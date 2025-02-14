Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров

Исследователи университета МИСИС создали систему на основе нейросетей, которая учится находить и исправлять погрешности в квантовых вычислениях. Разработка сочетает преимущества интеллектуальных и классических алгоритмов, поэтому эффективнее распознает ошибки, возникающие при увеличении количества кубитов — «строительных блоков» квантовых процессоров. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Квантовые компьютеры, в отличие от обычных, используют кубиты — элементы, способные выполнять сложные вычисления быстрее классических процессоров. Однако кубиты крайне чувствительны к помехам: даже малейшее внешнее воздействие может исказить данные. Чтобы повысить надежность квантовых вычислений, ученые Университета МИСИС представили алгоритм на основе рекуррентных нейронных сетей, который учится выявлять ошибки.

«Современные устройства совершают ошибки во многом из-за взаимодействия квантовой системы с ее окружением. При этом даже небольшие погрешности критичны при масштабных вычислениях, так как искажение результата накапливается с каждой операцией. Повышение точности — одна из ключевых задач в развитии квантовых технологий», — сказал директор института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Метод основан на архитектуре рекуррентных нейронных сетей для анализа временных рядов данных, получаемых при периодическом измерении вспомогательных кубитов. Эта особенность позволяет алгоритму работать с различными кодами коррекции. Исследователи протестировали алгоритм на семействе циклических кодов коррекции, учитывая топологические особенности сверхпроводникового квантового процессора. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A (Q1).

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры
Цифровизация

«Главное преимущество разработки заключается в способности обучаться на данных, полученных с конкретного устройства. Это особенно важно в условиях, когда характер ошибок отличается от теоретически предполагаемых моделей. Кроме того, предложенный алгоритм декодирования не зависит от конкретного кода коррекции, что делает его универсальным и легко масштабируемым», — сказал автор исследования Илья Симаков, инженер научного проекта лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС, научный сотрудник Российского квантового центра.

Исследование выполнено в рамках стратегического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася»

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще