Transas Транзас ГК Транзас Навигатор Транзас Технологии Транзас Экспресс Транзас Вижн Transas Marine Transas Mediterranean

08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике

ехнологии «Транзас», реализованные в концепции THESIS помогают в решении этих задач.Основой THESIS (Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions) является платформа, обеспечивающая вза
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ

«Транзас» объявила об успешном проведении тестовых испытаний функциональной работоспособности

15.03.2017 «Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global

Компания «Транзас», разработчик инновационных решений на основе цифровых технологий, подписал соглашени
27.02.2017 «Транзас» и Japan Radio Company объявили о глобальном cтратегическом партнерстве

«Транзас» и Japan Radio Company (JRC) объявили о заключении соглашения по стратегическому парт
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ

Группа компаний «Транзас», производитель высокотехнологичного оборудования, программных приложений, интегриров
21.10.2016 «Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ»

«Транзас» объявил о подписании контракта на оснащение радионавигационным оборудованием еще одн
13.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию iPad-приложения для лоцманов Pilot Pro

Компания «Транзас» выпустила новейшую версию Pilot Pro — приложения для iPad, предназначенного для профессиональных лоцманов и судоводителей. Об этом CNews сообщили в «Транзас». Обновленная версия
06.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию приложения iSailor

Компания «Транзас» выпустила новейшую версию приложения iSailor – электронной картографической системы для интернет-планшетов и смартфонов. Обновленная iOS-версия популярной электронной картографической

23.10.2013 Валерий Ермаков назначен гендиректором «Транзас»

На должность генерального директора «Группы Транзас» назначен Валерий Ермаков. По словам Николая Лебедева, президента Группы «Транзас<
18.12.2012 «Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта»

Компания «Транзас» модернизировала навигационное оборудование, установленное на ледоколах ФГУП «Росморпорт», до последней версии ЭКНИС Navi-Sailor 4000. В рамках договора на судах была установлена новейш
22.11.2012 «Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»

Группа компаний «Транзас» присоединилась к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС», назначенному весной этого го
09.10.2012 «Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр»

Компания «Транзас» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса речной информационной системы на реке Днепр. Система входит в состав национальной речной информационной служ
22.06.2012 «Группа Транзас» и «НИС» будут совместно продвигать навигационно-информационные решения на российском и зарубежном рынках

Компания «Навигационно-информационные системы» («НИС») и «Группа Транзас» объединили усилия в целях модернизации транспортной инфраструктуры городов Российско
23.12.2010 «Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии

Компания Transas Marine Pacific приступила к модернизации электронно-картографических навигационных ин
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане

Компания Transas Mediterranean подписала контракт с Управлением порта Абиджан на модернизацию ранее ус
05.04.2010 В России создан геоинтерфейс Transas Globe

информационного контекста - покрытия всего Земного шара детальными, не опосредованными картографическими условностями растровыми изображениями, интегрированными с глобальной цифровой моделью рельефа. Transas Globe предназначается не столько для просмотра собственно этого географического контекста, сколько для создания с его помощью разнообразной пользовательской информации, локализованной и
28.07.2008 «Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск

Компания «Транзас» провела модернизацию двух радиотехнических постов «Пенай» и «Дооб» СУДС Новороссийск. В ходе модернизации на постах установлены модели радиолокационных станций датской фирмы Terma. Ант
21.07.2008 «Транзас» приступила к разработке астрономического тренажера

Специалисты компании «Транзас» приступили к разработке нового продукта - астрономического тренажёра. Окончание работ предварительно запланировано на конец второго квартала 2009 г. Астрономический тренажер предназнач
18.07.2008 «Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново

Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплек
14.07.2008 «Транзас» поставит тренажер для ATR-42 компании «ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» подписала контракт с ЗАО «Транзас» на производство и поставку тренажера для иностранного воздушного судна ATR-42. Это п
11.07.2008 «Транзас» поставил навигационный тренажер Университету водных коммуникаций

Компания «Транзас» осуществила поставку многофункционального тренажерного класса NTPro 4000 для подготовки судоводителей в Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. В состав тр
10.07.2008 «Транзас» подписал контракт с судостроительным заводом "Красное Сормово"

Компания «Транзас» заключила контракт с нижегородским судостроительным заводом "Красное Сормово" (группа компаний МНП) на оснащение двух судов проекта 19619 для Каспийского морского пароходства Азербайдж
07.07.2008 «Транзас» поставит системы навигации Simon Mokster Shipping

Компания "Транзас" подписала контракт с Ярославским судостроительным заводом на поставку радионавигационного оборудования для двух судов-снабженцев проекта IMT 955 SBV - DE. Оба корпуса спроектированы IM
27.06.2008 Компания «Транзас» интегрирует «Интеллект»

Специалистами компании «Транзас» произведена частичная интеграция системы поддержки принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях (Crisis Management System, CMS ) с платформой «Интеллект» компании ITV. Тепе
18.06.2008 «Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера

Компанией «Транзас» заключен договор на поставку оборудования Автоматической идентификационной системы (АИС) для ГБУ «Волго-Балт» на реке Неве и Ладожском озере. В ходе реализации планируется установка пя
17.06.2008 «Транзас» оснастил танкер «Nasiba Zeynalova»

Компания «Транзас» оснастила судно «Nasiba Zeynalova», принадлежащее турецкой судоходной компании Palmali Shipping, комплектом радионавигационного оборудования, средствами внутрисудовой связи, электронно
10.06.2008 «Транзас» оборудовал последний сухогруз для Irinvestship Limited

акт приема-сдачи четвёртого многоцелевого сухогруза типа «Хазар» проекта RSD19, построенного для Irinvestship Limited (Иран) на Волгоградском судостроительном заводе (Группа компаний МНП). Компания «Транзас» оснастила все суда проекта полным комплектом радионавигационного оборудования. В комплект поставки для сухогруза «Iran Torkaman» вошли электронно-картографическая система Navi-Sailor 3
03.06.2008 «Транзас» защитит плавучее нефтехранилище «Лукойла» на Каспии

Компания «Транзас» осуществила поставку акустической системы дальнего радиуса действия LRAD1000 на плав
28.05.2008 ГК «Транзас» продолжит строительство сети комплексов «Транс-Форс»

Строительство федеральной сети комплексов «Транс-Форс», принадлежащих группе компаний «Транзас», продолжается: «Транс-Форс» появится в Сургуте и Уфе. В апреле 2008 г. были подписаны соответствующие контракты. Строительство обоих комплексов происходит на условиях лицензионного сог
28.03.2008 «Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу

В North Cape Maritime School (Хоннингсваг, Норвегия) состоялась официальная церемония открытия полномасштабного навигационного тренажера «Транзас». Реализация проекта с бюджетом 15 миллионов норвежских крон заняла полтора года. Тренажер, разработанный согласно требованиям DNV (класс А), состоит из главного мостика с семью проекто
18.03.2008 «Транзас» оснастит сухогруз типа «Танаис» для Азово-Донского пароходства

17 марта компания «Транзас» подписала контракт с Волгоградским судостроительным заводом (группа компаний МНП) на оборудование головного сухогруза класса «Волго-Дон макс» типа «Танаис» проекта 007RSD07, строящегос
18.02.2008 Минтранс сертифицировал тренажер ГМССБ «Транзаса»

8 февраля 2008 года компанией «Транзас» было получено свидетельство Министерства транспорта РФ об одобрении типа аппаратуры для тренажера ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии). Сертификат подтверждает соответ
14.02.2008 «Транзас» поставил СУДС для нефтяного терминала в Грузии

Компания «Транзас» завершила работы по созданию СУДС нефтяного терминала в порту Кулеви, Грузия. В 2008
06.02.2008 «Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом

ЗАО «Транзас», разработчик комплексов Транс-Форс, выиграло конкурс на проектирование, разработку,

01.02.2008 На российском рынке виртуальности заключена крупнейшая сделка

Компания «Транзас», российский производитель программно-аппаратных комплексов и систем безопасности для
31.01.2008 «Транзас» поставит авиатренажёры для «Ильюшин финанс Ко»

ЗАО «Транзас» реализует проект по разработке и поставке тренажёров для самолетов в соответствии с

18.01.2008 «Транзас» установит ИНС на Palmali

Интегрированная навигационная система производства компании «Транзас», сертифицированная под Российский морской регистр, будет установлена на новых танкерах Palmali. 17 января 2007 года компания «Транзас», отечественный производитель систем навига
28.12.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажёр в МГА им. Ушакова

24 декабря 2007 года в Морской государственной академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) введён в строй навигационный тренажер с круговой визуализацией производства компании Транзас. Особенностью данного тренажера является цилиндрический экран с 360 градусами обзора, на который проецируется навигационная обстановка. Круговая визуализация позволяет создать более реа
28.12.2007 В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС

2007 году Транзас оборудовал полноразмерными ЭКНИС(Электронная картографическая навигационная информационная система) четыре судна компании «Новошип», всего же в рамках контракта запланировано переоснаще
24.12.2007 В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас»

19 декабря 2007 года в порту Баутино (республика Казахстан) была проведена Госкомиссия по приемке в эксплуатацию системы управления движением судов производства Транзас. Монтаж и пусконаладка программно-аппаратного комплекса были завершены 31 октября текущего года. Сертификация СУДС Баутино пройдет в 2008 году, после проведения испытаний системы и обуч

