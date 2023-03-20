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Инверсия Инверсия НПФ



20.03.2023 Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»

ерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению сис
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»

Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хра
13.01.2017 «Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»

Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNew
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке

Компания «Инверсия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона —
25.02.2016 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта

Компания «Инверсия» реализовала первый этап проекта по внедрению АБС в «ИС Банке». Технологической осно
31.08.2015 «Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка»

БС «Банк 21 Век» внедрена в КБ «МВС банк» (республика Дагестан). Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». Работы по внедрению системы как в головном офисе банка, так и филиале «Столица» вы
11.03.2015 Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке»

Компания «Инверсия» запустила денежные переводы «Лидер» (НКО «Лидер») в «Крайинвестбанке». Запуск был о
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре»

Компания «Инверсия» завершила первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной

29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку

Если в денежном выражении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалос
08.08.2014 «Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра»

Компания «Инверсия» в качестве спонсора сектора «Банки» примет участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 12 ноября 2014 г. в отеле «Рэдиссо
28.03.2013 Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии»

ходятся в одной системе и приведены к единому стандарту». Ранее в банке «Интеркоммерц» функционировала программа «Инворитейл», разработчиком которой так же, как  и «Банка 21 Века», является компания «Инверсия». Основным нововведением программы «Банк 21 век» является объединение баз данных и процессов, связанных с вносимыми в них изменениями, в одну систему (ядро), а также упрощение работы в
16.11.2012 «Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке»

ение учета банковских операций и подготовку регуляторной отчетности. Как сообщили CNews в компании «Инверсия», результатом проекта стало укрепление бухгалтерского и продуктового комплекса инфор
07.06.2012 «Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay

Компания «Инверсия» сообщила о внедрении системы мгновенных денежных переводов для физических лиц без о
18.12.2008 «Инверсия» представила пакет антикризисных мер для банков

Компания «Инверсия», с связи с изменившимися мировыми экономическими условиями, анонсировала ряд предложений для банков, которые хотели бы сменить действующую систему автоматизации, но приостановили проц
10.12.2008 «Инверсия» портировала ПО на Linux в угоду клиентам

Компания «Инверсия» осуществила портирование линейки продуктов для автоматизации банковской деятельности, разработанной в рамках проекта «Банк XXI век», на свободное ПО. В специальной версии системы тепе
17.01.2008 Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков

ия. Aladdin, российский разработчик и поставщик решений по информационной безопасности, и компания «Инверсия», специализирующаяся на создании систем автоматизации для финансово-кредитных органи
17.05.2007 «Инверсия»: новый офис в Екатеринбурге

Компания «Инверсия» — ведущий производитель ПО для коммерческих банков, объявляет об открытии ново
06.04.2007 «Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000

В конце марта 2007 года компания «Инверсия» успешно прошла сертификационный аудит cистемы менеджмента качества (СМК) на соответ
09.10.2006 "Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК"

ации и настройки, степень готовности и техническую реализацию интернет-решения, функциональные возможности, политику лицензирования, число реализованных проектов. Выбор банка был сделан в пользу ЗАО «Инверсия». Напомним, в соответствии со стратегией создания и развития факторингового бизнеса в апреле 2005 года Всероссийский банк развития регионов учредил ЗАО «Региональная факторинговая комп
24.05.2006 "Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел"

Пресс-центр Компании «Инверсия» сообщает о завершении первого этапа проекта внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию в компании «Альфа-Банк» модуля «Кассовый узел» Автоматизированной банковской системы «Банк XX
06.04.2006 "Инверсия" объявила о ребрендинге

Компания «Инверсия», производитель программного обеспечения для коммерческих банков и других финансовых институтов, официально объявляет о ребрендинге. В настоящее время проект ребрендинга находится на з
27.05.2004 "Инверсия" смонтирует банковскую систему в АКБ "Мастер-Капитал"

Компания "Инверсия" сообщила о заключении с ОАО АКБ "Мастер-Капитал" договора на поставку, установку и внедрение автоматизированной банковской системы "Банк XXI Век" (Oracle Database, Oracle iDS), а такж
01.03.2004 "Инверсия" представила "Модуль трансформации отчетности по МСФО"

Компания "Инверсия" провела на прошлой неделе семинар-перзентацию, на котором представила “Модуль трансформации отчетности по МСФО” - специализированную систему, предназначенную для автоматизации процесс
23.06.2003 "Инверсия" расширяет сотрудничество с "КМБ-Банком"

Компания "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку подсистемы “Собственные векселя банка” (Oracle Database/Oracle iDS) в Банке кредитования малого бизнеса. Подсистема “Собственные векселя ба
26.05.2003 "Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк"

Региональный дилер компании "Инверсия" СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) и ОАО "Севкавинвестбанк" (г. Пятигорск) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Or
16.05.2003 "Инверсия" закончила тестирование нового ПО

Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового программного обеспечения с 12-летним стажем, сообщила об успешном завершении внутрифирменного тестирования нового программного

14.02.2003 "Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком

Компания "Инверсия" сообщила, что ЗАО "Федеральный промышленный банк" и ЗАО Компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения ЗАО "Федеральный пром
11.02.2003 "Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф"

"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" Компанией "Инверсия" совместно с региональными дилерами СКБ "Граф" (Новочеркасск) создана и успешно функционирует новая
10.02.2003 "Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке”

Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ-Банке”. АБС "ФОНД" предн
25.12.2002 "Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2002 года ЗАО "Углеметбанк" и компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения "Угл
14.10.2002 "Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр"

Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового ПО с одиннадцатилетним стажем, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию первой очереди системы комплексной автоматизации казна
07.08.2002 "Инверсия" внедряет АБС InvoBank в Южно-Русском Нефтяном Банке

Пресс-служба компании "Инверсия" сообщила о подписании контракта на внедрение комплексной системы автоматизации банка АБС InvoBank в коммерческом банке "Южно-Русский Нефтяной Банк" (ЮРНБ). C помощью АБС "InvoBank" в

04.07.2002 "Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке"

Компания "Инверсия" и АКБ "Алеф-Банк" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает п
06.06.2002 "Инверсия" внедрила систему InvoBank в банке Азербайджана

04.06.2002 "Инверсия" провела бизнес-семинар для представителей банков

В офисе компании "Инверсия" прошел бизнес-семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов удаленного обслуживания клиентов банка. Первая часть семинара была посвящена демо
03.06.2002 Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства"

банка "Межрегиональный банк развития предпринимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса банка запланировано поэтапное наращивание функциональных возможностей системы. Источник: официальный пресс-релиз компании "Инверсия". МБРП - это динам
24.04.2002 "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков

17 апреля компании "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов информационных систем, бухгалтерского учета, казначейств. Первая ча
11.03.2002 "Инверсия" автоматизирует АКБ "Российский Капитал"

Компания "Инверсия" согласно подписанному в начале марта договору установит и внедренит в АКБ "Российский Капитал" автоматизированную систему комплексной автоматизации казначейства банка - АБС "ФОНД". В

11.12.2001 Банк "Екатеринбург" начал использование решений от "Инверсии"

тельных офисов "Екатеринбургского муниципального банка" начали промышленную эксплуатацию комплексной системы автоматизации розничных услуг InvoRetail (Oracle Database/Oracle Developer 2000) компании "Инверсия". ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк" (Банк "Екатеринбург") был создан по инициативе Администрации Екатеринбурга в 1994 году в целях удовлетворения потребностей в банковских услу
30.11.2001 "Инверсия" объявила о новогодних скидках на АБС INVOBANK

Компания "Инверсия" объявила о программе новогодних скидок на автоматизированную банковскую систему INVOBANK для небольших и средних банков. Срок действия программы - с 1 декабря 2001 года по 31 января 2

Публикаций - 120, упоминаний - 120

Инверсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 28
Oracle Corporation 6389 21
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 584 20
Diasoft - Диасофт 648 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 15
ПрограмБанк 83 13
Бифит - Bifit 83 13
БИС - Банковские информационные системы 90 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 11
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 70 11
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 4 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 10
Microsoft Corporation 23868 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 574 9
Квадриум - Quadrium 0 8
Intel Corporation 11750 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 8
Quorum - Кворум 119 8
Samsung Electronics 9874 7
ФОРС - Центр разработки 570 7
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 36 7
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 7
VK - Mail.ru Group 3244 7
Роснефть - РН-информ 47 6
Tonk - Тонк ГК 45 6
ОТР ГК 205 6
Белый Ветер Цифровой 162 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 6
Citrix Systems 742 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 51 6
OneSpan VASCO Data Security 14 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 128 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 5
Google LLC 11109 5
SAP SE 4898 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 68 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 12
Citi - Citibank - Ситибанк 142 11
Альфа-Банк 1550 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 10
X5 Group 789 9
ПСБ - Промсвязьбанк 759 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 8
Открытие ФК - Банк Открытие 448 7
Mary Kay - Мэри Кэй 90 6
Лента - Утконос 142 6
Газпром нефть 511 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 6
Роснефть НК - нефтяная компания 471 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 6
OR Group - Обувь России 29 6
KupiVip - Приват Трэйд 81 6
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 5 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 197 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 3 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 4 4
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 9 4
Совкомбанк ПАО 206 4
Возрождение - Коммерческий банк 68 4
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 2 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 63 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 181 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 66 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 3
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк 31 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
ВкусВилл - Избёнка 105 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 18
Федеральное казначейство России 1592 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Правительство Москвы 1871 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 5
Президент Российской Федерации 3373 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 48 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 3
Правительство Ульяновской области 21 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 65 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 6 1
Администрация Екатеринбурга 21 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 12
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 65
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 892 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1324 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 1429 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 13
Системное программное обеспечение - System software 4 12
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 1942 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 8
Наушники - Headphones 1894 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 7
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 133 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 99 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 6
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 41 50
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