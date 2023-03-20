Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»

«Братский акционерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика.

Работы по внедрению системы выполнялись силами специалистов «Инверсии Юг» совместно с ИТ-службой банка. В ходе реализации проекта были проведены работы по переносу данных из ранее эксплуатируемой банком АБС и автоматизации ключевых направлений деятельности организации.

Внедренный комплекс решений позволил автоматизировать деятельность банка по депозитному и кредитному обслуживанию клиентов, кассовые операции, услуги сейфинга, ведение бухгалтерского и внутреннего учета операций, ведение архива электронных документов, обслуживание пластиковых карт и многое другое.

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С переходом на новое технологичное решение банк сможет улучшить работу ключевых направлений деятельности, быстрее обрабатывать клиентские запросы, а также развивать новые направления бизнеса.