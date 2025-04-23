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Naumen KMS Naumen Knowledge Management System
Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределённых команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.
Naumen KMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 138 6
|Зобнин Алексей 7 4
|Дубовицкая Любовь 1 1
|Расторгуев Александр 7 1
|Жигалов Дмитрий 1 1
|Каменкова Екатерина 2 1
|Солдатова Ирина 3 1
|Козак Николай 168 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Власов Кирилл 7 1
|Деверилин Павел 33 1
|Толокнов Андрей 19 1
|Шпак Василий 237 1
|Панченко Иван 149 1
|Глазков Александр 141 1
|Сергеев Сергей 141 1
|Албычев Александр 156 1
|Федоров Алексей 123 1
|Качанов Олег 119 1
|Мельникова Алиса 95 1
|Иванов Михаил 105 1
|Белов Алексей 24 1
|Шенберг Дмитрий 19 1
|Иванов Юрий 26 1
|Безбогов Сергей 51 1
|Галеев Сергей 35 1
|Гулевич Руслан 31 1
|Иодковский Станислав 89 1
|Врацкий Андрей 141 1
|Сологуб Денис 72 1
|Харитонов Дмитрий 56 1
|Филимонов Антон 20 1
|Мейнцер Антон 17 1
|Чудинов Дмитрий 40 1
|Кузякина Анна 26 1
|Шешеня Дарья 4 1
|Артюхов Сергей 45 1
|Тимофеева Галина 1 1
|Бессарабенко Александр 19 1
|Непомящий Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 8
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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