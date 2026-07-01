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Пауэр Инжиниринг Power Engineering

Пауэр Инжиниринг - Power Engineering

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 РТК-Сервис выводит на рынок новую компетенцию: комплексный монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования для ЦОД и серверных 1
18.02.2015 «Ростелеком» в Сибири предпочитает российское оборудование 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пауэр Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 197 1
Eltex - Предприятие Элтекс 261 1
Ростелеком 10862 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11455 1
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ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9760 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4842 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 652 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 861 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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