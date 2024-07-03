Разделы

Сетевое оборудование Ethernet-коммутатор LAN-коммутатор WAN-коммутатор Ethernet-свитч Switch Hub Uplink Сетевой коммутатор

Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор

Ethernet-коммутаторы обладают продвинутыми функциями для приоритизации трафика, распределения нагрузки и интеллектуальной защиты от сетевых угроз, что гарантирует стабильность работы интернета для конечных пользователей.

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


03.07.2024 Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W

Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим uplink-портом SFP OS1209P/80W. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и корпоративных сетях Wi-Fi, где требует
11.01.2022 МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о первых в мире тестах агрегации uplink в пилотной сети 5G, построенной на основе виртуализации сетевых функций в сети радиодоступа vRAN. Решения vRAN будут широко использоваться в сетях пятого поколения и в открытой архитекту
11.05.2017 МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных

МТС научилась агрегировать LTE-частоты для uplink Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о запуске в своей сети в Москве и области технологии Carrier Aggregation, позволяющей значительно увеличить скорость обратного канала в сет
07.04.2017 Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров

Рынок облачной инфраструктуры в 2016 годуВ 2016 г. мировые продажи облачной инфраструктуры, в том числе серверов, хранилищ и Ethernet-коммутаторов, составили $32,6 млрд, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Отдельно за IV кв. 2016 г. продажи достигли $9,2 млрд, продемонстрировав рост на 7,3% год к году. К так
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation

МТС объявил об успешном проведении тестирования технологии Uplink Carrier Aggregation, которая позволит ускорить загрузку видео в мобильный интернет в разы. Как рассказали CNews в компании, новая технология позволит загружать «тяжелый» контент в сеть с
21.12.2007 ZyXEL анонсирует новые микропрограммы для Ethernet-коммутаторов

ZyXEL сообщает о выпуске новых микропрограмм версий v3.80 для всех управляемых Ethernet-коммутаторов компании. Новые микропрограммы разработаны с учетом требований российских операторов связи и реализуют возможности, делающие управляемые коммутаторы ZyXEL оптимальной плат
30.03.2004 Оборот рынка Ethernet-коммутаторов уменьшается из-за снижения цен

Исследовательская компания Synergy Research Group выпустила отчет по мировому рынку Ethernet-коммутаторов в 2003 г. По данным Synergy, оборот этого рынка в последнем квартале прошлого года составил $2,9 млрд., что приблизительно на 1,5% меньше, чем в III кв. Вместе с тем, пост
23.01.2004 3Com анонсировал новый модульный LAN-коммутатор

Компания 3Com анонсировала модульный LAN-коммутатор 3Com Switch 7700R с возможностью резервирования. 3Com Switch 7700R - это часть семейства модульных коммутаторов 3Com Switch 7700, которое было выпущено на корпоративный рынок в и
14.06.2002 LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО

Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и набором для создания карт. Пакет StreamPack предназначается для азиатских производителей, выпускающих коммутаторы уровня 2. Главная часть пакета - новейший

27.02.2002 Объём поставок Ethernet-коммутаторов вырос в 4-м квартале на 6%

Объём поставок Ethernet-коммутаторов вырос за 4-й квартал 2001 года на 6% и составил 36,4 млн. штук, сообщает агентство Cahners In-Stat/MDR. Тем не менее, этот показатель на 9% меньше, чем в 2000 году. В теку
20.11.2001 Упадок на рынке Ethernet-коммутаторов в 3-м квартале замедлился

Исследовательская компания Dell'Oro из Калифорнии опубликовала результаты анализа рынка Ethernet-коммутаторов в третьем квартале. По данным Dell'Oro, упадок по сравнению с прошлым кварталом составил 8% (с $2,75 млрд. до $2,5 млрд.), и 22% по сравнению с 3-м кварталом 2000 года. В

31.05.2000 Cisco выпустила LAN-коммутатор для компаний средних размеров

Компания Cisco Systems объявила о выпуске LAN-коммутаторов, предназначенных для использования в рамках средних компаний с числом сотрудников от 250 до 1000 человек. Новая система делает возможным использование Интернет решений в рамках
07.12.1999 HP обгоняет Cabletron по поставкам Ethernet-коммутаторов

Ethernet, Согласно отчету, опубликованному исследовательской фирмой Dell'Oro Group, сетевое подразделение HP (HP ProCurve Networking) в третьем квартале 1999 года заняло 4 место по мировым поставкам Ethernet-коммутаторов. Dell'Oro Group оценивает объем этого рыночного сегмента в $6.7 миллиарда в 1999 году.

