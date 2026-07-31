Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Physical Review Letters

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Новый высокопроизводительный квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q в облаке Bauman Octillion 1
23.07.2026 Физики СПбГУ придумали, как охладить материалы для электроники свечением 1
21.07.2026 Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света 1
03.07.2026 Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах 1
23.06.2026 В МФТИ объяснили механизм движения квантовых вихрей на сверхвысоких частотах 1
27.05.2026 Российские ученые показали возможность создания многоуровневого квантового компьютера на ультрахолодных полярных молекулах 1
27.05.2026 Исследователи научились управлять деформацией на наноуровне для будущих оптоэлектронных устройств 1
06.05.2026 Казимировы силы в скрученных анизотропных решетках: путь к самонастройке нанофотонных систем 1
09.04.2026 Мгновенная загрузка и вечное хранение: в МФТИ сделали сегнетоэлектрическую память рекордно выносливой 1
01.04.2026 Ученый НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург исследовал магнитную динамику кристаллов для технологий связи 6G 1
27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
05.12.2025 В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего 1
19.11.2025 Ученые продемонстрировали квантовую интерференцию с конденсатами света и материи, открыв путь для будущих квантовых устройств 1
30.07.2025 Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва 1
12.05.2025 Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов 2
29.04.2025 Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц 1
29.04.2025 Бессмертный смартфон: ученые МФТИ разработали модель для расчета срока службы микросхем памяти 1
10.03.2025 Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света 1
14.02.2025 Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров 1
28.10.2024 Древние одноразовые накопители восстанут из мертвых. Квантовые дефекты сделают их «ультраемкими» 1
17.05.2024 Ученые НИТУ МИСИС разработали «цифровые двойники» для управления квантовыми системами 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 2
20.09.2023 Ученые НИТУ МИСИС предложили новый подход к оценке уровней шумов в квантовом генераторе случайных чисел 1
31.08.2023 Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел 1
17.05.2023 Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов 2
03.05.2023 Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться 1
30.03.2023 РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам 2
06.10.2022 Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира 1
04.10.2022 ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех 1
12.08.2022 Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг 1
04.05.2022 Клубок квантов: в России разработали новый метод создания квантовой запутанности 2
12.02.2022 Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса 1
03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли 1
04.10.2021 Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел 1
31.05.2021 Суперкомпьютер «Жорес» помог ученым «Сколтеха» смоделировать новый метод генерации гамма-гребенок 1
10.03.2020 Ученые из Сколтеха нашли ограничения в квантовом алгоритме Google 1
23.07.2018 Найден способ в разы увеличить емкость жестких дисков 1
16.01.2017 В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти 2
28.04.2015 Вселенная может быть голограммой 1
01.04.2015 Ученые сделали новый шаг к созданию функционального квантового компьютера 1

Публикаций - 164, упоминаний - 179

Physical Review Letters и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 8
Галактика - Корпорация 1545 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Константа - Константа ИТ 51 3
QuSolve - Квантовые системы 26 3
Microsoft Corporation 25775 3
H2O 23 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 2
Liquidmetal Technologies 10 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
9594 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Google LLC 12688 2
Oxide Interactive - Oxide Games 22 1
Технологии Будущего 169 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Deep Quantum Labs - DeepQuantum 1 1
Аксистем - Axistem 25 1
Cogent Communications 23 1
Сколтех - Лаборатория высокопроизводительных вычислений и больших данных 3 1
Quark 23 1
QuantWare 2 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
SAP SE 5601 1
ANSYS 94 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
БАРС Груп 579 1
Philips 2099 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Fly 214 1
Google DeepMind 82 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Elisa 36 1
Резонанс НПП 407 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Геометрия НПО 165 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
BMW Group 482 1
Boeing 1031 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
РНФ - Российский научный фонд 201 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 52
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 20
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 9
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 6
Микроскоп - Microscope 347 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Интерференция - Interference 53 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 4
Квантовый интернет - Quantum internet 35 4
Микроскоп - Атомно-силовой микроскоп - Atomic force microscopy 42 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 3
Дифракция - diffractus 37 3
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 60 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 4
Cornell University - arXiv.org 52 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Yota Бизнес 61 1
Fujitsu Fugaku 13 1
NASA Stardust 51 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 1
FreePik 1841 1
Google Loon 15 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 1
Adobe Stock - Fotolia - Wilogo 21 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Swiss-AS AMOS 39 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Radix Tempo 30 1
Microsoft Dynamics 1197 1
EA Origin 195 1
Intel Willow Cove 18 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 8
Федоров Алексей 142 5
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 4
Оганесян Юрий 6 3
Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 3
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 2
Reddy Sanjay - Редди Санджей 2 2
Basudha Misra - Басудха Мисра 2 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Назаров Роман 3 2
Бутов Леонид 4 2
Miller Joel - Миллер Джоэл 2 2
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 2
Marshall William - Маршалл Вильям 3 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Зейлингер Антон 5 2
Epstein Arthur - Эпштайн Артур 3 2
Torquato Salvatore - Торквато Сальваторе 2 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Peker Atakan - Пекер Атакан 2 2
Butt Adam - Батт Эдам 5 2
Rehberg Ingo - Реберг Инго 2 2
Лагудакис Павлос 3 2
Mohideen Umar - Мохидин Умар 2 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Sinha Rahul - Синха Раул 2 2
Чуприк Анастасия 4 2
Столяров Василий 7 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Третьяков Олег 3 1
Устинов Алексей 9 1
Самардак Александр 5 1
Goldschmidt Yadin 1 1
Никитин Владимир 10 1
Рыкованов Сергей 4 1
Валяльщиков Максим 1 1
Харин Василий 1 1
Жевакин Сергей 1 1
Третьяков Михаил 2 1
Калашников Дмитрий 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 48
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
США - Калифорния 4829 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
Япония 13807 10
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Швеция - Королевство 3782 7
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 6
Уран - планета Солнечной системы 550 6
Нидерланды 3746 6
США - Калифорния - Беркли 286 6
Европа 24964 5
Индия - Bharat 5869 5
Израиль 2856 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Мировой океан - World Ocean 528 4
США - Теннесси 125 3
США - Калифорния - Риверсайд 31 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Канада 5081 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Великобритания - Шотландия 341 3
США - Колорадо 385 3
США - Иллинойс 340 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 2
США - Пасадина 169 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 2
Арктика - Северный полюс 184 2
Земля - Северное полушарие 152 2
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 2
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 64
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 24
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 20
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 16
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Галлий - Gallium - химический элемент 363 8
Молекула - Molecula 1102 8
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 6
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 6
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 6
Английский язык 7030 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 5
Физика - Кварк - Quark 43 5
Физика квантовая - Квантовая механика - Экситоника - Экситон - Excito 42 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Материаловедение - Materials Science 208 4
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Phys.org 972 26
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
Nature 832 7
PhysicsWeb 184 6
New Scientist 1448 3
NewsFactor 127 2
Applied Physics Letters 39 2
Российская газета 290 2
AZoQuantum 1 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Wired - Издание 276 1
AP - Associated Press 2007 1
TechSpot 188 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Institute for Transuranium Elements - Институт трансурановых элементов (МСЭ) 2 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Flatiron Institute - Институт Флэтайрон - Институт Флатирона 2 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще