Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кудрявцев Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 48
Кудрявцев Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Media Direction Group 3 1
|Ющенко Александр 25 8
|Пушков Алексей 8 4
|Путин Владимир 1831 3
|Бокова Людмила 80 2
|Мамлин Сергей 1 1
|Бортников Александр 19 1
|Каталов Александр 6 1
|Варов Константин 24 1
|Бец Максим 1 1
|Макаревич Николай 8 1
|Курочкин Владимир 1 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Сазонов Дмитрий 3 1
|Синенко Ольга 1 1
|Василенко Евгения 19 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Болотин Павел 1 1
|Бессараб Светлана 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Давыдова Анна 3 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Алимова Ольга 1 1
|Гольдштейн Борис 3 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Бутырский Александр 1 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Касперская Наталья 199 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 202 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Ломоносов Александр 11 1
|Лашин Ренат 25 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Волин Алексей 113 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Wikipedia - Википедия 284 2
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|NYT - The New York Times 511 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771101, в очереди разбора - 674783.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771101, в очереди разбора - 674783.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru