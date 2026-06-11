Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС 5G-сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 27
МТС 5G-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Панасенко Денис 4 3
|Курин Дмитрий 23 3
|Белов Виктор 59 2
|Коротин Павел 31 2
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Лаконцев Дмитрий 26 1
|Балюк Александр 4 1
|Соломатин Алексей 4 1
|Маслянкин Алексей 8 1
|Ильяич Анатолий 5 1
|Казарин Станислав 175 1
|Шакиров Марат 61 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Панагушин Андрей 17 1
|Халимов Ренат 9 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Герасимов Александр 46 1
|Ласкавый Сергей 23 1
|Полпуденко Дмитрий 3 1
|Евсеев Сергей 5 1
|Курбатов Илья 1 1
|Хайруллин Айрат 108 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448509, в очереди разбора - 727380.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448509, в очереди разбора - 727380.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.