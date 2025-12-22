Инверсия - Инверсия НПФ

Fplus и ООО «Компания Инверсия» подтвердили совместимость решений в рамках проекта отраслевых полигонов ках проекта отраслевых полигонов. Об этом CNews сообщили представители Fplus. На серверном оборудовании Fplus была протестирована централизованная автоматизированная банковская система «Банк 21 век» «Компании Инверсия». Испытания включали функциональные сценарии и нагрузочное тестирование — от обработки операций до моделирования рабочих процессов в АБС. Полученные результаты показали коррек

Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли ов. В ходе промышленных испытаний программный модуль показал свою высокую эффективность: синхронная инверсия для реальных данных месторождения Оренбургской области позволила добиться высокой сх

«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятель

Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия» ерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению сис

Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хра

«Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский» Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNew

«Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке Компания «Инверсия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона —

«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта Компания «Инверсия» реализовала первый этап проекта по внедрению АБС в «ИС Банке». Технологической осно

«Севастопольский Морской банк» развивает ИТ-инфраструктуру вместе с «Инверсией» «Севастопольский Морской банк» в рамках действующих договорных отношений с компанией «Инверсия» продолжает развивать свою ИТ-инфраструктуру. Как сообщили CNews в «Инверсии», в ход

«Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка» БС «Банк 21 Век» внедрена в КБ «МВС банк» (республика Дагестан). Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». Работы по внедрению системы как в головном офисе банка, так и филиале «Столица» вы

Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке» Компания «Инверсия» запустила денежные переводы «Лидер» (НКО «Лидер») в «Крайинвестбанке». Запуск был о

«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре» Компания «Инверсия» завершила первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной

Вендоры АБС ориентируются на поддержку Если в денежном выражении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалос

«Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра» Компания «Инверсия» в качестве спонсора сектора «Банки» примет участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 12 ноября 2014 г. в отеле «Рэдиссо

Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии» ходятся в одной системе и приведены к единому стандарту». Ранее в банке «Интеркоммерц» функционировала программа «Инворитейл», разработчиком которой так же, как и «Банка 21 Века», является компания «Инверсия». Основным нововведением программы «Банк 21 век» является объединение баз данных и процессов, связанных с вносимыми в них изменениями, в одну систему (ядро), а также упрощение работы в

«Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке» ение учета банковских операций и подготовку регуляторной отчетности. Как сообщили CNews в компании «Инверсия», результатом проекта стало укрепление бухгалтерского и продуктового комплекса инфор

«Инверсия» представила пакет антикризисных мер для банков Компания «Инверсия», с связи с изменившимися мировыми экономическими условиями, анонсировала ряд предложений для банков, которые хотели бы сменить действующую систему автоматизации, но приостановили проц

«Инверсия» портировала ПО на Linux в угоду клиентам Компания «Инверсия» осуществила портирование линейки продуктов для автоматизации банковской деятельности, разработанной в рамках проекта «Банк XXI век», на свободное ПО. В специальной версии системы тепе

Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков ия. Aladdin, российский разработчик и поставщик решений по информационной безопасности, и компания «Инверсия», специализирующаяся на создании систем автоматизации для финансово-кредитных органи

«Инверсия»: новый офис в Екатеринбурге Компания «Инверсия» — ведущий производитель ПО для коммерческих банков, объявляет об открытии ново

«Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000 В конце марта 2007 года компания «Инверсия» успешно прошла сертификационный аудит cистемы менеджмента качества (СМК) на соответ

"Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК" жности, политику лицензирования, число реализованных проектов. Выбор банка был сделан в пользу ЗАО «Инверсия». Напомним, в соответствии со стратегией создания и развития факторингового бизнеса

"Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел" Пресс-центр Компании «Инверсия» сообщает о завершении первого этапа проекта внедрения и ввода в промышленную эксплу

"Инверсия" объявила о ребрендинге Компания «Инверсия», производитель программного обеспечения для коммерческих банков и других финансовых институтов, официально объявляет о ребрендинге. В настоящее время проект ребрендинга находится на з

"Инверсия" смонтирует банковскую систему в АКБ "Мастер-Капитал" Компания "Инверсия" сообщила о заключении с ОАО АКБ "Мастер-Капитал" договора на поставку, установку и

"Инверсия" представила "Модуль трансформации отчетности по МСФО" Компания "Инверсия" провела на прошлой неделе семинар-перзентацию, на котором представила “Модуль трансформации отчетности по МСФО” - специализированную систему, предназначенную для автоматизации процесс

"Инверсия" расширяет сотрудничество с "КМБ-Банком" Компания "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку подсистемы “Собственные векселя банка” (Oracle Database/Oracle iDS) в Банке кредитования малого бизнеса. Подсистема “Собственные векселя ба

"Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк" Региональный дилер компании "Инверсия" СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) и ОАО "Севкавинвестбанк" (г. Пятигорск) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Or

"Инверсия" закончила тестирование нового ПО Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового программного обеспечения с 12-летним стажем, сообщила об успешном завершении внутрифирменного тестирования нового программного

"Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком Компания "Инверсия" сообщила, что ЗАО "Федеральный промышленный банк" и ЗАО Компания "Инверсия"

"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" "Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" Компанией "Инверсия" совместно с региональными дилерами СКБ "Граф" (Новочеркасск) создана и успешно функционирует новая

"Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке” Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ-Банке”. АБС "ФОНД" предн

"Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве 5 декабря 2002 года ЗАО "Углеметбанк" и компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения "Угл

"Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр" Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового ПО с одиннадцатилетним стажем, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию первой очереди системы комплексной автоматизации казна

"Инверсия" внедряет АБС InvoBank в Южно-Русском Нефтяном Банке Пресс-служба компании "Инверсия" сообщила о подписании контракта на внедрение комплексной системы автоматизации банка АБС InvoBank в коммерческом банке "Южно-Русский Нефтяной Банк" (ЮРНБ). C помощью АБС "InvoBank" в

"Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке" Компания "Инверсия" и АКБ "Алеф-Банк" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает п

"Инверсия" провела бизнес-семинар для представителей банков В офисе компании "Инверсия" прошел бизнес-семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов удаленного обслуживания клиентов банка. Первая часть семинара была посвящена демо

Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства" банка "Межрегиональный банк развития предпринимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса банка запланировано поэтапное наращивание функциональных возможностей системы. Источник: официальный пресс-релиз компании "Инверсия". МБРП - это динам