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Тимофеева Галина
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала 1
|18.07.2024
|«Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS 1
Тимофеева Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 643 1
|Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 4 1
|Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 14 1
|Попов Сергей 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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