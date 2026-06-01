НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами ый проект по созданию цифровых ингаляторов, работающих через смартфоны, 380 млн руб. в пользу Фонда НТИ. Суд постановил вернуть 369 млн руб. субсидии, а также 14,2 млн руб. процентов за пользов

«Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников дательство «Просвещение» совместно с «Кружковым движением» Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии»

Минпромторгу отдали гигантский фонд, скупающий российских разработчиков БПЛА Смена куратора Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) передали Минпромторгу России. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 января 2026 г., следует из да

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин Проект Фонда НТИ В России создадут серийное производство монокристаллов кремния и кремниевых пластин для микроэлектроники и солнечной энергетики. Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) инвес

«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга п Как стало известно CNews, Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ, юрлицо ООО «Спутник — Управление активами НТИ») инвестировал в стартап ООО «Брейн

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использо

«Техника молодежи»: Кружковое движение НТИ запустило медиапортал для педагогов и подростков, увлеченных технологиями ехнологического суверенитета» запустило Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Фонда президентских грантов. Интерактивная площадка объединяет технологии

«Платформа НТИ» выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID «Платформа НТИ», выбрала подрядчика для дальнейшего развития цифровой платформы Leader-ID. По результатам открытого конкурса с участием претендентов исполнителем работ по комплексной доработке серверной и

Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда отказался удовлетворять иск Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) к разработчика ООО «Скан аэро» о взыскании 160,4 млн руб. Как следует из картотеки арбит

Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС Фонд НТИ подвел итоги третьего конкурсного отбора перспективных научно-исследовательских и опытно-

Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масшта

Ученые НГУ создают систему для моделирования поиска и определения свойств новых материалов Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными с

Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы Для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы. Об этом CNews сообщили представители НТИ. Цифровая платформа «Небосвод», разработанная Научно-исследовательским центром «Аэроскрипт», была использована в качестве ключевого инструмента наблюдения и оповещения на первом этапе техно

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов Иск в суд Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), распоряжающийся средствами из федерального бюджета, подал иск к ООО «Научно-производств

В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов По результатам акселерации Фонд НТИ примет решения о дальнейшем развитии проектов и источниках их финансирования. 15 компаний

Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли Фонд НТИ совместно с портфельной компанией «МТ-Лаб» формируют нового провайдера сервисов геопространственной осведомленности. Об этом сообщил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев. «У

Фонд НТИ до конца года проведет раскопки с помощью БПЛА в разных регионах России включая музей-заповедник «Гнездово», Звягинский могильник и одну из локаций Великого Новгорода. Испытания пройдут уже в этом году», — сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых. Он добавил, что испытания станут первым в стране экспериментом, когда основным источником данных для проведения археологических раскопок станет информ

У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту Причина иска Фонд НТИ подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с российского производителя микроэлектроники АО «НПФ «Микран» 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта. Об этом в

«Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации Совместная работа АНО «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленног

«Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации Совместная работа АНО «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленног

Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки инвестиционного соглашения между якутской компанией «Экстра Синема» и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). 100 млн руб. инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов

В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов сперты «К2Тех» развернули суперкомпьютер «Оракул» в Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе НГУ (ЦНФМ). Его назначение — ускорить как раз

Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного университета. На основе российской платформы zVirt в Цен

«К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета рнула суперкомпьютерный вычислительный комплекс для Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета

Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G ные сети 5G все ближе Институт «Сколтех» при поддержке Фонда «Национальной технической инициативы» (НТИ) разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщ

В России создан квантовый компьютер с облачным доступом ого центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН получила удаленный доступ к пятикубитному квантовому ионному компьютеру. Об этом CNews рассказали представители фонда Национальная технологическая инициатива (НТИ). Ученым удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с ПК. Программно-аппаратный комплекс разработан в рамках проекта Лидирующего и

Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи Фонд на технологии Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный

ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина по разработке современных технологических продуктов провели в Екатеринбурге совместно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студентов из Москвы и Екатеринбурга, лучших пригласили на стажировку. Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения <

Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является вен

Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» ссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны, в числе которых –

В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа» В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ

В России написан национальный стандарт в области больших данных тики больших данных». Об этом CNews сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стандарта был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского гос

Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ е смогут все желающие. Организаторами выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Практики будущего» кружкового движения НТИ. Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков – тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать

Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашени

Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России Дорожная карта развития водородной энергетики Специалисты НТИ («Национальная технологическая инициатива») по направлению «Новые и мобильные источники э

Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн руб. в проект «Цельс» («Медицинские скрининг системы»), представителя

Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подго

Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей тотехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати. Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Нов

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность». Он