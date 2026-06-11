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МТС 5G-сеть

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 МТС подготовила мобильную сеть Сочи к запуску 5G 1
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения 1
03.02.2022 МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных 1
11.01.2022 МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G 1
09.11.2021 МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО 2
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 1
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 1
03.06.2021 МТС и Администрация Санкт-Петербурга договорились о совместном развитии цифровой экономики региона 1
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 1
20.07.2020 МТС протестирует решение своих стартапов в городской среде Москвы 1
30.03.2020 МТС протестировала модуль интернета вещей в сети 5G 4
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений 2
17.03.2020 МТС запустила онлайн-акселератор для иностранных стартапов 2
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 1
17.02.2020 МТС предоставит свою инфраструктуру экологическим стартапам 2
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

МТС 5G-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15439 20
Huawei 4475 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 80 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1442 1
НАГ - NAG 20 1
Nvidia Corp 3918 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 1
Telit 21 1
Amarisoft 1 1
Ariellium 2 1
Varwin - 3Д Инновации 12 1
Ninsar - Нинсар 2 1
Virsign - Вирсайн Инновации 9 1
Setl Group - Brio Group - Brio MRS - Брио МРС - Бриолоджи 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3290 1
МегаФон 10526 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9419 1
MediaTek - Ralink 590 1
Loudplay - ЛП стрим 27 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 7
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 26 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 2
Кронштадтский хлебозавод 2 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Севкабель Порт 15 1
Газпром ПАО 1457 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 579 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 475 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Президент Украины 128 1
Enterprise Singapore 3 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2515 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13645 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60573 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17743 10
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23969 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6394 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3862 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63655 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 6
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4294 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6792 4
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 1
РАН - Российская академия наук 2089 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 440 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 119 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
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