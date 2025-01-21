Социоцентр ФГАНУ Приоритет 2030 Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации Программа академического стратегического лидерства
Социоцентр ФГАНУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Алексей 116 7
|Куликов Евгений 8 6
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Черникова Алевтина 40 4
|Кудж Станислав 21 4
|Толмачев Иван 4 4
|Путин Владимир 3171 3
|Кирдяшов Федор 27 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Мазур Владимир 9 2
|Дегтев Геннадий 255 2
|Рогалев Николай 25 2
|Погребняк Евгений 4 2
|Бочаров Сергей 3 2
|Рулевский Виктор 6 2
|Салихов Сергей 5 2
|Филонов Дмитрий 4 2
|Файзрахманов Рустам 2 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Беркман Юрий 4 2
|Крынина Евгения 16 2
|Галажинский Эдуард 12 2
|Сухих Евгения 2 2
|Рязанов Валерий 5 2
|Гольцман Григорий 5 2
|Устинов Алексей 8 2
|Шуматов Валентин 2 2
|Шойтов Александр 78 1
|Богданов Андрей 41 1
|Райкевич Алексей 84 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Гончаров Александр 19 1
|Белоусов Александр 14 1
|Часовских Наталия 1 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Иванов Антон 74 1
|Полесский Сергей 2 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Осеевский Михаил 315 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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