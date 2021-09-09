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Кудрявцев Максим


09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 1
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 7
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
11.07.2017 Названа дата запрета VPN в Китае 1
26.06.2017 Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN 1
01.12.2015 «Техносерв» рассказал о развитии АПК «Безопасный регион» на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 1
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
14.05.2015 «Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае 1
18.02.2015 «Ростелеком» в Сибири предпочитает российское оборудование 1
19.01.2015 «Ростелеком» в Сибири построил телеком-инфраструктуру для более чем миллиона домохозяйств в 2014 г. 1
10.07.2014 «Ростелеком» будет развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру в Омской области 1
03.10.2013 «Ростелеком» запустил 3G в Новосибирске 1
03.09.2013 «Ростелеком» предоставит телеком-инфраструктуру для проведения выборов во всех регионах Сибири 1
22.02.2012 «Ростелеком» подключил к интерактивному телевидению 100 тыс. абонентов в Сибири 1
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб. 1
28.11.2011 «Ростелеком» разработал для Минэнерго РФ систему повышения энергоэффективности 1
10.11.2011 «Ростелеком» модернизирует сеть спутниковой связи в Сибири 1
02.09.2011 «Ростелеком» начинает выдачу кодов доступа к единому порталу госуслуг в Новосибирске и Красноярске 1
01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» 5
26.10.2010 «Сибирьтелеком» подключил 6 тыс. абонентов GPON в Омске 1
19.10.2010 «Сибирьтелеком» подключит управление судебных приставов Омской области к интернету 1
10.08.2010 Избран новый состав Правления «Сибирьтелекома» 1
09.07.2010 «Сибирьтелеком» намерен в 2010 г. направить 3,4 млрд руб. на строительство сетей GPON и ETTH с использованием отечественного оборудования 1
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора 2

Публикаций - 37, упоминаний - 48

Кудрявцев Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 16
Ростелеком Сибирьтелеком 310 5
Google LLC 7198 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Инфосистемы Джет 677 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Открытые технологии 212 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Yandex - Яндекс 4106 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
GitHub 412 1
3799 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Media Direction Group 3 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
Opera - Браузер 640 5
WhatsApp Messenger 654 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Ющенко Александр 25 8
Пушков Алексей 8 4
Путин Владимир 1831 3
Бокова Людмила 80 2
Мамлин Сергей 1 1
Бортников Александр 19 1
Каталов Александр 6 1
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Макаревич Николай 8 1
Курочкин Владимир 1 1
Баласанян Владимир 31 1
Сазонов Дмитрий 3 1
Синенко Ольга 1 1
Василенко Евгения 19 1
Кузьменко Иван 2 1
Болотин Павел 1 1
Бессараб Светлана 1 1
Левова Ирина 18 1
Давыдова Анна 3 1
Мещерякова Анна 3 1
Алимова Ольга 1 1
Гольдштейн Борис 3 1
Гавришев Алексей 2 1
Бутырский Александр 1 1
Пущаков Сергей 10 1
Касперская Наталья 199 1
Ковнир Евгений 71 1
Аксаков Анатолий 98 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 202 1
Нуралиев Борис 205 1
Матвеева Татьяна 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Рубанов Владимир 61 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Ломоносов Александр 11 1
Лашин Ренат 25 1
Володин Вячеслав 62 1
Волин Алексей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 6
Россия - СФО - Новосибирск 1988 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Украина 3417 2
Россия - Нижневартовск 112 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Wikipedia - Википедия 284 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
NYT - The New York Times 511 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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