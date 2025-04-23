Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределённых команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.