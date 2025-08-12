Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии ронной спектроскопии (РФЭС), пользоваться которым смогут ученые без навыков программирования, разрабатывают ученые Новосибирского государственного университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Данное приложение станет своего рода конвейером поточной обработки спектров, в который интегрирована глубокая нейронная сеть. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Модель глубокого

Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения ческом тибетском языке, ориентированную на старопечатные документы, выполненные с использованием тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми, создала работающая в ИВМиМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использовал

Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство опубликованы в журнале «Вестник КрасГАУ». Об этом CNews сообщили представители Института биофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук. Возрастающая нагрузка на природные ресурсы и п

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального вакуумного ул

Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики еребра обеспечивает высокую точность фильтрации сигналов, позволяя точно выделять нужные цвета в видимом и инфракрасном диапазонах. Об этом CNews сообщили представители «Красноярского научного центра СО РАН». Благодаря этим фильтрам можно создавать более компактные и эффективные оптические устройства для телекоммуникаций, спутниковой связи, медицинской диагностики и спектроскопии. Результат

Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов ледования опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки». Об этом CNews сообщили представители Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). Перовскитные солнечные элементы представляют собой одну из самых перспективных и быстроразвивающихся технологий в области солнеч

Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН В Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) состоялось официальное открытие суп

Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК ли монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) в Новосибирске. Этот проект реализо

ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei Huawei и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИЦиГ СО РАН) объявили об успешном завершении проекта по развертыванию на территории института сети связи нового поколения на основе технологии Wi-Fi 6. Это позволило не только улучшить качество и ск

Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных кадемии наук (МСЦ РАН, Москва) и Сибирским суперкомпьютерным центром Сибирского отделения РАН (ССКЦ СО РАН, Новосибирск) – создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных. В апре

В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов отделения (СО) РАН на базе Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.В рамках ведомственной программы модернизации центров коллективного пользования Федера

В Центре новых медицинских технологий СО РАН установлена видеоконференцсвязь Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, сообщила об успешной реализации проекта по установке видеоконференцсвязи в Центре новых медицинских технологий СО РАН г. Новосибирск для трансляции хирургических операций, записи обучающих курсов и пособий для врачей. Благодаря инновационному решению от Avaya в Центре новых медицинских технологий СО

ТТК предоставил услуги связи Сибирскому отделению РАН Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН). В рамках договора, компания ТТК предоставляет услугу широкополосного доступа в интер

«Т-Платформы» построит Иркутский суперкомпьютерный центр для Сибирского отделения РАН центра (ИСКЦ) на базе Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН (ИДСТУ СО РАН). По завершении проекта система мощностью 33,7 Тфлопс с возможностью масштабирования д

Технопарки: на чиновника завели уголовное дело за нецелевое расходование средств приятие «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» («УЭВ СО РАН»). Дело было возбуждено по результатам проверки Росфиннадзора. В своем официальном зая

«Ростелеком» победил в тендере на оказание услуг связи для Сибирского отделения РАН на оказание услуг доступа к сети интернет и организацию корпоративной сети по технологии IP VPN для Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Подразделения Академии в 9 городах Си

«Ростелеком» выиграл конкурс Сибирского отделения РАН на поставку услуг связи ных на базе VPN предоставить заказчику каналы связи из г. Новосибирска (Новосибирский научный центр СО РАН) в Научные центры СО РАН Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Омска, Томс

Институт вычислительных технологий СО РАН нуждается в комплексных услугах связи олнитель контракта должен будет предоставить каналы из г. Новосибирска (Новосибирский научный центр СО РАН) в Научные центры СО РАН Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Омска, Томс

«Нонолет-КиТ» установил высокопроизводительный кластер в Суперкомпьютерном Центре СО РАН ию нового кластера НКС-30Т в Сибирском Суперкомпьютерном Центре Коллективного Пользования (ССКЦ КП) СО РАН. При создании кластера были использованы компоненты HP BladeSystem. HP BladeSystem – э

«Синтерра» обеспечит связью Сибирское отделение РАН редаче данных, организации доступа в интернет и телефонной связи для нужд Сибирского отделения РАН (СО РАН). По условиям госконтракта «Синтерра» будет обеспечивать СО РАН услугами связи

ИВТ СО РАН требуется доступ к научно-образовательным компьютерным сетям Институт вычислительных технологий СО РАН объявил о проведении открытого конкурса № ОK-02- 24/01/2008 по выбору поставщика услуг по организации доступа субъектов корпоративной сети передачи данных СО РАН к российским и ме

Открыт "Электронный фотоархив Сибирского отделения РАН" В интернете стартовал проект "Электронный фотоархив Сибирского отделения РАН". Фотоархив доступен для широкого круга пользователей по адресу //ww