Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Санкт-Петербург
Кронштадт
Публикаций - 57, упоминаний - 99
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 102 5
|Путин Владимир 1961 3
|Коротин Павел 29 3
|Корня Алексей 73 2
|Родионов Андрей 11 2
|Криворучко Алексей 5 1
|Комиссаров Алексей 18 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Коробов Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Погребинский Павел 2 1
|Копелевич Илья 1 1
|Комаров Игорь 6 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Петухов Валентин 1 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Заикин Алексей 1 1
|Казаев Алексей 10 1
|Линденгольц Александр 1 1
|Подороги Александр 1 1
|Слизень Виталий 183 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Смирнов Дмитрий 59 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Шойгу Сергей 60 1
|Шамолин Михаил 114 1
|Назаров Алексей 69 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Беглов Александр 9 1
|Соколов Максим 15 1
|Гурко Александр 129 1
|Михеев Александр 5 1
|Солженицын Александр 6 1
|Ананьин Алексей 66 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
|РИА Новости 699 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
|Юность - радиостанция 20 1
|CNews Analytics 2304 2
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru