НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации

Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G ные сети 5G все ближе Институт «Сколтех» при поддержке Фонда «Национальной технической инициативы» (НТИ) разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщ

В России создан квантовый компьютер с облачным доступом ого центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН получила удаленный доступ к пятикубитному квантовому ионному компьютеру. Об этом CNews рассказали представители фонда Национальная технологическая инициатива (НТИ). Ученым удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с ПК. Программно-аппаратный комплекс разработан в рамках проекта Лидирующего и

Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи Фонд на технологии Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ), пишут «Ведомости». По словам инвестиционног

ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина по разработке современных технологических продуктов провели в Екатеринбурге совместно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студентов из Москвы и Екатеринбурга, лучших пригласили на стажировку. Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения <

Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является вен

Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» ссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны, в числе которых –

В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа» В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ

В России написан национальный стандарт в области больших данных тики больших данных». Об этом CNews сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стандарта был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского гос

Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ е смогут все желающие. Организаторами выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Практики будущего» кружкового движения НТИ. Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков – тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать

Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашени

Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России Дорожная карта развития водородной энергетики Специалисты НТИ («Национальная технологическая инициатива») по направлению «Новые и мобильные источники энергии» в составе рабочей группы Минэнерго подготовили проект дорожной карты по развитию водородной

Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн руб. в проект «Цельс» («Медицинские скрининг системы»), представителя

Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подго

Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей тотехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати. Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Нов

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность». Он

В России появятся умные «лежачие полицейские» омобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению Autonet Ярослава Федосеева. По словам Федосеева, в настоящий момент продо

РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные ) объявила о начале нового этапа открытого отбора проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Первая волна ориентирована на технологический бизнес с новыми разработками и продуктами

Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G тает в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в соответствии с разрешением на использование частот, которое было выдано Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для создания пилотной зоны сетей связи 5G. ЦК НТИ были проведены первые успешные тесты БС на 5G-смартфонах Huawei Mate 20X, во время которых удалось достичь скорость более 300 Мбит/с (в полосе 50 МГц). В ближайшие дни начнутся испытания ра

За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО а российских автомобилистов. Над проектом работают специалисты Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет». Информация, собранная сервисом, в дальнейшем будет использоваться, в том числ

НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами Цифровую платформу управления талантами на базе технологий искусственного интеллекта готовится запустить Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). Система будет агрегировать образовательные сервисы, данные об участниках Кружкового движения и рекомендовать им персональные траектории развития. Платформу «Талант» разрабатывает российск

«Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий «Система», РВК и «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических пр

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ РВК) объявила о запуске новых программ поддержки бизнеса в Национальной технологической инициативе (НТИ). Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансировани

России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям Сколько потребуется специалистов для работы по направлениям НТИ В России к 2035 г. потребуются от 271 тыс. до 300 тыс. специалистов по реализации направл

Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов в 2018 г. при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запущено 14 Центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций. Их задачи — трансфер научных разработок в конкретные

Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» федеральном бюджете на осуществление мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), которая реализуется по поручению Президента. Об этом говорится в распоряжении Правитель

Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков жкового движения». Документ подготовлен в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), который реализуется по поручению президента. Кружок – это простейшая форма самоорганиза

В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» представила решение для борьбы с транспортными пробками в городе. Решить пробл

Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ еские барьеры при внедрении передовых производственных технологий на территории России, а также повысить конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции. «Одним из базовых принципов НТИ является развитие рынков, которые еще не зарегулированы инструментами стандартизации. План разработан таким образом, чтобы не допустить отставания России по критически важным технологически

Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие эксперты «Сколково», «МТС», «Ростелеком», «Мегафон», НП «ГЛОНАСС», а также члены рабочей

РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ во Челябинской области договорились о реализации в регионе Национальной технологической инициативы (НТИ), проектов и программ цифровой экономики, развитии инновационной экосистемы, а также стим

Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданные на базе Сколтеха, МИСиС и ИТМО, будут участвовать в разработке технических ст

В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» разработала концепцию внедрения и развития беспилотной сельхозтехники. Как сообщает пресс-служба НТИ «Автонет», в рамках данного проекта, с 2019 г. в России планируется за

РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ тельство Пермского края договорились о партнерстве в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее соглашение подписали на Межрегиональном Экспортном Форуме в Перми губер

Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей НТИ «Автонет» в рамках конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям выберет лучшие инновационные проекты в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте Фонда. Российские новаторы могут получить гранты в размере до 20 млн

РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» электроэнергией между генераторами, потребителями, просьюмерами и другими субъектами отрасли. На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» при участии Инфраструктурного центра «Энерджинет НТИ», статус которого получил Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», будут разработаны стандарты «Информационные технологии. Умная энергетика. Термины и определения» и «Информаци

Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку жковое движение, говорится в пресс-релизе венчурной компании РВК, которая является проектным офисом НТИ. Как напоминает сообщение, Национальная технологическая инициатива – долгосрочная государ

РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки РВК в партнерстве с PwC запустила «Экспортный акселератор» Национальной технологической инициативы (НТИ). Программа направлена на развитие экспорта российских технологических компаний, которые

В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники. Официальное мероприятие состоялось в рамках всерос

Фонд НТИ привлек первых инвесторов ионных проектов, развивающих «сквозные технологии», критически важные для формирования новых рынков НТИ. В их числе — технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блок