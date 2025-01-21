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Индексная книга (каталог) CNews*
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Социоцентр ФГАНУ Приоритет 2030 Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации Программа академического стратегического лидерства



21.01.2025 Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты 1
27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
26.12.2024 Ученые Пермского Политеха научили нейросеть быстро и точно менять режимы работы электродвигателя для управления сложными механизмами 1
23.12.2024 Ученые Пермского Политеха разрабатывают мобильных роботов для эффективного сбора бытовых отходов с больших территорий 1
20.12.2024 Исследователи из ВШЭ разработали Python-библиотеку для анализа данных движений глаз 1
19.12.2024 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ 1
03.12.2024 Ученые НГУ обучают искусственный интеллект анализу томографических снимков животных 1
29.11.2024 Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС 1
28.11.2024 Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90% 1
22.11.2024 Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении 1
22.11.2024 В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов 1
08.11.2024 В России создан дрон с нейросетью 1
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1
23.10.2024 РТУ МИРЭА и «Первый Бит» запустили совместную образовательную программу 1
07.10.2024 «МТС Линк» и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.10.2024 «1С:Аналитика» и «1С:Университет Проф» помогают Дальневосточному университету путей сообщения контролировать приемную компанию в 4 филиалах и 13 институтах 1
04.10.2024 Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС 1
02.10.2024 Российские ученые создали электрокерамику, способную увеличить емкость и долговечность конденсаторов и аккумуляторов 1
02.10.2024 Ученые ПИШ Пермского Политеха запатентовали прототип роботизированного комплекса для комбинированной электрофизической обработки ответственных изделий 1
27.09.2024 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить надежность аэродинамической поверхности 1
26.09.2024 Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан» 1
25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость 1
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса 1
20.09.2024 Ученые Пермского Политеха разработали программу для прогнозирования характеристик сплавов 1
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
29.08.2024 Производство минеральных удобрений станет «интеллектуальнее» с разработкой Пермского Политеха 1
16.08.2024 Научные сотрудники Пермского Политеха разработали автоматизированную систему мониторинга сигнализаций и событий на предприятиях 1
13.08.2024 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций 1
12.08.2024 Образовательную платформу для дизайнеров разрабатывают в Пермском Политехе 1
05.08.2024 Увеличена эффективность полупрозрачных солнечных панелей для окон 1
26.07.2024 В КамГУ им. Витуса Беринга появится цифровой гербарий 1
23.07.2024 Ученые выяснили как повысить эффективность суперконденсаторов 1
17.07.2024 Разработка ученых Пермского Политеха поможет людям при пожарах 1
12.07.2024 Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1
11.07.2024 Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов 1
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
05.07.2024 В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения 1
25.06.2024 Разработка ученых Пермского Политеха предотвратит потерю сигнала при использовании оптоволокна 1
25.06.2024 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов 1

Публикаций - 172, упоминаний - 184

Социоцентр ФГАНУ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
Softline - Софтлайн 2810 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Ростелеком 9700 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
Цифра ГК 2426 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 3
Системы и Технологии ГК 98 3
Прогноз 1650 3
ИИ-Технологии 104 3
Intel Corporation 12197 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Google LLC 11775 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
АФК Система ПАО 1797 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Технологии Будущего 149 2
Сенсорные Системы 64 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
КваттроЛаб - QuattroLab 4 2
Microsoft Corporation 24625 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 1
Пермь Технопарк 2 1
Газпром нефть 618 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
РНФ - Российский научный фонд 79 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
ГосИнформСистемы 126 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
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Linux OS 9936 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 4
Microsoft Office 3734 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 3
Google Android 13994 2
FreePik 980 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
VK RuStore 327 2
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Федоров Алексей 116 7
Куликов Евгений 8 6
Чернышенко Дмитрий 565 5
Черникова Алевтина 40 4
Кудж Станислав 21 4
Толмачев Иван 4 4
Путин Владимир 3171 3
Кирдяшов Федор 27 3
Шадаев Максут 1008 3
Мишустин Михаил 676 2
Мазур Владимир 9 2
Дегтев Геннадий 255 2
Рогалев Николай 25 2
Погребняк Евгений 4 2
Бочаров Сергей 3 2
Рулевский Виктор 6 2
Салихов Сергей 5 2
Филонов Дмитрий 4 2
Файзрахманов Рустам 2 2
Овчинский Владислав 228 2
Беркман Юрий 4 2
Крынина Евгения 16 2
Галажинский Эдуард 12 2
Сухих Евгения 2 2
Рязанов Валерий 5 2
Гольцман Григорий 5 2
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Часовских Наталия 1 1
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Полесский Сергей 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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