Инверсия Инверсия НПФ
|20.03.2023
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Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»
ерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению сис
|26.09.2018
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Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»
Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хра
|13.01.2017
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«Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»
Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNew
|27.07.2016
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«Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке
Компания «Инверсия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона —
|25.02.2016
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«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта
Компания «Инверсия» реализовала первый этап проекта по внедрению АБС в «ИС Банке». Технологической осно
|31.08.2015
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«Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка»
БС «Банк 21 Век» внедрена в КБ «МВС банк» (республика Дагестан). Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». Работы по внедрению системы как в головном офисе банка, так и филиале «Столица» вы
|11.03.2015
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Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке»
Компания «Инверсия» запустила денежные переводы «Лидер» (НКО «Лидер») в «Крайинвестбанке». Запуск был о
|11.03.2015
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«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре»
Компания «Инверсия» завершила первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной
|29.10.2014
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Вендоры АБС ориентируются на поддержку
Если в денежном выражении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалос
|08.08.2014
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«Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра»
Компания «Инверсия» в качестве спонсора сектора «Банки» примет участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 12 ноября 2014 г. в отеле «Рэдиссо
|28.03.2013
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Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии»
ходятся в одной системе и приведены к единому стандарту». Ранее в банке «Интеркоммерц» функционировала программа «Инворитейл», разработчиком которой так же, как и «Банка 21 Века», является компания «Инверсия». Основным нововведением программы «Банк 21 век» является объединение баз данных и процессов, связанных с вносимыми в них изменениями, в одну систему (ядро), а также упрощение работы в
|16.11.2012
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«Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке»
ение учета банковских операций и подготовку регуляторной отчетности. Как сообщили CNews в компании «Инверсия», результатом проекта стало укрепление бухгалтерского и продуктового комплекса инфор
|07.06.2012
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«Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay
Компания «Инверсия» сообщила о внедрении системы мгновенных денежных переводов для физических лиц без о
|18.12.2008
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«Инверсия» представила пакет антикризисных мер для банков
Компания «Инверсия», с связи с изменившимися мировыми экономическими условиями, анонсировала ряд предложений для банков, которые хотели бы сменить действующую систему автоматизации, но приостановили проц
|10.12.2008
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«Инверсия» портировала ПО на Linux в угоду клиентам
Компания «Инверсия» осуществила портирование линейки продуктов для автоматизации банковской деятельности, разработанной в рамках проекта «Банк XXI век», на свободное ПО. В специальной версии системы тепе
|17.01.2008
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Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков
ия. Aladdin, российский разработчик и поставщик решений по информационной безопасности, и компания «Инверсия», специализирующаяся на создании систем автоматизации для финансово-кредитных органи
|17.05.2007
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«Инверсия»: новый офис в Екатеринбурге
Компания «Инверсия» — ведущий производитель ПО для коммерческих банков, объявляет об открытии ново
|06.04.2007
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«Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000
В конце марта 2007 года компания «Инверсия» успешно прошла сертификационный аудит cистемы менеджмента качества (СМК) на соответ
|09.10.2006
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"Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК"
ации и настройки, степень готовности и техническую реализацию интернет-решения, функциональные возможности, политику лицензирования, число реализованных проектов. Выбор банка был сделан в пользу ЗАО «Инверсия». Напомним, в соответствии со стратегией создания и развития факторингового бизнеса в апреле 2005 года Всероссийский банк развития регионов учредил ЗАО «Региональная факторинговая комп
|24.05.2006
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"Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел"
Пресс-центр Компании «Инверсия» сообщает о завершении первого этапа проекта внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию в компании «Альфа-Банк» модуля «Кассовый узел» Автоматизированной банковской системы «Банк XX
|06.04.2006
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"Инверсия" объявила о ребрендинге
Компания «Инверсия», производитель программного обеспечения для коммерческих банков и других финансовых институтов, официально объявляет о ребрендинге. В настоящее время проект ребрендинга находится на з
|27.05.2004
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"Инверсия" смонтирует банковскую систему в АКБ "Мастер-Капитал"
Компания "Инверсия" сообщила о заключении с ОАО АКБ "Мастер-Капитал" договора на поставку, установку и внедрение автоматизированной банковской системы "Банк XXI Век" (Oracle Database, Oracle iDS), а такж
|01.03.2004
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"Инверсия" представила "Модуль трансформации отчетности по МСФО"
Компания "Инверсия" провела на прошлой неделе семинар-перзентацию, на котором представила “Модуль трансформации отчетности по МСФО” - специализированную систему, предназначенную для автоматизации процесс
|23.06.2003
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"Инверсия" расширяет сотрудничество с "КМБ-Банком"
Компания "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку подсистемы “Собственные векселя банка” (Oracle Database/Oracle iDS) в Банке кредитования малого бизнеса. Подсистема “Собственные векселя ба
|26.05.2003
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"Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк"
Региональный дилер компании "Инверсия" СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) и ОАО "Севкавинвестбанк" (г. Пятигорск) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Or
|16.05.2003
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"Инверсия" закончила тестирование нового ПО
Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового программного обеспечения с 12-летним стажем, сообщила об успешном завершении внутрифирменного тестирования нового программного
|14.02.2003
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"Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком
Компания "Инверсия" сообщила, что ЗАО "Федеральный промышленный банк" и ЗАО Компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения ЗАО "Федеральный пром
|11.02.2003
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"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф"
"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" Компанией "Инверсия" совместно с региональными дилерами СКБ "Граф" (Новочеркасск) создана и успешно функционирует новая
|10.02.2003
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"Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке”
Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ-Банке”. АБС "ФОНД" предн
|25.12.2002
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"Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве
5 декабря 2002 года ЗАО "Углеметбанк" и компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения "Угл
|14.10.2002
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"Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр"
Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового ПО с одиннадцатилетним стажем, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию первой очереди системы комплексной автоматизации казна
|07.08.2002
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"Инверсия" внедряет АБС InvoBank в Южно-Русском Нефтяном Банке
Пресс-служба компании "Инверсия" сообщила о подписании контракта на внедрение комплексной системы автоматизации банка АБС InvoBank в коммерческом банке "Южно-Русский Нефтяной Банк" (ЮРНБ). C помощью АБС "InvoBank" в
|04.07.2002
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"Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке"
Компания "Инверсия" и АКБ "Алеф-Банк" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает п
|06.06.2002
|"Инверсия" внедрила систему InvoBank в банке Азербайджана
|04.06.2002
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"Инверсия" провела бизнес-семинар для представителей банков
В офисе компании "Инверсия" прошел бизнес-семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов удаленного обслуживания клиентов банка. Первая часть семинара была посвящена демо
|03.06.2002
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Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства"
банка "Межрегиональный банк развития предпринимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса банка запланировано поэтапное наращивание функциональных возможностей системы. Источник: официальный пресс-релиз компании "Инверсия". МБРП - это динам
|24.04.2002
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"Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков
17 апреля компании "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов информационных систем, бухгалтерского учета, казначейств. Первая ча
|11.03.2002
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"Инверсия" автоматизирует АКБ "Российский Капитал"
Компания "Инверсия" согласно подписанному в начале марта договору установит и внедренит в АКБ "Российский Капитал" автоматизированную систему комплексной автоматизации казначейства банка - АБС "ФОНД". В
|11.12.2001
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Банк "Екатеринбург" начал использование решений от "Инверсии"
тельных офисов "Екатеринбургского муниципального банка" начали промышленную эксплуатацию комплексной системы автоматизации розничных услуг InvoRetail (Oracle Database/Oracle Developer 2000) компании "Инверсия". ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк" (Банк "Екатеринбург") был создан по инициативе Администрации Екатеринбурга в 1994 году в целях удовлетворения потребностей в банковских услу
|30.11.2001
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"Инверсия" объявила о новогодних скидках на АБС INVOBANK
Компания "Инверсия" объявила о программе новогодних скидок на автоматизированную банковскую систему INVOBANK для небольших и средних банков. Срок действия программы - с 1 декабря 2001 года по 31 января 2
Инверсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Фёдор 78 11
|Реймер Денис 51 11
|Сыкулев Андрей 75 11
|Леушев Андрей 67 11
|Пирогов Алексей 25 10
|Громов Иван 90 9
|Шевченко Владимир 133 9
|Иншаков Дмитрий 43 9
|Коваленко Антон 23 9
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
|Мацоцкий Сергей 176 8
|Кузьмин Олег 17 8
|Гуральников Сергей 156 7
|Матюнин Роман 4 7
|Соколов Михаил 24 7
|Меднов Сергей 121 7
|Ушаков Михаил 29 6
|Стуров Дмитрий 30 6
|Кравченко Константин 74 6
|Козлов Михаил 158 6
|Паринов Олег 8 6
|Строкович Антон 49 6
|Серебряков Виктор 41 6
|Халяпин Сергей 79 6
|Севрюков Алексей 15 6
|Сафронов Юрий 63 6
|Козырев Алексей 288 6
|Хрусталев Александр 29 6
|Богачев Игорь 178 6
|Широких Алексей 68 6
|Хлуднев Егор 14 6
|Садовенко Илья 61 6
|Козырь Сергей 32 6
|Богданов Кирилл 108 6
|Авданина Надежда 9 6
|Шадаев Максут 747 6
|Пшыченко Дмитрий 17 6
|Еремеев Сергей 20 6
|Карпенко Дмитрий 28 6
|Быстров Константин 21 6
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