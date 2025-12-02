Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) к ООО «Скан аэро» о взыскании 160,4 млн руб. Выяснилось, что Фонд требовал вернуть деньги в то время, как НИОКР был выполнен, его ориентировочная стоимость превышает полмиллиарда.



Грант на БПЛА

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2018 г. ответчик предложил фонду профинансировать проект «Разработка и создание прорывного комплекса для проведения геофизической разведки с помощью БВС (беспилотников) "Аэротомография"». Проект стал частью дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Уже в ноябре 2019 г. Фонд НТИ и ООО «Скан аэро» заключили договор, в соответствии с которым был выделен грант на проведении НИОКР. Фонд на безвозмездной и безворзвратной основе предоставил «Скан аэро» 123 млн руб., говорится в иске.

Freepik.com Получатель гранта "Скан аэро" выполнил НИОКР на полмиллиарда, получив в три раза меньше

Речь шла о распределении субсидии из федерального бюжета. Деньги были выделены в рамках реализации проекта «Разработка и создание прорывного комплекса для проведения геофизической разведки с помощью БПЛА "Аэротомография" в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Аэронет"» Национальной технологической инициативы (краткое наименование проекта — "Аэротомография"). Проект был одобрен межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Основное условие предоставление гранта — его целевое использование, прохождение контрольных точек, следует из искового заявления. В договор между сторонами был внесен пункт, что если эти моменты будут нарушены, то фонд в праве потребовать возврата средств. В ходе реализации проекта происходили изменения, которые оформлялись дополнительными договормами, сумма гранта подросла. Так, что 123 млн руб. уже оказались ли первым траншем по договору.

В ходе мониторинга, говорится в исковом заявлении, были выявлены признаки нецелевого использования средств, в частности 1 млн руб. пошла на уплату страховых взносов, выплаты по договорам подряда, неподтвержденным документацией. Фонд НТИ предупредил ответчика письмами о нецелевом использовании средств, и тот вернул сумму.

На этом претензии у грантораспределителя не закончились. Фонд НТИ выявил использование средств гранта на проведение закупок с аффилированными лицами вопреки условиям договора, запросил документы. «Скан аэро» никак не смог опровергнуть эти факты. В результате в ноябре 2020 г. фонд направил уведомление о временной приостановке финансового обеспечения реализации проекта. Фонд НТИ также потребовал вернуть 30 млн руб., а затем еще 70 млн руб., обнаружив разные нарушения. Далее проектный офис (АО «РВК» на тот момент был проектным офисом Национальной технологической инициативы) назначил аудиторскую проверку.

По результатам проверки было установлено, что «Скан аэро» проводило закупки у аффилированных лиц ПК «НТФ «Реверс», ООО «Скан Аэро Финанс», ИП Шурубор Е.И., почти на 39 млн. Осуществляло расходы вне предусмотренных сметой этапов, мероприятий и видов расходов на общую сумму 29,7 млн руб. Еще 34 млн якобы были растрачены с нарушением сметы, также были выявлены нарушения при трате 68,7 млн руб. Ответчик получил требования от грантораспределителя, но ничего возвращать не стал. Фонд подал иск в суд.

Почему суд отказал

Как выяснил суд, единственным доказательством факта нецелевого использования ответчиком средств гранта является аудиторский отчет АО «РВК» от 13 июля 2021 г. с перепиской между сторонами. Но срок давности по выявленным нарушениям истек, датой начала его истечения считается 2020 г., когда фонд начал требовать деньги.

Кроме того, из представленных в материалы дела заключений специализированных и научных организаций следует, что проект «Аэротомография» в настоящее время успешно завершен его авторами и разработчиками, предусмотренные описанием проекта ключевые показатели достигнуты, по итогам прикладных научных исследований и экспериментальных разработок достигнуты результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта патентных прав на сумму свыше 500 млн руб.

