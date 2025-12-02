Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186391
ИКТ 14452
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1071
Технологии 3534
Системы 26438
Персоны 80290
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

РАН СО ИНГГ Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда 1
06.12.2006 В Новосибирске разработан новый многоцелевой электромагнитный сканер 2
06.12.2006 В Новосибирске разработан новый многоцелевой электромагнитный сканер 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

РАН СО ИНГГ и организации, системы, технологии, персоны:

НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1072 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23071 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3604 2
Клинских Вячеслав 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 156509 2
Россия - СФО - Новосибирск 4639 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5685 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 2
РАН - Российская академия наук 2010 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404199, в очереди разбора - 733270.
Создано именных указателей - 186391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще