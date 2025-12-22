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Инверсия Инверсия НПФ

Инверсия - Инверсия НПФ

Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения.

СОБЫТИЯ

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22.12.2025 Fplus и ООО «Компания Инверсия» подтвердили совместимость решений в рамках проекта отраслевых полигонов

ках проекта отраслевых полигонов. Об этом CNews сообщили представители Fplus. На серверном оборудовании Fplus была протестирована централизованная автоматизированная банковская система «Банк 21 век» «Компании Инверсия». Испытания включали функциональные сценарии и нагрузочное тестирование — от обработки операций до моделирования рабочих процессов в АБС. Полученные результаты показали коррек
03.07.2025 Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли

ов. В ходе промышленных испытаний программный модуль показал свою высокую эффективность: синхронная инверсия для реальных данных месторождения Оренбургской области позволила добиться высокой сх
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятель
20.03.2023 Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»

ерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению сис
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»

Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хра
13.01.2017 «Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»

Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNew
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке

Компания «Инверсия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона —
25.02.2016 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта

Компания «Инверсия» реализовала первый этап проекта по внедрению АБС в «ИС Банке». Технологической осно
14.09.2015 «Севастопольский Морской банк» развивает ИТ-инфраструктуру вместе с «Инверсией»

«Севастопольский Морской банк» в рамках действующих договорных отношений с компанией «Инверсия» продолжает развивать свою ИТ-инфраструктуру. Как сообщили CNews в «Инверсии», в ход
31.08.2015 «Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка»

БС «Банк 21 Век» внедрена в КБ «МВС банк» (республика Дагестан). Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». Работы по внедрению системы как в головном офисе банка, так и филиале «Столица» вы
11.03.2015 Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке»

Компания «Инверсия» запустила денежные переводы «Лидер» (НКО «Лидер») в «Крайинвестбанке». Запуск был о
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре»

Компания «Инверсия» завершила первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной

29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку

Если в денежном выражении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалос
08.08.2014 «Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра»

Компания «Инверсия» в качестве спонсора сектора «Банки» примет участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 12 ноября 2014 г. в отеле «Рэдиссо
28.03.2013 Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии»

ходятся в одной системе и приведены к единому стандарту». Ранее в банке «Интеркоммерц» функционировала программа «Инворитейл», разработчиком которой так же, как  и «Банка 21 Века», является компания «Инверсия». Основным нововведением программы «Банк 21 век» является объединение баз данных и процессов, связанных с вносимыми в них изменениями, в одну систему (ядро), а также упрощение работы в
16.11.2012 «Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке»

ение учета банковских операций и подготовку регуляторной отчетности. Как сообщили CNews в компании «Инверсия», результатом проекта стало укрепление бухгалтерского и продуктового комплекса инфор
18.12.2008 «Инверсия» представила пакет антикризисных мер для банков

Компания «Инверсия», с связи с изменившимися мировыми экономическими условиями, анонсировала ряд предложений для банков, которые хотели бы сменить действующую систему автоматизации, но приостановили проц
10.12.2008 «Инверсия» портировала ПО на Linux в угоду клиентам

Компания «Инверсия» осуществила портирование линейки продуктов для автоматизации банковской деятельности, разработанной в рамках проекта «Банк XXI век», на свободное ПО. В специальной версии системы тепе
17.01.2008 Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков

ия. Aladdin, российский разработчик и поставщик решений по информационной безопасности, и компания «Инверсия», специализирующаяся на создании систем автоматизации для финансово-кредитных органи
17.05.2007 «Инверсия»: новый офис в Екатеринбурге

Компания «Инверсия» — ведущий производитель ПО для коммерческих банков, объявляет об открытии ново
06.04.2007 «Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000

В конце марта 2007 года компания «Инверсия» успешно прошла сертификационный аудит cистемы менеджмента качества (СМК) на соответ
09.10.2006 "Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК"

жности, политику лицензирования, число реализованных проектов. Выбор банка был сделан в пользу ЗАО «Инверсия». Напомним, в соответствии со стратегией создания и развития факторингового бизнеса

24.05.2006 "Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел"

Пресс-центр Компании «Инверсия» сообщает о завершении первого этапа проекта внедрения и ввода в промышленную эксплу
06.04.2006 "Инверсия" объявила о ребрендинге

Компания «Инверсия», производитель программного обеспечения для коммерческих банков и других финансовых институтов, официально объявляет о ребрендинге. В настоящее время проект ребрендинга находится на з
27.05.2004 "Инверсия" смонтирует банковскую систему в АКБ "Мастер-Капитал"

Компания "Инверсия" сообщила о заключении с ОАО АКБ "Мастер-Капитал" договора на поставку, установку и

01.03.2004 "Инверсия" представила "Модуль трансформации отчетности по МСФО"

Компания "Инверсия" провела на прошлой неделе семинар-перзентацию, на котором представила “Модуль трансформации отчетности по МСФО” - специализированную систему, предназначенную для автоматизации процесс
23.06.2003 "Инверсия" расширяет сотрудничество с "КМБ-Банком"

Компания "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку подсистемы “Собственные векселя банка” (Oracle Database/Oracle iDS) в Банке кредитования малого бизнеса. Подсистема “Собственные векселя ба
26.05.2003 "Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк"

Региональный дилер компании "Инверсия" СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) и ОАО "Севкавинвестбанк" (г. Пятигорск) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Or
16.05.2003 "Инверсия" закончила тестирование нового ПО

Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового программного обеспечения с 12-летним стажем, сообщила об успешном завершении внутрифирменного тестирования нового программного

14.02.2003 "Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком

Компания "Инверсия" сообщила, что ЗАО "Федеральный промышленный банк" и ЗАО Компания "Инверсия"

11.02.2003 "Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф"

"Инверсия" автоматизировала финансовый документооборот в СКБ "Граф" Компанией "Инверсия" совместно с региональными дилерами СКБ "Граф" (Новочеркасск) создана и успешно функционирует новая
10.02.2003 "Инверсия" автоматизирует фронт-офис в “КМБ-Банке”

Компании "Инверсия" сообщила о подписании договора на установку программного модуля “Фронт-офис депозитных и конверсионных операций АБС "ФОНД" (Oracle Database/Oracle iDS) в “КМБ-Банке”. АБС "ФОНД" предн
25.12.2002 "Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2002 года ЗАО "Углеметбанк" и компания "Инверсия" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения "Угл
14.10.2002 "Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр"

Компания "Инверсия", российский разработчик специализированного финансового ПО с одиннадцатилетним стажем, сообщает об успешном вводе в эксплуатацию первой очереди системы комплексной автоматизации казна
07.08.2002 "Инверсия" внедряет АБС InvoBank в Южно-Русском Нефтяном Банке

Пресс-служба компании "Инверсия" сообщила о подписании контракта на внедрение комплексной системы автоматизации банка АБС InvoBank в коммерческом банке "Южно-Русский Нефтяной Банк" (ЮРНБ). C помощью АБС "InvoBank" в

04.07.2002 "Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке"

Компания "Инверсия" и АКБ "Алеф-Банк" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает п
06.06.2002 "Инверсия" внедрила систему InvoBank в банке Азербайджана
04.06.2002 "Инверсия" провела бизнес-семинар для представителей банков

В офисе компании "Инверсия" прошел бизнес-семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов удаленного обслуживания клиентов банка. Первая часть семинара была посвящена демо
03.06.2002 Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства"

банка "Межрегиональный банк развития предпринимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса банка запланировано поэтапное наращивание функциональных возможностей системы. Источник: официальный пресс-релиз компании "Инверсия". МБРП - это динам
24.04.2002 "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков

17 апреля компании "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов информационных систем, бухгалтерского учета, казначейств. Первая ча

Публикаций - 156, упоминаний - 211

Инверсия и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 33
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 27
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 25
Oracle Corporation 7074 24
Diasoft - Диасофт 1144 24
Бифит - Bifit 91 16
ПрограмБанк 98 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
БИС - Банковские информационные системы 104 15
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 10
Microsoft Corporation 25774 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 10
ФОРС - Центр разработки 703 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Инист - Inist 37 9
Intel Corporation 12811 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Квадриум - Quadrium 18 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Quorum - Кворум - 134 8
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 7
Aplex Technology 14 7
Samsung Electronics 11064 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 7
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 6
OneSpan VASCO Data Security 24 6
Комита - Комита иннотех 27 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Citrix Systems 868 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 6
Альфа-Банк 1979 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Газпром нефть 725 6
Лента - Утконос 180 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 6
OR Group - Обувь России 29 6
KupiVip - Приват Трэйд 82 6
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
Оникс Капитал 17 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
Rendez-Vous - Рандеву 25 3
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Наука НПО 25 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Федеральное казначейство России 1949 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 70
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 61
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 13
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 13
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 4
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Oracle Forms 23 3
Инверсия - ФОНД АБС 3 3
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Громов Иван 102 9
Иншаков Дмитрий 51 9
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Шевченко Владимир 153 9
Мацоцкий Сергей 180 8
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Гуральников Сергей 164 7
Занин Виталий 23 7
Матюнин Роман 7 7
Меднов Сергей 124 7
Серебряков Виктор 56 6
Хрусталев Александр 33 6
Сафронов Юрий 68 6
Курило Андрей 39 6
Брагин Павел 25 6
Широких Алексей 72 6
Александрин Андрей 15 6
Строкович Антон 53 6
Стуров Дмитрий 33 6
Быстров Константин 24 6
Козырь Сергей 32 6
Пшыченко Дмитрий 20 6
Хлуднев Егор 17 6
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Кравченко Константин 101 6
Ушаков Михаил 36 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 25
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
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Франция - Французская Республика 8176 4
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Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
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Арктика - Северный полюс 184 2
Казахстан - Республика 6047 2
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Польша - Республика 2030 2
Германия - Федеративная Республика 13220 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
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