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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Кронштадт

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт

Геннадий Скворцов "Кронштадт" (1974) Геннадий Скворцов "Кронштадт" (1974)
Николай Ломакин "Кронштадт" (1965) Николай Ломакин "Кронштадт" (1965)
Альберт Бенуа "Вид Кронштадта" (1889) Альберт Бенуа "Вид Кронштадта" (1889)
Алексей Боголюбов "Кронштадтский рейд" (1855) Алексей Боголюбов "Кронштадтский рейд" (1855)
Геннадий Скворцов "Кронштадт" (1974)

СОБЫТИЯ


18.05.2026 ГК «Кронштадт» переименована в ГК «Аэромакс»

Группа компаний «Кронштадт» объявила о переименовании: новое имя – ГК «Аэромакс». Под ним объединяются компете
29.04.2026 Кредитор отозвал заявление о банкротстве производителя БПЛА «Кронштадт»

Российский производитель гражданских и военных беспилотников АО «Кронштадт» сообщил о погашении задолженности перед ООО «Специальное конструкторское бюро электронного приборостроения», которое ранее хотело обанкротить предприятие. По данным портала «Федресур
21.04.2026 Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

суд Москвы отказал в удовлетворении иска производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) АО «Кронштадт» к страховой компании «Сбербанк страхование», выяснили «Ведомости». Иск на сумму на
09.04.2026 Известного производителя военных и гражданских БПЛА хотят обанкротить из-за долгов

нил CNews, ООО «Скб Электронного Приборостроения» хочет обанкротить производителя беспилотников АО «Кронштадт». Заявление с таким намерением было опубликовано на Федеральном ресурсе юридически

07.04.2026 Разработчик БПЛА и военных тренажеров ушел в убыток на 4,6 миллиарда

Как выяснил CNews, владелец знаменитого разработчика и производителя беспилотников — юрлицо ООО ГК «Кронштадт» увеличил убыток на 2 млрд руб., закончив 2025 г. с чистым убытком в размере 4,6 мл
16.02.2026 «Айсорс» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали вентиляционную установку с цифровым управлением на базе открытой архитектуры

Айсорс и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали отечественную приточно-вытяжную установку с цифровой системой управления на базе российского ПО «Виртуальный контроллер» и открытой архитектуры. Решение рассчитано на зда
05.08.2024 В России выпустили разведывательно-ударный БПЛА «Орион-Э» с большим временем полета

Выпуск воздушного комплекса В первых числах августа 2024 года стало известно о том, что «Кронштадт» выпустила разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион-Э», который обладает большой продолжительностью полета. Об этом в начале августа 2024 г. заявила государствен
22.05.2024 «Элар» оцифровал подшивки газет Кронштадтский вестник» 19 века и за период Великой Отечественной войны

18 годовых подшивок газеты «Кронштадтский вестник» и «Рабочий Кронштадт (название газеты в советское время) было оцифровано для Кронштадтской Морской библи
15.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет для посетителей музея военно-морской славы в Кронштадте

В преддверии ежегодной акции «Ночь музеев» инженеры «МегаФона» установили новые объекты связи во флагманском музее военно-морской славы в Кронштадте. Благодаря проведенным работам всем поклонникам флотской темы стал доступен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Чтобы обесп
16.08.2023 Знаменитого российского производителя БПЛА хотят банкротить за неуплату: «Мы надеялись, что нас не обманут»

Намерение обанкротить «Кронштадт» Как выяснил CNews, компания по продаже комплектующих для беспилотных летательных а
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО

Платформа моделирования автономного судовождения Ведущий разработчик морских интеллектуальных решений Sitronics KT (дочерняя компания «Ситроникс») совместно с входящей в нее компанией Stéor (ранее «Кронштадт — Навигационные системы будущего») создает платформу для разработки технологии безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования. Решение предназначено для обеспечения су
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге

Ленполиграфмаш»; Ботанический сад; ул. Итальянская, Площадь Искусств; ул. Малая Монетная, офис МТС; Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта; Кронштадт, Летний сад; Кронштадт,

17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии»

Konica Minolta завершила проект оптимизации офисных печатных мощностей в петербургском офисе компании «Кронштадт технологии». За счет установки современных многофункциональных устройств и передового ПО для управления печатью парк оборудования компании удалось сократить в 7,5 раза, а затраты на с
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов

«Ситроникс» приобрел компанию «Кронштадт Технологии» Компания «Ситроникс» сообщила о приобретении компании «Кронштадт Технологии», занимающейся цифровизацией морской транспортно-логистической отрасли и судоходства. Пр
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города

Российский оператор связи МТС и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом населенную часть города. На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных

10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»

ения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт. Мегафон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направ
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ

