Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор

Ethernet-коммутаторы обладают продвинутыми функциями для приоритизации трафика, распределения нагрузки и интеллектуальной защиты от сетевых угроз, что гарантирует стабильность работы интернета для конечных пользователей.
СОБЫТИЯ
|03.07.2024
|
Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W
Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим uplink-портом SFP OS1209P/80W. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и корпоративных сетях Wi-Fi, где требует
|11.01.2022
|
МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о первых в мире тестах агрегации uplink в пилотной сети 5G, построенной на основе виртуализации сетевых функций в сети радиодоступа vRAN. Решения vRAN будут широко использоваться в сетях пятого поколения и в открытой архитекту
|11.05.2017
|
МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных
МТС научилась агрегировать LTE-частоты для uplink Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о запуске в своей сети в Москве и области технологии Carrier Aggregation, позволяющей значительно увеличить скорость обратного канала в сет
|07.04.2017
|
Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров
Рынок облачной инфраструктуры в 2016 годуВ 2016 г. мировые продажи облачной инфраструктуры, в том числе серверов, хранилищ и Ethernet-коммутаторов, составили $32,6 млрд, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Отдельно за IV кв. 2016 г. продажи достигли $9,2 млрд, продемонстрировав рост на 7,3% год к году. К так
|09.11.2016
|
МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation
МТС объявил об успешном проведении тестирования технологии Uplink Carrier Aggregation, которая позволит ускорить загрузку видео в мобильный интернет в разы. Как рассказали CNews в компании, новая технология позволит загружать «тяжелый» контент в сеть с
|21.12.2007
|
ZyXEL анонсирует новые микропрограммы для Ethernet-коммутаторов
ZyXEL сообщает о выпуске новых микропрограмм версий v3.80 для всех управляемых Ethernet-коммутаторов компании. Новые микропрограммы разработаны с учетом требований российских операторов связи и реализуют возможности, делающие управляемые коммутаторы ZyXEL оптимальной плат
|30.03.2004
|
Оборот рынка Ethernet-коммутаторов уменьшается из-за снижения цен
Исследовательская компания Synergy Research Group выпустила отчет по мировому рынку Ethernet-коммутаторов в 2003 г. По данным Synergy, оборот этого рынка в последнем квартале прошлого года составил $2,9 млрд., что приблизительно на 1,5% меньше, чем в III кв. Вместе с тем, пост
|23.01.2004
|
3Com анонсировал новый модульный LAN-коммутатор
Компания 3Com анонсировала модульный LAN-коммутатор 3Com Switch 7700R с возможностью резервирования. 3Com Switch 7700R - это часть семейства модульных коммутаторов 3Com Switch 7700, которое было выпущено на корпоративный рынок в и
|14.06.2002
|
LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО
Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и набором для создания карт. Пакет StreamPack предназначается для азиатских производителей, выпускающих коммутаторы уровня 2. Главная часть пакета - новейший
|27.02.2002
|
Объём поставок Ethernet-коммутаторов вырос в 4-м квартале на 6%
Объём поставок Ethernet-коммутаторов вырос за 4-й квартал 2001 года на 6% и составил 36,4 млн. штук, сообщает агентство Cahners In-Stat/MDR. Тем не менее, этот показатель на 9% меньше, чем в 2000 году. В теку
|20.11.2001
|
Упадок на рынке Ethernet-коммутаторов в 3-м квартале замедлился
Исследовательская компания Dell'Oro из Калифорнии опубликовала результаты анализа рынка Ethernet-коммутаторов в третьем квартале. По данным Dell'Oro, упадок по сравнению с прошлым кварталом составил 8% (с $2,75 млрд. до $2,5 млрд.), и 22% по сравнению с 3-м кварталом 2000 года. В
|31.05.2000
|
Cisco выпустила LAN-коммутатор для компаний средних размеров
Компания Cisco Systems объявила о выпуске LAN-коммутаторов, предназначенных для использования в рамках средних компаний с числом сотрудников от 250 до 1000 человек. Новая система делает возможным использование Интернет решений в рамках
|07.12.1999
|
HP обгоняет Cabletron по поставкам Ethernet-коммутаторов
Ethernet, Согласно отчету, опубликованному исследовательской фирмой Dell'Oro Group, сетевое подразделение HP (HP ProCurve Networking) в третьем квартале 1999 года заняло 4 место по мировым поставкам Ethernet-коммутаторов. Dell'Oro Group оценивает объем этого рыночного сегмента в $6.7 миллиарда в 1999 году.
