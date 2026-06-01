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НТИ Национальная технологическая инициатива Российской Федерации

НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации

Некоммерческая организация созданная Постановлением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для объединения представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики.
 

СОБЫТИЯ

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01.06.2026 Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

ый проект по созданию цифровых ингаляторов, работающих через смартфоны, 380 млн руб. в пользу Фонда НТИ. Суд постановил вернуть 369 млн руб. субсидии, а также 14,2 млн руб. процентов за пользов
27.02.2026 «Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников

дательство «Просвещение» совместно с «Кружковым движением» Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии»

04.02.2026 Минпромторгу отдали гигантский фонд, скупающий российских разработчиков БПЛА

Смена куратора Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) передали Минпромторгу России. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 января 2026 г., следует из да
27.01.2026 В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Проект Фонда НТИ В России создадут серийное производство монокристаллов кремния и кремниевых пластин для микроэлектроники и солнечной энергетики. Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) инвес
27.01.2026 «Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

п Как стало известно CNews, Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ, юрлицо ООО «Спутник — Управление активами НТИ») инвестировал в стартап ООО «Брейн
21.01.2026 Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использо
19.12.2025 «Техника молодежи»: Кружковое движение НТИ запустило медиапортал для педагогов и подростков, увлеченных технологиями

ехнологического суверенитета» запустило Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Фонда президентских грантов. Интерактивная площадка объединяет технологии

19.12.2025 «Платформа НТИ» выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID

«Платформа НТИ», выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID. По результатам открытого конкурса с участием претендентов исполнителем работ по комплексной доработке серверной и
02.12.2025 Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда

отказался удовлетворять иск Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) к разработчика ООО «Скан аэро» о взыскании 160,4 млн руб. Как следует из картотеки арбит
01.12.2025 Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС

Фонд НТИ подвел итоги третьего конкурсного отбора перспективных научно-исследовательских и опытно-
19.11.2025 Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров

Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масшта
18.11.2025 Ученые НГУ создают систему для моделирования поиска и определения свойств новых материалов

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными с
29.10.2025 Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы

Для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы. Об этом CNews сообщили представители НТИ. Цифровая платформа «Небосвод», разработанная Научно-исследовательским центром «Аэроскрипт», была использована в качестве ключевого инструмента наблюдения и оповещения на первом этапе техно
15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Иск в суд Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), распоряжающийся средствами из федерального бюджета, подал иск к ООО «Научно-производств
30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов

По результатам акселерации Фонд НТИ примет решения о дальнейшем развитии проектов и источниках их финансирования. 15 компаний
26.05.2025 Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли

Фонд НТИ совместно с портфельной компанией «МТ-Лаб» формируют нового провайдера сервисов геопространственной осведомленности. Об этом сообщил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев. «У
03.02.2025 Фонд НТИ до конца года проведет раскопки с помощью БПЛА в разных регионах России

включая музей-заповедник «Гнездово», Звягинский могильник и одну из локаций Великого Новгорода. Испытания пройдут уже в этом году», — сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых. Он добавил, что испытания станут первым в стране экспериментом, когда основным источником данных для проведения археологических раскопок станет информ
11.09.2024 У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

Причина иска Фонд НТИ подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с российского производителя микроэлектроники АО «НПФ «Микран» 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта. Об этом в
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации

Совместная работа АНО «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленног
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации

Совместная работа АНО «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленног
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки

инвестиционного соглашения между якутской компанией «Экстра Синема» и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). 100 млн руб. инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов
15.02.2024 В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов

сперты «К2Тех» развернули суперкомпьютер «Оракул» в Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе НГУ (ЦНФМ). Его назначение — ускорить как раз
29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета

в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного университета. На основе российской платформы zVirt в Цен
19.07.2023 «К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета

рнула суперкомпьютерный вычислительный комплекс для Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета

13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G

ные сети 5G все ближе Институт «Сколтех» при поддержке Фонда «Национальной технической инициативы» (НТИ) разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщ
05.04.2023 В России создан квантовый компьютер с облачным доступом

ого центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН получила удаленный доступ к пятикубитному квантовому ионному компьютеру. Об этом CNews рассказали представители фонда Национальная технологическая инициатива (НТИ). Ученым удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с ПК. Программно-аппаратный комплекс разработан в рамках проекта Лидирующего и
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи

Фонд на технологии Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

по разработке современных технологических продуктов провели в Екатеринбурге совместно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студентов из Москвы и Екатеринбурга, лучших пригласили на стажировку. Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения <
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является вен
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»

ссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны, в числе которых –

21.12.2021 В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне

В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа» В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ

05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных

тики больших данных». Об этом CNews сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стандарта был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского гос
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ

е смогут все желающие. Организаторами выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Практики будущего» кружкового движения НТИ. Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков – тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашени
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России

Дорожная карта развития водородной энергетики Специалисты НТИ («Национальная технологическая инициатива») по направлению «Новые и мобильные источники э
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн руб. в проект «Цельс» («Медицинские скрининг системы»), представителя
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подго
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

тотехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати. Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Нов
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность». Он

08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские»

омобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению Autonet Ярослава Федосеева. По словам Федосеева, в настоящий момент продо

Публикаций - 493, упоминаний - 721

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
Yandex - Яндекс 9215 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 18
Беспилотные авиационные системы 93 17
Microsoft Corporation 25775 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 14
Google LLC 12688 14
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 14
Intel Corporation 12811 13
Флай дрон - Fly Drone 26 12
МегаФон 10742 10
Huawei 4675 10
Telegram Group 2940 10
Nvidia Corp 4002 9
T.Hunter 74 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Thales - Gemalto - SafeNet 140 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Открытые технологии 732 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 8
SAP SE 5601 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 7
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 7
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 7
Apple Inc 13154 7
Softline - Софтлайн 3743 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ГЛОНАСС АО 278 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
РВК - Российская венчурная компания 571 64
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 13
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 12
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 9
Газпром нефть 725 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Почта России ПАО 2370 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Россети Ленэнерго 1699 6
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Kama Flow - КФ Венчурс 32 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 4
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 62
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 61
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 34
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Совет при президенте Российской Федерации 205 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Талант и успех - Общественный фонд 21 4
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 2
Международная академия связи - МАС 46 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ГосИнформСистемы 160 2
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 149
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 143
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 112
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 103
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 86
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 85
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 79
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 71
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 48
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 42
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 40
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 36
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 35
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 33
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 32
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 32
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 31
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 29
Стандартизация - Standardization 2339 29
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 29
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 27
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 27
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 25
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 25
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 24
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
FreePik 1841 51
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Apple iOS 8583 10
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
C/C++ - Язык программирования 894 7
ROBBO - РОББО Клуб 23 7
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 7
Microsoft Windows 16882 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 6
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 5
Depositphotos - фотобанк 405 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 5
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 4
ROBBO 3D-принтер 10 4
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple macOS 2419 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Apple iPhone 6 4861 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 3
Путин Владимир 3454 44
Пермяков Руслан 21 19
Песков Дмитрий 129 18
Повалко Александр 36 18
Фролов Павел 86 16
Сиволобов Александр 18 16
Уткин Никита 40 15
Мишустин Михаил 787 14
Бедеров Игорь 103 13
Чернышенко Дмитрий 580 12
Лаконцев Дмитрий 26 11
Земцов Дмитрий 14 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Шпак Василий 279 8
Ряшин Николай 18 8
Шадаев Максут 1210 8
Шалаев Антон 26 7
Гурко Александр 139 7
Аверьянов Антон 22 7
Воронин Тимофей 31 7
Белоусов Андрей 149 7
Бойко Алексей 138 6
Данилов Никита 22 6
Медведев Вадим 6 6
Арутюнян Гарник 6 6
Яблоков Олег 6 6
Касперская Наталья 319 6
Дворкович Аркадий 216 5
Теплов Олег 31 5
Семенов Александр 166 5
Боровков Алексей 16 5
Гордин Дионис 20 5
Камнев Павел 12 5
Кузнецов Евгений 56 4
Бухановский Александр 21 4
Зотов Алексей 69 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Курмаев Рустам 41 4
Александров Евгений 7 4
Райкевич Алексей 129 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 441
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 50
Европа 24963 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Япония 13807 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 15
Южная Корея - Республика 7051 14
Индия - Bharat 5869 13
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 10
Украина 7928 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 9
Казахстан - Республика 6047 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 8
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 228
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 227
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 73
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 57
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 56
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 53
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 50
Энергетика - Energy - Energetically 5855 46
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 45
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 54 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 41
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НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 39
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 39
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 38
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 33
Образование в России 2893 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 29
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 28
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 23
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 22
Ведомости 1466 73
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
Известия ИД 770 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
РИА Новости 1033 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
9to5Google 60 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
9to5Mac 70 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Парламентская газета 32 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
IEEE Spectrum 16 1
Российская газета 290 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Россия К - телеканал 30 1
Physical Review Letters 164 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Independent 111 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
Applied Physics Letters 39 1
Optics Express 12 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Витебские вести 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Frost & Sullivan 207 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Автостат 55 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
IoT Analytics 5 1
Global Market Insights 16 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 37
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 29
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 25
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 25
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 19
РАН - Российская академия наук 2122 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 10
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
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Up Great - серия технологических конкурсов 10 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 6
Up Great - Зимний город - конкурс 6 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CSTB Telecom & Media 83 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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Capture the Flag - CTF 56 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
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МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
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