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Пластиковая карта ISO/IEC 7810



15.04.2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт
24.04.2018 «Яндекс.Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности
16.03.2016 R-Style Softlab автоматизировала выпуск и обслуживание пластиковых карт в «Имон Интернешнл»
29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт
15.07.2015 Smart Engines разработала технологию распознавания пластиковых карт с индент-печатью
02.04.2015 Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности
25.03.2015 Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка
28.04.2014 «Дельта-Системы» занялись поставкой пластиковых карт на рынок России и стран СНГ
25.11.2013 Создан единый имитатор для нескольких пластиковых карт
25.02.2013 «Деньги Mail.Ru» выпустили пластиковую карту совместно с «ТКС Банком»
27.12.2012 ВТБ24 потратит свыше 2,3 млрд руб. на закупку заготовок пластиковых карт
05.12.2012 «Татфондбанк» выпустил 500-тысячную пластиковую карту
02.11.2012 Google займется выпуском пластиковых карт
23.10.2012 Количество пластиковых карт «Татфондбанка» с начала года выросло на 23%
05.09.2012 Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ
08.08.2012 «МТС Банк» эмитировал более 700 тыс. пластиковых карт в первом полугодии 2012 г.
25.05.2012 «Челябинвестбанк» выпустил миллионную пластиковую карту
18.04.2012 Мобильные платежи вытеснят наличку и карты к 2020 г.
31.01.2012 Количество пластиковых карт «Татфондбанка» выросло на 20%
25.01.2012 Общее число выпущенных «СКБ-банком» пластиковых карт превысило 1 млн
20.01.2012 Потери от подделок пластиковых карт «ПриватБанка» за 2011 г. снизились в 8 раз
10.01.2012 «Сбербанк России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор о приеме пластиковых карт
30.04.2010 В Москве прошла XI международная конференция по безопасности пластиковых карт
13.02.2009 «Неофлекс»: консалтинговый проект для «Всероссийского банка развития регионов»
11.12.2007 В Москве прошла конференция «Рынок пластиковых карт»
30.08.2007 ID Credential Center: программирование и печать пластиковых карт
11.05.2007 «Росбизнесбанк» оптимизирует работу с пластиковыми картами
01.03.2005 6 апреля откроется 3-й форум "Cards Line – 2005"
24.01.2002 УЦ "Информзащита" проведет семинар по электронной коммерции

Публикаций - 1020, упоминаний - 1123

Пластиковая карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 30
Yandex - Яндекс 5551 29
Apple Inc 11103 28
Samsung Electronics 9667 23
IBM - International Business Machines Corp 9167 19
Microsoft Corporation 23395 15
PayPal 644 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 9
Информзащита 678 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 7
Huawei 3459 6
TietoEVRY - Tieto 135 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 7 4
Telegram Group 999 4
Nuance Communications - ScanSoft 86 3
Compass Plus 42 3
LG Electronics 3530 3
Центел - Центральный телеграф 408 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 3
Softline - Софтлайн 2032 3
ФОРС - Центр разработки 551 3
1С-Битрикс - Bitrix 497 3
Intel Corporation 11624 3
Lenovo Group 2151 2
Крок - Croc 1683 2
Red Hat 1224 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 61
Альфа-Банк 1579 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 30
Татфондбанк АИКБ 80 18
Открытие ФК - Росгосстрах 291 17
ПСБ - Промсвязьбанк 727 14
Почта России ПАО 1973 14
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 8
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 7
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 6
РЖД - Российские железные дороги 1598 5
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 71 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
LEGO 219 2
Виктория - Сеть супермаркетов 171 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
InCity - Модный континент 14 1
Societe Generale Group 72 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
Frank RG - Frank Research Group 12 1
Винзавод - Центр современного искусства 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 66
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 23
Президент Российской Федерации 3492 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 2
Таможня - Таможенная служба 1022 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
Администрация Президента РФ 976 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 106
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 102
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 95
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 84
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 72
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 35
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 30
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 10
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 9
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 8
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 7
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 265 7
Google Android 12432 70
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 32
Microsoft Windows 2000 12612 18
Linux OS 8153 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 13
Oracle Java - язык программирования 2751 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 6
Microsoft Windows 2528 6
Microsoft Office 3405 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 5
Superjob 275 4
Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 7 4
Qiwi Кошелек 193 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 3
Nuance PaperPort 15 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 326 3
Apple macOS 1693 3
1С:Бухгалтерия 846 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 3
Apple Safari - браузер 793 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 46 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Яндекс.Плюс 102 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 2
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Honor - серия смартфонов 149 2
Центральный банк Республики Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 5 2
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 42 1
Nokia Alcatel-Lucent GX 2 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Путин Владимир 2696 8
Чернышенко Дмитрий 412 7
Акимов Максим 175 6
Массух Илья 215 2
Ложкин Сергей 27 1
Гришин Дмитрий 190 1
Мишустин Михаил 466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 18
Казахстан - Республика 4750 16
Япония 12847 14
Россия - ПФО - Казань 2333 13
Россия - СФО - Новосибирск 3663 11
Беларусь - Белоруссия 4165 11
Азия - Азиатский регион 4633 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 7
Армения - Республика 1352 6
Нидерланды 3287 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 5
Чехия - Чешская Республика 1276 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 4
Румыния 709 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Россия - СФО - Омская область 560 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Швеция - Королевство 3449 3
Китай - Тайвань 3659 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Россия - ЦФО - Орловская область 245 2
Венгрия - Будапешт 108 2
Африка - Африканский регион 3256 2
Австро-Венгрия - Австро-Венгерская империя - Österreich-Ungarn 9 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 121 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Германия - Берлин 697 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 30
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 17
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Ergonomics - Эргономика 1488 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 117 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Утечка мозгов - brain drain 54 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 6
РИА Новости 800 5
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
Forbes - Форбс 623 2
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Juniper Research 501 4
BCG - Boston Consulting Group 97 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
БГУ - Белорусский государственный университет 17 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 9 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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