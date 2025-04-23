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Naumen KMS Naumen Knowledge Management System


Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределённых команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.


23.04.2025 ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen 1
18.07.2024 «Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» 1
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию 1
29.03.2024 Количество применяемых в ДОМ.РФ отечественных решений ПО превысило 150 1
18.10.2023 «Новикомбанк» упростил работу операторов контакт-центра благодаря базе знаний на Naumen KMS 1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
16.03.2023 VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS 2
22.12.2022 «Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS 2
02.11.2022 «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS 3
19.08.2021 Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS 2
05.07.2021 QIWI ускорила дистанционное обслуживание клиентов с помощью Naumen KMS 2

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Naumen KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 640 11
Atlassian 121 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 140 2
Эвотор - Evotor 188 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Google LLC 11914 1
LifeRay 13 1
Zendesk 36 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 250 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Diasoft - Диасофт 918 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SAP SE 5320 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 33 1
Газпром ЦПС 30 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 1
Примо РПА 15 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Valtec - Валтек 10 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Почта России ПАО 2148 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Газпром ПАО 1359 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Газпром нефть 633 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 851 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Федеральное казначейство России 1803 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 354 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4079 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5435 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 5
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2051 1
Atlassian - Confluence 120 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 256 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 3
Naumen Project Ruler 10 3
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 2
Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Notion Labs - Notion 29 1
XWiki 6 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 69 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
НКТ - Р7-Офис 400 1
Naumen GPT AssistTool 1 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 168 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 1
MSoft MFlash 17 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Технос-К - Сакура PRO 30 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 82 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 1
Примо РПА - Primo RPA 37 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 51 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 106 1
МТС DataOps Platform 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
IVA GPT 14 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Попов Сергей 138 6
Зобнин Алексей 7 4
Дубовицкая Любовь 1 1
Расторгуев Александр 7 1
Жигалов Дмитрий 1 1
Каменкова Екатерина 2 1
Солдатова Ирина 3 1
Козак Николай 168 1
Кириченко Игорь 49 1
Власов Кирилл 7 1
Деверилин Павел 33 1
Толокнов Андрей 19 1
Шпак Василий 237 1
Панченко Иван 149 1
Глазков Александр 141 1
Сергеев Сергей 141 1
Албычев Александр 156 1
Федоров Алексей 123 1
Качанов Олег 119 1
Мельникова Алиса 95 1
Иванов Михаил 105 1
Белов Алексей 24 1
Шенберг Дмитрий 19 1
Иванов Юрий 26 1
Безбогов Сергей 51 1
Галеев Сергей 35 1
Гулевич Руслан 31 1
Иодковский Станислав 89 1
Врацкий Андрей 141 1
Сологуб Денис 72 1
Харитонов Дмитрий 56 1
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Мейнцер Антон 17 1
Чудинов Дмитрий 40 1
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Артюхов Сергей 45 1
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