Группа «Кронштадт» объявила об успешном выполнении Гособоронзаказ-2016 по оснащению шести центров геопространственной информации Минобороны РФ новейшими программно-аппаратными комплексами, и, таким обр
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности

Группа «Кронштадт» в рамках Гособоронзаказа-2016 оснастила аэрофотографический центр геопространственной информации Минобороны РФ программно-аппаратными комплексами для создания и обновления цифровой и
09.02.2017 «Кронштадт» ввела в строй тренажер нефтяных месторождений для «Газпром нефть»

ном учебном центре «Газпром нефти» на базе Муравленковского многопрофильного колледжа начал работу современный тренажер разработки, эксплуатации и освоения нефтяных месторождений производства группы «Кронштадт». Как рассказали CNews в компании, торжественное открытие учебного центра состоялось 9 февраля 2017 года.Открытие тренажерного комплекса состоялось при участии губернатора ЯНАО Дмитри
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы

Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемо
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников

Компания «Борлас» и группа «Кронштадт» запустили в опытную эксплуатацию систему разработки и управления цифровой документацией в рамках поддержки жизненного цикла разрабатываемых беспилотных авиационных систем. Решение на
12.07.2016 «Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС

Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП «Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)» в 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе «Кронштадт
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом

стральных и зоновых волоконно-оптических линий связи. Появление ВОЛС, соединяющей Санкт-Петербург и Кронштадт, позволит нам оказывать жителям острова услуги еще более высокого качества, чем ран
04.12.2015 Группа «Кронштадт» поставила ГЛОНАСС-оборудование по заказу Министерства транспорта РФ

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») успешно выполнила работы 2015 г. по государственному контракту шифр «ККС-Река-Море-Порт» по поставке оборудования контрольно-корректир
02.10.2015 АФК «Система» приобрела высокотехнологического оборонного производителя

АФК «Система» берет «Кронштадт»АФК «Система» сообщила о приобретении «Кронштадт груп» — российского производителя высокотехнологичной продукции для оборонной сферы. Сумма сделки составила p4,8 млрд.Продавцом
09.07.2015 «Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value

Компании «Кронштадт Технологии» и Panasonic представили совместную разработку — навигационную систему на базе защищенного планшета Toughpad FZ-M1 Value для маломерного флота, осмотровых групп МЧС на кате
24.12.2010 «Оптоган» переведет Кронштадт на светодиодное освещение

Соглашение между «Оптоган» и администрацией города Кронштадт предусматривает создание совместной рабочей группы для разработки и реализации Прог
13.03.2009 «ПетерСтар» построил ВОЛС до Кронштадта

ного региона, входящий в группу компаний «Синтерра» — построила оптико-волоконную линию связи до г. Кронштадт. В настоящее время в Кронштадте работает три узла доступа компании «ПетерСтар». Пос
30.06.2008 «Почта России» открывает новое отделение в Кронштадте

яется структурным подразделением Сестрорецкого межрайонного почтамта и расположено по адресу: город Кронштадт, ул. Станюковича, д. 5. Новое ОПС будет предоставлять жителям Кронштадта полный спе
22.10.2007 Tele2 открывает салон связи в Кронштадте

Шведский оператор сотовой связи Tele2 открывает эксклюзивный салон сотовой связи в городе Кронштадт. Это первый салон Tele2 в Кронштадте и уже третий по счету салон оператора в Ленинг
04.12.2006 "Билайн" открыл офисы продаж в Кронштадте и Бокситогорске

Оператор сотовой связи «Билайн» открытии двух офисов продаж и обслуживания в г. Кронштадт и г. Бокситогорск. На сегодняшний день действуют 14 салонов в 13 крупных районных центрах Ленобласти. Первый офис продаж и обслуживания в Ленинградской области был открыт в мае 2005 г
17.11.2006 Администрация Кронштадта закупает компьютеры

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга объявила о проведении конкурса на поставку электронно-
25.09.2006 ТКТ вывел услугу "Твой интернет" на кронштадтский рынок

ь услугу "Твой Интернет" в Кронштадте. До конца октября компания планирует предоставить 80% жителей Кронштадта возможность доступа в интернет по сетям компании. С середины 2004 года, в соответс

Публикаций - 113, упоминаний - 147

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Кронштадт групп 19 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 10
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 7
МегаФон 10742 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Турбоджет микро - Turbojet Micro 4 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
РТИ 155 3
Google LLC 12690 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 60 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
Intel Corporation 12811 3
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
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Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Контур СКТ - Системы кабельного телевидения 2 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 2
Huawei 4677 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
Кронштадтский хлебозавод 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Boeing 1031 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
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Deutsche Lufthansa AG 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
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Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
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Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
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