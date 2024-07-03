Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор

Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим uplink -портом SFP OS1209P/80W. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и корпоративных сетях Wi-Fi, где требует

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о первых в мире тестах агрегации uplink в пилотной сети 5G, построенной на основе виртуализации сетевых функций в сети радиодоступа vRAN. Решения vRAN будут широко использоваться в сетях пятого поколения и в открытой архитекту

МТС научилась агрегировать LTE-частоты для uplink Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о запуске в своей сети в Москве и области технологии Carrier Aggregation, позволяющей значительно увеличить скорость обратного канала в сет