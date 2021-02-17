«Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов

«Ситроникс» приобрела компанию «Кронштадт Технологии», разрабатывающую решения для цифровой морской навигации и безэкипажного судовождения. Продавцами выступили структуры АФК «Система» - владельца «Ситроникса».

«Ситроникс» приобрел компанию «Кронштадт Технологии»

Компания «Ситроникс» сообщила о приобретении компании «Кронштадт Технологии», занимающейся цифровизацией морской транспортно-логистической отрасли и судоходства. Продавцом выступила группа компаний «Кронштадт», которая, как и «Ситроникс», принадлежит АФК «Система».

Как пояснили CNews в пресс-службе «Ситроникса», сделка будет закрыта в течение двух-трех месяцев, так как в ходе нее приобретается сразу несколько активов. Соответственно, для оценки стоимости приобретаемых активов, включая интеллектуальную собственность, потребуется время.

«Кронштадт Групп» и «Кронштадт Технологии»

«Кронштадт Групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. При этом сама «Кронштадт групп» занимается продуктами и решениями для авиационной отрасли.

В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб. После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли.

«Ситроникс» купиила компанию «Кронштадт Технологии», разрабатывающую решения для цифровой морской навигации и безэкипажного судовождения

Со своей стороны, «Кронштадт Технологии» работает в сфере экосистемы морских интеллектуальных решений для навигации и автономного судовождения. То есть компания является непрофильным активом для «Кронштадт Групп».

«Кронштадт Технологии» и «Маринет»

«Кронштадт Технологии» участвует в реализации проектов «Маринет» - одного из направлений «Национальной технологической инициативы» (НТИ). «Маринет» предполагает развитие трех направлений в морской отрасли: цифровая навигация (E-навигация), технологии освоения мирового океана и инновационное судостроение.

В частности, компания «Кронштадт Технологии» реализует проект e-Навигации, в рамках которого создается единое информационное пространство для взаимодействия всех участников отрасли, охватывающее береговые и бортовые цифровые системы, облачные сервисы (включая сервисы данных и обмена информацией онлайн), а также средства морских телекоммуникаций.

Второй проект, которым занимается компания, это формирование платформы для разработки технологий безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования в виртуальной среде. Утверждается, что данное решение является уникальным для автономного судовождения.

Сложная история «Ситроникса»

Компания «Ситроникс» была создана в середине 2000-х годов для консолидации высокотехнологичных активов АФК «Система». В 2007 г. компания провела первичное размещение акций (IPO) для Лондонской фондовой бирже.

В 2011 г. контроль над «Ситроникс» получил холдинг РТИ, принадлежащий АФК «Система» и специализирующийся на решениях на оборонной промышленности. В 2012 г «Ситроникс» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а активы компании были распределены между подразделениями АФК «Система».

Затем «Ситроникс» был возрожден в качестве разработчика решений для навигационной отрасли. В своем нынешнем виде компания представляет из себя третью реинкарнацию «Ситроникса» и специализируется на разработке комплексных цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ и их внедрения на любой стадии зрелости инфраструктуры.