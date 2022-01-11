МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о первых в мире тестах агрегации uplink в пилотной сети 5G, построенной на основе виртуализации сетевых функций в сети радиодоступа vRAN. Решения vRAN будут широко использоваться в сетях пятого поколения и в открытой архитектуре радиодоступа Open RAN. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тесты проведены специалистами «МТС электроника», 100% дочерней компании МТС, в лаборатории Open RAN на территории Центра 5G МТС на ВДНХ, где впервые в мире продемонстрирована работа радиооборудования 5G в режиме агрегации uplink низкого (< 3 ГГц) и среднего (< 6 ГГц) частотных диапазонов (UL CA 5G FDD+TDD) на полностью виртуальной инфраструктуре и коммерческом оборудовании RAN.

Решение состоит из ПО компании Amarisoft, обрабатывавшего сигнал базовой станции, стандартных ИТ-серверов в качестве аппаратной платформы и терминала на основе коммерческого чипсета MediaTek Dimensity 1200.

«Сетевая виртуализация на коммерческих серверах — стратегический вектор развития телеком-индустрии в мире. С 2012 г. операторам связи, в том числе и МТС, удалось виртуализировать практически все функции на своих сетях, кроме радиодоступа. Результаты нашего тестирования имеют важное значение, поскольку нам удалось снять один из основных технологических барьеров на пути коммерциализации vRAN — отсутствие функционала агрегации спектра, который в данной конфигурации продемонстрирован впервые в мире. Виртуализация радиодоступа является необходимым условием концепции Open RAN, трансформации телеком-операторов в облачных провайдеров, а также строительства инфраструктуры граничных вычислений», — отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.