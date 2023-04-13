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НТИ Национальная технологическая инициатива Российской Федерации


Некоммерческая организация созданная Постановлением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для объединения представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики.
 


13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G

ные сети 5G все ближе Институт «Сколтех» при поддержке Фонда «Национальной технической инициативы» (НТИ) разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщ
05.04.2023 В России создан квантовый компьютер с облачным доступом

ого центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН получила удаленный доступ к пятикубитному квантовому ионному компьютеру. Об этом CNews рассказали представители фонда Национальная технологическая инициатива (НТИ). Ученым удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с ПК. Программно-аппаратный комплекс разработан в рамках проекта Лидирующего и
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи

Фонд на технологии Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ), пишут «Ведомости». По словам инвестиционног
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

по разработке современных технологических продуктов провели в Екатеринбурге совместно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студентов из Москвы и Екатеринбурга, лучших пригласили на стажировку. Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения <
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является вен
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»

ссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны, в числе которых –

21.12.2021 В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне

В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа» В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ

05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных

тики больших данных». Об этом CNews сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стандарта был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского гос
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ

е смогут все желающие. Организаторами выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Практики будущего» кружкового движения НТИ. Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков – тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашени
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России

Дорожная карта развития водородной энергетики Специалисты НТИ («Национальная технологическая инициатива») по направлению «Новые и мобильные источники энергии» в составе рабочей группы Минэнерго подготовили проект дорожной карты по развитию водородной

29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн руб. в проект «Цельс» («Медицинские скрининг системы»), представителя
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подго
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

тотехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати. Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Нов
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность». Он

08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские»

омобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению Autonet Ярослава Федосеева. По словам Федосеева, в настоящий момент продо
23.09.2019 РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные

) объявила о начале нового этапа открытого отбора проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Первая волна ориентирована на технологический бизнес с новыми разработками и продуктами
13.09.2019 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G

тает в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в соответствии с разрешением на использование частот, которое было выдано Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для создания пилотной зоны сетей связи 5G. ЦК НТИ были проведены первые успешные тесты БС на 5G-смартфонах Huawei Mate 20X, во время которых удалось достичь скорость более 300 Мбит/с (в полосе 50 МГц). В ближайшие дни начнутся испытания ра
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО

а российских автомобилистов. Над проектом работают специалисты Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет». Информация, собранная сервисом, в дальнейшем будет использоваться, в том числ
13.06.2019 НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами

Цифровую платформу управления талантами на базе технологий искусственного интеллекта готовится запустить Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). Система будет агрегировать образовательные сервисы, данные об участниках Кружкового движения и рекомендовать им персональные траектории развития. Платформу «Талант» разрабатывает российск
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий

«Система», РВК и «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических пр
28.05.2019 РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

РВК) объявила о запуске новых программ поддержки бизнеса в Национальной технологической инициативе (НТИ). Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансировани
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям

Сколько потребуется специалистов для работы по направлениям НТИ В России к 2035 г. потребуются от 271 тыс. до 300 тыс. специалистов по реализации направл
11.04.2019 Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов

в 2018 г. при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запущено 14 Центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций. Их задачи — трансфер научных разработок в конкретные
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы»

федеральном бюджете на осуществление мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), которая реализуется по поручению Президента. Об этом говорится в распоряжении Правитель
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков

жкового движения». Документ подготовлен в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), который реализуется по поручению президента. Кружок – это простейшая форма самоорганиза
31.01.2019 В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ

Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» представила решение для борьбы с транспортными пробками в городе. Решить пробл
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ

еские барьеры при внедрении передовых производственных технологий на территории России, а также повысить конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции. «Одним из базовых принципов НТИ является развитие рынков, которые еще не зарегулированы инструментами стандартизации. План разработан таким образом, чтобы не допустить отставания России по критически важным технологически
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей

Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие эксперты «Сколково», «МТС», «Ростелеком», «Мегафон», НП «ГЛОНАСС», а также члены рабочей
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ

во Челябинской области договорились о реализации в регионе Национальной технологической инициативы (НТИ), проектов и программ цифровой экономики, развитии инновационной экосистемы, а также стим
07.12.2018 Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков

Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданные на базе Сколтеха, МИСиС и ИТМО, будут участвовать в разработке технических ст
26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» разработала концепцию внедрения и развития беспилотной сельхозтехники. Как сообщает пресс-служба НТИ «Автонет», в рамках данного проекта, с 2019 г. в России планируется за
21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ

тельство Пермского края договорились о партнерстве в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее соглашение подписали на Межрегиональном Экспортном Форуме в Перми губер
20.11.2018 Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей