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5229 14
Microsoft Corporation 25285 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 11
Huawei 4239 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 9
HP 3Com 680 9
МегаФон 9985 8
ZyXEL Communications 302 8
Netgear 240 7
Ростелеком 10364 6
Dell EMC 5101 6
Intel Corporation 12561 6
Qtech - Кьютэк 183 6
Introversion Software 6 5
Qualcomm Technologies 1914 5
HP Inc. 5766 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 5
D-Link - Д-Линк Трейд 384 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 332 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
АРМО ГК 174 3
ORIGO 18 3
Samsung Electronics 10654 3
SAP SE 5446 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 3
Logitech 428 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
АйТи 1440 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
HPE - Juniper Networks 438 3
Huawei Technologies 405 3
Бука - Buka Entertaiment 489 3
Smartec 156 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
Почта России ПАО 2254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2718 2
UPS 211 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Дайвтехносервис 4 1
Пауэр Инжиниринг - Power Engineering 1 1
Великий камень - индустриальный парк 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Газпром ПАО 1422 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 567 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 1
Hyundai Motor Company 421 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Открытие Арена - стадион 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Антракс МНПП 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Daikin Industries 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 398 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 658 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 9
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 163 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3798 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 35
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 34
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 30
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 535 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 26
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 22
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 449 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 18
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 18
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 16
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 13
Microsoft Windows 2000 8663 6
Netgear VPN ProSafe 52 6
Google YouTube - Видеохостинг 2902 5
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 4
Nokia Alcatel-Lucent - PacketStar 16 4
Apple iOS 8286 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 4
Google Android 14749 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 3
Logitech Swytch 7 3
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 3
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 3
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - серия коммутаторов 6 2
D-Link D-View 10 2
Intel NetStructure 23 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 2
Apple iPad 3943 2
Linux OS 10962 2
Microsoft Windows 16384 2
Microsoft Azure 1468 2
Apple iPhone 6 4861 2
Qualcomm Snapdragon X 95 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 2
D-Link LBD - Loopback Detection 33 2
Huawei LampSite Sharing 7 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 72 2
TP-Link Omada SDN 14 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Logitech Rally System 11 2
Logitech Meetup 7 2
Logitech Sync 10 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniSwitch 15 2
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 2
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 2
HP 3Com - 3Com IP PBX 6 2
Logitech RightSound 7 2
Logitech RightSight 7 2
Глазков Андрей 6 2
Балахонов Евгений 4 2
Абдыманап Айбек 4 2
Ушацкий Андрей 105 2
Юсупов Ренат 123 2
Лосев Сергей 46 2
Прокудин Аркадий 9 2
Комиссарук Лев 6 2
Nilsen Borge - Нильсен Борге 2 1
Тюкачев Андрей 3 1
Гречко Андрей 1 1
Гордиенко Федор 1 1
Дубровин Александр 10 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 4 1
Артасов Евгений 2 1
Бычковский Максим 4 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 1
Менделеев Яков 3 1
Hausman Jeff - Хаусман Джефф 3 1
Борняков Илья 47 1
Tomasi Pablo - Томаси Пабло 1 1
Миляков Владимир 1 1
Nahum Orly - Нахум Орли 1 1
Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
Wachtel Ephraim - Вахтель Эфраим 3 1
Спицына Ирина 1 1
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Акимов Максим 192 1
Свердлов Денис 201 1
Соловьев Владимир 108 1
Кудрявцев Максим 42 1
Горбунов Алексей 30 1
Егоров Игорь 43 1
Бобровников Борис 104 1
Салов Антон 38 1
Клебанова Юлия 25 1
Горбунов Александр 55 1
Логинов Александр 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 19
Европа 24656 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 7
Южная Корея - Республика 6867 6
Япония 13555 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 5
Европа Восточная 3123 5
Украина 7802 5
Беларусь - Белоруссия 6051 4
США - Калифорния 4777 4
Земля - планета Солнечной системы 10679 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 3
Азия Восточная 182 3
Казахстан - Республика 5817 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Швеция - Королевство 3716 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1319 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 2
Ближний Восток 3039 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Россия - СФО - Новосибирск 4678 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 2
США - Калифорния - Санта-Клара 187 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 2
США - Массачусетс 513 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Металлы - Медь - Copper 828 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Аренда 2583 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 2
Образование в России 2560 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 3
РБК ТВ - телеканал 82 3
Bloomberg 1425 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 226 2
Серебряный дождь 12 1
The Register - The Register Hardware 1707 1
N+1 - Издание 181 1
Wired - Издание 271 1
9to5Google 57 1
EE Times 160 1
9to5Mac 70 1
DarkReading.com 105 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 15
IDC - International Data Corporation 4943 6
Gartner - Гартнер 3615 5
Juniper Research 551 4
Dell'Oro Group 66 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1059 1
Markets&Markets Research 113 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Synergy Research Group 47 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Tolly Group 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
In-Stat/MDR 70 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
Politecnico di Torino - Turin Polytechnic University - Туринский политехнический университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Defcon 45 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Связь-Экспокомм 113 1
