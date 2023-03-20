Инверсия - Инверсия НПФ

Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия» ерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению сис

Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хра

«Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский» Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNew

«Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке Компания «Инверсия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона —

«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта Компания «Инверсия» реализовала первый этап проекта по внедрению АБС в «ИС Банке». Технологической осно

«Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка» БС «Банк 21 Век» внедрена в КБ «МВС банк» (республика Дагестан). Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». Работы по внедрению системы как в головном офисе банка, так и филиале «Столица» вы

Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке» Компания «Инверсия» запустила денежные переводы «Лидер» (НКО «Лидер») в «Крайинвестбанке». Запуск был о

«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре» Компания «Инверсия» завершила первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной

Вендоры АБС ориентируются на поддержку Если в денежном выражении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалос

«Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра» Компания «Инверсия» в качестве спонсора сектора «Банки» примет участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 12 ноября 2014 г. в отеле «Рэдиссо

Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии» ходятся в одной системе и приведены к единому стандарту». Ранее в банке «Интеркоммерц» функционировала программа «Инворитейл», разработчиком которой так же, как и «Банка 21 Века», является компания «Инверсия». Основным нововведением программы «Банк 21 век» является объединение баз данных и процессов, связанных с вносимыми в них изменениями, в одну систему (ядро), а также упрощение работы в

«Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке» ение учета банковских операций и подготовку регуляторной отчетности. Как сообщили CNews в компании «Инверсия», результатом проекта стало укрепление бухгалтерского и продуктового комплекса инфор

«Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay Компания «Инверсия» сообщила о внедрении системы мгновенных денежных переводов для физических лиц без о

«Инверсия» представила пакет антикризисных мер для банков Компания «Инверсия», с связи с изменившимися мировыми экономическими условиями, анонсировала ряд предложений для банков, которые хотели бы сменить действующую систему автоматизации, но приостановили проц

«Инверсия» портировала ПО на Linux в угоду клиентам Компания «Инверсия» осуществила портирование линейки продуктов для автоматизации банковской деятельности, разработанной в рамках проекта «Банк XXI век», на свободное ПО. В специальной версии системы тепе

Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков ия. Aladdin, российский разработчик и поставщик решений по информационной безопасности, и компания «Инверсия», специализирующаяся на создании систем автоматизации для финансово-кредитных органи

«Инверсия»: новый офис в Екатеринбурге Компания «Инверсия» — ведущий производитель ПО для коммерческих банков, объявляет об открытии ново

«Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000 В конце марта 2007 года компания «Инверсия» успешно прошла сертификационный аудит cистемы менеджмента качества (СМК) на соответ

"Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК" ации и настройки, степень готовности и техническую реализацию интернет-решения, функциональные возможности, политику лицензирования, число реализованных проектов. Выбор банка был сделан в пользу ЗАО «Инверсия». Напомним, в соответствии со стратегией создания и развития факторингового бизнеса в апреле 2005 года Всероссийский банк развития регионов учредил ЗАО «Региональная факторинговая комп

"Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел" Пресс-центр Компании «Инверсия» сообщает о завершении первого этапа проекта внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию в компании «Альфа-Банк» модуля «Кассовый узел» Автоматизированной банковской системы «Банк XX

"Инверсия" объявила о ребрендинге Компания «Инверсия», производитель программного обеспечения для коммерческих банков и других финансовых институтов, официально объявляет о ребрендинге. В настоящее время проект ребрендинга находится на з

"Инверсия" смонтирует банковскую систему в АКБ "Мастер-Капитал" Компания "Инверсия" сообщила о заключении с ОАО АКБ "Мастер-Капитал" договора на поставку, установку и внедрение автоматизированной банковской системы "Банк XXI Век" (Oracle Database, Oracle iDS), а такж

"Инверсия" представила "Модуль трансформации отчетности по МСФО" Компания "Инверсия" провела на прошлой неделе семинар-перзентацию, на котором представила “Модуль трансформации отчетности по МСФО” - специализированную систему, предназначенную для автоматизации процесс

"Инверсия" расширяет сотрудничество с "КМБ-Банком" Компания "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку подсистемы “Собственные векселя банка” (Oracle Database/Oracle iDS) в Банке кредитования малого бизнеса. Подсистема “Собственные векселя ба

"Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк" Региональный дилер компании "Инверсия" СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) и ОАО "Севкавинвестбанк" (г. Пятигорск) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Or

"Инверсия" закончила тестирование нового ПО Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового программного обеспечения с 12-летним стажем, сообщила об успешном завершении внутрифирменного тестирования нового программного

"Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком Компания "Инверсия" сообщила, что ЗАО "Федеральный промышленный банк" и ЗАО Компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения ЗАО "Федеральный пром

"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" "Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" Компанией "Инверсия" совместно с региональными дилерами СКБ "Граф" (Новочеркасск) создана и успешно функционирует новая

"Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке” Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ-Банке”. АБС "ФОНД" предн

"Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве 5 декабря 2002 года ЗАО "Углеметбанк" и компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения "Угл

"Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр" Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового ПО с одиннадцатилетним стажем, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию первой очереди системы комплексной автоматизации казна

"Инверсия" внедряет АБС InvoBank в Южно-Русском Нефтяном Банке Пресс-служба компании "Инверсия" сообщила о подписании контракта на внедрение комплексной системы автоматизации банка АБС InvoBank в коммерческом банке "Южно-Русский Нефтяной Банк" (ЮРНБ). C помощью АБС "InvoBank" в

"Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке" Компания "Инверсия" и АКБ "Алеф-Банк" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает п

"Инверсия" провела бизнес-семинар для представителей банков В офисе компании "Инверсия" прошел бизнес-семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов удаленного обслуживания клиентов банка. Первая часть семинара была посвящена демо

Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства" банка "Межрегиональный банк развития предпринимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса банка запланировано поэтапное наращивание функциональных возможностей системы. Источник: официальный пресс-релиз компании "Инверсия". МБРП - это динам

"Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков 17 апреля компании "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов информационных систем, бухгалтерского учета, казначейств. Первая ча

"Инверсия" автоматизирует АКБ "Российский Капитал" Компания "Инверсия" согласно подписанному в начале марта договору установит и внедренит в АКБ "Российский Капитал" автоматизированную систему комплексной автоматизации казначейства банка - АБС "ФОНД". В

Банк "Екатеринбург" начал использование решений от "Инверсии" тельных офисов "Екатеринбургского муниципального банка" начали промышленную эксплуатацию комплексной системы автоматизации розничных услуг InvoRetail (Oracle Database/Oracle Developer 2000) компании "Инверсия". ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк" (Банк "Екатеринбург") был создан по инициативе Администрации Екатеринбурга в 1994 году в целях удовлетворения потребностей в банковских услу