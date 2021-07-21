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Россия
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт


21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 3
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 6
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 8
17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии» 2
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 3
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 2
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 4
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ 2
18.05.2017 Google переводит Android на язык программирования из России 1
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности 2
09.02.2017 «Кронштадт» ввела в строй тренажер нефтяных месторождений для «Газпром нефть» 2
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 2
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников 1
12.07.2016 «Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС 2
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.10.2015 АФК «Система» приобрела высокотехнологического оборонного производителя 2
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
08.06.2012 Аквабусы включены в единую систему управления городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга 1
22.02.2012 На «Картах Google» появились панорамы Москвы и Петербурга 1
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 1
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 1
19.10.2011 Интернет и ТВ от «Билайн» стали доступны в новых районах Санкт-Петербурга 1
24.12.2010 «Оптоган» переведет Кронштадт на светодиодное освещение 8
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 2

Публикаций - 57, упоминаний - 99

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 10
МегаФон ПетерСтар 184 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
Yandex - Яндекс 4236 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 3
АФК Система ПАО 1249 3
Синтерра - Synterra 695 3
Google LLC 8263 3
РТИ 122 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 226 2
Ситроникс - Sitronics 672 2
Центел - Центральный телеграф 207 2
Transas - Транзас ГК 105 2
МТС Северо-Запад 48 2
Huawei 2828 2
Инфинет - InfiNet Wireless 46 1
Qualcomm Europe 14 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Renga Software 13 1
JetBrains 40 1
Konica Minolta Business Solutions Russia 36 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Мотив - Екатеринбург-2000 112 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 12 1
Таттелеком 119 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Samsung Electronics 6500 1
VMware 1871 1
Qualcomm Technologies 1051 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 1
Nokia Corporation 2947 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Microsoft Corporation 13274 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 128 4
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 2
Сухой - Авиационный холдинг 73 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 2
РКС - Российские космические системы 102 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 69 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 32 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Волгограднефтепроект 2 1
Росморпорт ФГУП 19 1
Bentley Motors 50 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Открытие ФК 543 1
АвтоВАЗ 128 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 272 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 148 1
Газпром нефть 384 1
Auchan Holding - Ашан 149 1
МТС банк 255 1
Уралкалий ПАО 65 1
Аэрофлот 516 1
Почта России ПАО 1655 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 332 4
Президент Российской Федерации 1489 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
Администрация Смоленской области 19 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 344 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 46 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Рособоронэкспорт 41 1
Правительство Пензенской области 16 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Правительство и губернатор Омской области 15 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Пермского края 15 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
Правительство Московской области 50 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
Правительство Москвы 699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
Федеральное казначейство России 793 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 385 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 1
Правительство РФ 2279 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1215 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 105 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 327 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 265 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 32 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 132 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 160 1
Безопасный город 355 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 234 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 340 1
МФУ - Многофункциональное устройство 647 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 4
МТС 5G-сеть 10 2
Google Android 10774 2
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 91 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Autodesk Revit 74 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 128 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 1
Visorcam - сервис передачи спортивной трансляции от первого лица 1 1
Esri ArcGIS 110 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Bentley iTwin Services 4 1
RobotsCity 2 1
DoubleMe 2 1
Autodesk Forge 4 1
YSoft SafeQ 23 1
ByteDance TikTok 95 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
MTS StartUp Hub 26 1
C++ - Язык программирования 301 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 1
JavaScript - Язык программирования 717 1
Apple Mac 1607 1
Java - Язык программирования 1319 1
VK - Mail.ru Одноклассники 891 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
Apple iPad 3263 1
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Слизень Виталий 183 1
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Назаров Алексей 69 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Беглов Александр 9 1
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Гурко Александр 129 1
Михеев Александр 5 1
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Россия - СФО - Ленинградская область 1382 19
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Великая Отечественная война 137 2
Федеральное законодательство 262 1
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Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
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НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 148 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 731 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 610 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
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CNews Analytics 2304 2
Markets&Markets Research 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 9 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
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