«Заявляя требование о возврате всей суммы гранта по формальным основаниям, Фонд не учитывает факт достижения получателем гранта тех целей, на которые грант выдавался. Оценка использования средств бюджета сводится не только к результативности (достижение или недостижение результата), но и к эффективности расходования бюджетных средств», — говорится в решении суда.

Данное поведение лица, предоставившего авторскому коллективу безвозмездную и безвозвратную помощь для достижения социально значимых целей (развитие инновационных технологий) явно противоречит условиям договора и положениям законодательства, пришли к выводу в суде. При этом, суд отмечает, что истцом суду не представлены какие-либо письменные доказательства, подтверждающие, что цели, предусмотренные проектом и договором не были достигнуты ответчиком, а полученные средства гранта были израсходованы на цели, не связанные с реализацией проекта.

Суд посчитал доводы истца необоснованными и документально неподтвержденными. В совокупности представленных обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что требования истца являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

«Юристы Фонда НТИ внимательно изучат решение суда», — сообщила CNews пресс-служба фонда.

Оспорить решение сложно, но можно

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева говорит, что согласно анализу устоявшейся судебной практики, около 30–40% дел о нецелевом использовании грантов заканчиваются отказом суда в иске ввиду пропуска срока исковой давности либо отсутствия надлежащих доказательств, представленных в обоснование заявленных требований.

«В настоящем случае причиной отказа в иске послужили оба основания. В подобной категории дел суды тщательно проверяют как соблюдение сроков на обращение в суд, так и достаточную документально обоснованную позицию истца и аналогичные возражения ответчика относительно самого факта расходования денег», — говорит Якушева.

По словам адвоката, в данном случае шансы на успешное оспаривание состоявшегося решения суда довольно низкие, но не нулевые. Истец может попытаться оспорить начало течения срока исковой давности, то есть момент, когда он узнал или должен был узнать о нарушениях со стороны ответчика. Далее истец должен представить доказательства того, что несмотря на то, что проект завершен, нецелевое использование гранта, возможно, привело к значительным финансовым потерям или существенному нарушению условий договора. Возможно, имеются процессуальные нарушения, которые приведут к отмене и последующему пересмотру дела в суде апелляционной инстанции, добавляет адвокат.

По словам Якушевой, пропуск срока исковой давности со стороны истца, вероятнее всего, связан со значительными бюрократическими процедурами и многоступенчатым контролем, характерным для организаций, работающих с бюджетными средствами. Как вариант, внутренние юристы фонда могли неправильно квалифицировать соответствующие сроки, посчитав их с момента отказа от договора либо получения окончательного аудиторского заключения.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что в данном деле решение суда вынесено законно.

«Суд привел в решении два самостоятельных аргумента. Первый — это истечение срока исковой давности, суд пришёл к выводу о том, что о нарушении условий использования гранта Фонд должен был знать еще в 2020 г., однако при предъявлении иска пропустил трехлетний срок. Второй аргумент состоит в том, что в конечном итоге финансирование НИОКР достигло цели, были получены необходимые общественно-значимые результаты, имеющие экономическую ценность. По этим причина я не вижу перспектив оспаривания этого решения в вышестоящих инстанциях», — заявил Пустовит.

«Скан аэро» — новосибирская компания, 100% в которой принадлежат Андрею Фирсову с сентября 2022 г. В год получения гранта доли в проекте также были у Михаила Эпова, Игоря Злыгостева, Александра Колесова, Игоря Шурубора. В марте 2022 г. доли всех участников, кроме Фирсова, были переданы на баланс ООО, а затем перешли Фирсову.

По итогам 2024 г. на балансе компании активы на 256 млн руб., выручка отсутствует, а чистый убыток составляет 656 тыс. Фирсову тажке принадлажит ООО «Скан аэро ай ти» с чистой прибылью в 14 млн руб. и выручкой 19 млн руб. за 2024 г.

Кандидат наук Андрей Фирсов фигурируте как бывший сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук.