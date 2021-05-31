МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске первой в Санкт-Петербурге масштабной пользовательской пилотной сети 5G. Абоненты МТС смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками в шестнадцати популярных местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, в том числе на территории «Экспофорума», где пройдет Петербургский международный экономический форум.

«МТС провела в Петербурге большое число тестов и пилотов в сфере 5G, в 2019 г. в Кронштадте мы первые в России запустили закрытую тестовую сеть в масштабах города. Сегодня, специально для гостей ПМЭФ и города Санкт-Петербурга, мы представляем первую пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях — при загрузке тяжелого контента, трансляциях в UHD-качестве, использовании витуальной реальности и облачных игр , — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. — Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке её совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг».

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: «Экспофорум» (основная площадка ПМЭФ); Дворцовая площадь;Газпром Арена, площадь у стадиона; Яхтенный мост; технопарк «Ленполиграфмаш»; Ботанический сад; ул. Итальянская, Площадь Искусств; ул. Малая Монетная, офис МТС; Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта; Кронштадт, Летний сад; Кронштадт, ул. Восстания; Кронштадт, ул. Посадская; Кронштадт, пр. Ленина; Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод.

Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд». Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.