НТИ «Автонет» в рамках конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям выберет лучшие инновационные проекты в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте Фонда. Российские новаторы могут получить гранты в размере до 20 млн

06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии»

электроэнергией между генераторами, потребителями, просьюмерами и другими субъектами отрасли. На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» при участии Инфраструктурного центра «Энерджинет НТИ», статус которого получил Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», будут разработаны стандарты «Информационные технологии. Умная энергетика. Термины и определения» и «Информаци
27.09.2018 Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку

жковое движение, говорится в пресс-релизе венчурной компании РВК, которая является проектным офисом НТИ. Как напоминает сообщение, Национальная технологическая инициатива – долгосрочная государ
13.09.2018 РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки

РВК в партнерстве с PwC запустила «Экспортный акселератор» Национальной технологической инициативы (НТИ). Программа направлена на развитие экспорта российских технологических компаний, которые

08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники

В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники. Официальное мероприятие состоялось в рамках всерос
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов

ионных проектов, развивающих «сквозные технологии», критически важные для формирования новых рынков НТИ. В их числе — технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блок
14.02.2018 «Инфосистемы Джет» представила цифровую платформу управления талантами

естве с Агентством Стратегических Инициатив (АСИ) в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).Организатором Всероссийского форума «Наставник 2018» выступило Агентство стратегических


