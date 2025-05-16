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Тимофеева Галина


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала 1
18.07.2024 «Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тимофеева Галина и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 643 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 357 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4093 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3094 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4495 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4614 1
Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 4 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 14 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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