Публикаций - 164, упоминаний - 262

Transas и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 680 11
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1842 7
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 124 6
Ростелеком 10386 6
МегаФон 10034 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 5
М2М телематика - НИС М2М 232 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 4
Yandex - Яндекс 8554 4
Ниеншанц 122 4
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 3
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 3
Питерская группа связистов 437 3
Microsoft Corporation 25310 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 3
РТИ 147 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 41 3
Google LLC 12318 2
Электросвязь 268 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Телематические системы 56 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 2
Optima - Альфа-Интегратор-Инфоэнерго 4 2
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 2
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 2
Ломо-Прибор 2 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 2
БНТ Прибой - Базовые новые технологии Прибой 3 2
Арман - Арман Технолоджис 2 2
ЛЭИВО - Русско-финское закрытое акционерное общество 2 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 9
ОСК - Красное Сормово 11 7
Palmali Shipping 6 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 6
Волгоградский судостроительный завод 6 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 4
Связной ГК 1384 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 4
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 4
Цезарь Сателлит 42 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Ямал СПГ 10 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 45 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 2
Газпром авиа 3 2
Окская судоверфь 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2015 2
РВК - Российская венчурная компания 558 2
Газпром ПАО 1424 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
BMW Group 469 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 315 2
Intel Capital 148 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Доброфлот 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Гранит 54 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 7
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правительство Канады 52 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 40
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 20
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 44 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4845 17
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 32 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 14
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 6
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 6
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 6
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 5
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 21
Transas - Транс-Форс 15 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 13
Transas Navigator - Transas Navi-Planner - Транзас Navi-Harbour - Транзас Navi-Trainer - Transas Navi-Sailor ECDIS - Transas iSailor - Электронно-картографическая навигационная информационная система, ЭКНИС 14 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 13
Microsoft Windows 2000 8679 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 6
Microsoft Windows 16407 5
Transas - THESIS - Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions 4 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 501 4
Роскосмос РКС - Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 6 3
Apple iOS 8302 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 38 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 2
Ситроникс - СиТрафик СУДС - Система управления движением судов 5 2
Transas Globe 3 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 2
Apple iPad 3943 2
Google Android 14776 2
Linux OS 10986 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 2
NVision Барьер 734 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 265 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Мужиков Николай 7 7
Осеевский Михаил 333 5
Гурко Александр 136 5
Лебедев Николай 5 4
Золочевский Иван 20 3
Михайлов Юрий 8 3
Гапешко Игорь 3 3
Ермаков Валерий 136 3
Пономарёв Владимир 17 3
Урличич Юрий 52 2
Румянцева Ольга 62 2
Симонов Сергей 9 2
Васюков Григорий 14 2
Цуриков Игорь 3 2
Генералов Сергей 3 2
Секачев Владимир 2 2
Дмитриев Кирилл 117 2
Иванов Сергей 398 2
Калугин Сергей 168 2
Кусков Денис 221 2
Соколова Анастасия 12 1
Васильев Григорий 44 1
Омельницкий Борис 9 1
Андреев Александр 28 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Можаев Петр 3 1
Ткачук Лариса 53 1
Новиков Василий 11 1
Зенин Алексей 3 1
Гуров Александр 8 1
Куканов Александр 19 1
Шолохов Михаил 7 1
Мякишева Марина 84 1
Алейников Виталий 2 1
Геклер Алена 30 1
Левкевич Михаил 60 1
Зубков Виктор 49 1
Шперлинг Андрей 9 1
Зелин Александр 32 1
Нургалиев Рашид 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 13
Земля - планета Солнечной системы 10685 11
Европа 24669 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 9
Норвегия - Королевство 1833 8
Финляндия - Финляндская Республика 3659 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 102 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 7
Германия - Федеративная Республика 12953 7
Турция - Турецкая республика 2500 7
Украина 7805 7
Казахстан - Республика 5830 6
Швеция - Королевство 3718 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 5
Индия - Bharat 5719 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 97 4
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 153 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 4
Канада 4992 4
Франция - Французская Республика 7991 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 441 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 3
Украина - Одесса 196 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 3
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 3
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 18
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 11
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1025 10
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 7
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Аренда 2581 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
TAdviser - Центр выбора технологий 432 3
CNews Северо-Запад 24 2
News Corp - News Corporation 218 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 1
РИА Новости 998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
Рустелеком ТК 304 1
Frost & Sullivan 206 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 6
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
Keio University - Университет Кэйо 32 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 11 1
ЦНИИМФ - Центральный научно-исследовательский институт морского флота 1 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
СПГУВК ФГОУ ВПО - Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций 2 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Université Félix Houphouët-Boigny - Университет Феликса-Уфуэ-Буаньи - Университет Кокоди-Абиджан - Абиджанский университет 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 69 1
Неогеография XXI - форум 65 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 43 1
Земля из космоса 50 1
Навитех-Экспо 32 1
BitByte ИТ-фестиваль 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