Публикаций - 271, упоминаний - 392

НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10319 28
5nine Software 1841 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9897 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2889 16
Yandex - Яндекс 5980 14
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 12
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 52 9
Microsoft Corporation 23768 8
SAP SE 4984 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 7
Google LLC 11132 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7232 7
Открытые технологии 688 7
Крок - Croc 1730 6
Thales - Gemalto - SafeNet 131 6
Huawei 3589 5
VK - Mail.ru Group 3241 5
7273 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 5
IBM - International Business Machines Corp 9261 5
Intel Corporation 11755 5
Transas - Транзас ГК 149 5
Softline - Софтлайн 2195 5
1С-ИЖТИСИ 31 4
АйТи 1312 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 618 4
Цифра ГК 2192 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2585 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 4
Севергрупп ТТ - TalentTech - Нетология - Netology - EdMarket 53 4
Oracle Corporation 6397 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 63 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 4
Интеллектуальные системы 233 3
Базальт СПО - BaseALT 421 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 240 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2920 3
Samsung Electronics 9837 3
Apple Inc 11394 3
РВК - Российская венчурная компания 539 59
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6117 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 12
РЖД - Российские железные дороги 1675 11
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 11 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 10
Россети Ленэнерго 2397 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 8
Газпром нефть 523 6
Kama Flow 10 5
Volvo Cars 250 4
Северсталь ПАО - Severstal 392 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 116 4
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 404 4
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп 18 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 4
Газпром ПАО 1188 4
Роснефть НК - нефтяная компания 488 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
Bright Capital 14 3
X5 Group - Перекрёсток 464 3
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 23 3
Uber 313 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 3
Volkswagen Group - VW 260 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 229 3
Почта России ПАО 2049 3
Росморпорт ФГУП 58 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1907 2
Сплит 162 2
ГПБ - Газпромбанк 967 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1273 2
Tesla Motors 354 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 116 2
BMW Group 415 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18491 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10649 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2554 49
Президент Российской Федерации 3825 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9609 29
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 194 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1991 20
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 216 20
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 260 19
Совет при президенте Российской Федерации 192 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 14
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 24 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 11
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 23 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3069 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 542 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 304 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3107 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1216 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 66 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1708 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2526 4
Правительство Москвы 2098 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 567 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 3
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 128 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 294 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 579 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 474 3
Талант и успех - Общественный фонд 16 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 2 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
Знание - Российское общество 7 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 5 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 93 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40989 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55490 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8807 81
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10501 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13291 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5346 56
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4563 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8000 45
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2422 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9284 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4332 39
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1810 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26855 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17725 27
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 867 26
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1131 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2546 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20985 23
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3639 23
Стандартизация - Standardization 1995 22
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1162 21
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 440 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18056 21
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3365 17
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1283 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6174 16
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1871 16
5G - пятое поколение мобильной связи 3546 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4952 16
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1243 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22603 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4128 15
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 968 15
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 898 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10376 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11229 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1898 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2591 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25845 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18371 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 14
NVision Барьер 560 11
Microsoft Windows 2000 12841 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2976 7
Apple iPhone 6 6295 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 356 6
Depositphotos - фотобанк 433 5
Python - высокоуровневый язык программирования 625 5
Linux OS 8566 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
ROBBO - РОББО Клуб 19 4
FreePik 157 4
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 14 4
1С:ERP Управление предприятием 367 4
Apple iOS 7019 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 4
Google Android 12894 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3534 3
Microsoft Windows 14698 3
Microsoft Windows BitLocker 1293 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 3
Oracle Java - язык программирования 2813 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6727 3
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 190 3
ЕМИАС Электронный рецепт 78 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 3
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 17 2
Microsoft Office 3514 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 350 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 42 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 428 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 813 2
Реестр добросовестных экспортеров 169 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 339 2
Яндекс.Навигатор 507 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 2
Путин Владимир 2808 31
Повалко Александр 36 18
Песков Дмитрий 97 15
Уткин Никита 30 13
Лаконцев Дмитрий 11 9
Чернышенко Дмитрий 478 8
Земцов Дмитрий 10 8
Гурко Александр 136 7
Сиволобов Александр 13 7
Медведев Дмитрий 1635 7
Фролов Павел 64 7
Мишустин Михаил 526 6
Шалаев Антон 17 6
Теплов Олег 27 5
Дворкович Аркадий 210 5
Шадаев Максут 712 4
Ковнир Евгений 75 4
Малкин Роман 3 3
Семенов Александр 122 3
Кузнецов Евгений 35 3
Акимов Максим 179 3
Федосеев Ярослав 4 3
Касперская Наталья 279 3
Басов Алексей 114 3
Борисов Евгений 15 3
Белоусов Андрей 95 3
Подольский Олег 15 3
Медведев Вадим 3 3
Шульгинов Роман 15 3
Вексельберг Виктор 153 3
Боровков Алексей 9 3
Сергеев Александр 25 2
Мантуров Денис 88 2
Греф Герман 374 2
Кулешов Денис 13 2
Пивоваров Игорь 4 2
Решетников Максим 20 2
Грибанов Сергей 6 2
Федосеев Алексей 20 2
Курочкин Юрий 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 126808 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40265 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50709 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15471 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15625 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13838 25
Европа 21519 21
Земля - планета Солнечной системы 9995 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2420 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2386 12
Южная Корея - Республика 6342 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 443 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13414 10
Азия - Азиатский регион 5169 9
Япония 13036 9
Германия - Федеративная Республика 12194 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1328 8
Индия - Республика 5154 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 755 7
Россия - СФО - Новосибирск 3816 6
Евразия 612 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1194 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 5
Финляндия - Финляндская Республика 3498 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1265 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1100 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4951 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 963 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 809 5
Сингапур - Республика 1789 5
Россия - ЦФО - Владимирская область 676 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1318 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1601 4
Франция - Французская Республика 7623 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2445 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1050 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1318 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 689 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25090 130
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43125 114
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3279 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15666 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14446 43
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4409 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43227 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8604 35
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 46 31
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 46 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7147 28
Экспорт - Экспортные операции 2831 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3931 28
Энергетика - Energy - Energetically 4547 27
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 41 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4623 22
Инвестиции венчурные - Venture investments 2021 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6691 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2755 21
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 20
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3580 19
Образование в России 1691 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5113 18
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 28 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9032 17
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6627 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9581 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11205 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 20 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3844 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4508 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 302 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6299 13
Физика - Physics - область естествознания 2462 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3122 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5683 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 925 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1362 7
Ведомости 634 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 699 4
РИА Новости 816 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 838 3
9to5Google 87 2
TAdviser - Центр выбора технологий 320 2
9to5Mac 150 2
Известия ИД 497 2
АиФ - Аргументы и факты 42 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Independent 114 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
91Mobiles 1733 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 74 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Bloomberg 1142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 1
Прайм - Агентство экономической информации 860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2441 5
Frost & Sullivan 202 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 2
Автостат 19 2
Gartner - Гартнер 3497 1
Markets&Markets Research 106 1
ABI Research 233 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
IoT Analytics 4 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 97 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 242 36
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 272 18
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 67 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 691 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 9
РАН - Российская академия наук 1820 7
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 8 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 5
ИРИО - Институт развития информационного общества 12 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 3
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 82 3
ТГУ - Томский государственный университет 134 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 48 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 128 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 162 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 225 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 3
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 3
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 18 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 28 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
МЭИ - Московский энергетический институт 94 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 95 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11861 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 8
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 16 7
Up Great - серия технологических конкурсов 9 7
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 6
День молодёжи - 27 июня 707 5
Up Great - Зимний город - конкурс 6 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 87 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 5 1
1С:Соревнования 1 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
МТС Телеком Идея 52 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
Всероссийский цифровой диктант 20 1
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Роснано Школьная лига 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
Capture the Flag - CTF 28 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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