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Physical Review Letters
СОБЫТИЯ
Публикаций - 164, упоминаний - 179
Physical Review Letters и организации, системы, технологии, персоны:
|IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
|Phys.org 972 26
|CNews RND - R&D.CNews 2274 18
|Nature 832 7
|PhysicsWeb 184 6
|New Scientist 1448 3
|NewsFactor 127 2
|Applied Physics Letters 39 2
|Российская газета 290 2
|AZoQuantum 1 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Wired - Издание 276 1
|AP - Associated Press 2007 1
|TechSpot 188 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.