 20 тыс. 2
05.07.2013 «Ростелеком» в Беслане завершил очередной этап проекта «оптика в дом» 1
28.06.2013 «Ростелеком» приступил к строительству «оптики» в Адыгейске 1
04.06.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Краснодарском крае 1
08.05.2013 «Ростелеком» провел оптику в пригород столицы Северной Осетии 1
17.04.2013 «Ростелеком» в Калмыкии переключил более 1400 интернет-пользователей на «оптику» 1
16.04.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Астраханской области 2
19.02.2013 «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1300 многоквартирных домов Волгоградской области 2
23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс. 2
27.12.2012 «Ростелеком» подключил 50 тыс. интернет-абонентов в Северной Осетии 1
24.12.2012 «Ростелеком» переключил 55 тыс. абонентов с «меди» на «оптику» в Сибири 1
11.12.2012 «Промтелеком» запустил первую тысячу портов PON на основе оборудования Eltex 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
29.10.2012 «Ростелеком» подключил 3 тыс. абонентов ETTH в Моздоке 1
17.09.2012 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 2,5 тыс. 2
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс. 2
28.08.2012 «Ростелеком» расширяет сеть ETTH в городе Ахтубинске Астраханской области 1
22.02.2012 «Ростелеком» подключил к интерактивному телевидению 100 тыс. абонентов в Сибири 1
21.03.2011 Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб. 1
11.03.2011 Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс. 2

Публикаций - 55, упоминаний - 73

ETTH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 38
Ростелеком Сибирьтелеком 307 7
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 5
Шахты 38 1
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
Восточный Банк 108 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 25
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Родительский контроль 156 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Караоке 27 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Гамзатов Гамзат 12 1
Кудрявцев Максим 37 1
Завязкин Роман 12 1
Гальцев Евгений 17 1
Сун-чи-ми Вадим 25 1
Корняков Арслан 18 1
Сморжевский Алексей 4 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 8
Россия - Российская федерация - РФ 57680 2
Россия - Волгоград 545 2
Россия - Ставропольский край 462 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Украина 3398 1
Россия - Кисловодск 28 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Элиста 66 1
Россия - Ессентуки 17 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Барнаул 363 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768763, в очереди разбора - 672447.
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