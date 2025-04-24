Разделы

ПО Софт
|

Naumen Project Ruler расширяет возможности для управления ИТ-разработкой и продуктами

Naumen объявляет о расширении функциональности решения Naumen Project Ruler, которое теперь охватывает управление проектной и продуктовой разработкой программного обеспечения. Новые функции ориентированы на ИТ-команды и продуктовые офисы, стремящиеся автоматизировать процессы разработки, ускорить релизы и обеспечить прозрачность управления проектами. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Naumen Project Ruler охватывает полный цикл разработки — от планирования спринтов и задач до выпуска релизов. Система объединяет управление проектами и Workflow разработки в едином пространстве, что позволяет сопровождать продукт на всех этапах. Поддерживает методологии Agile (Scrum, Kanban) и гибридные подходы, помогая адаптировать процессы под задачи команды.

Интеграция с DevOps-инструментами (GIT, CI/CD) и миграция с Jira повышают прозрачность работы, обеспечивают контроль сроков и ресурсов, ускоряя вывод продуктов на рынок. Уже реализованы кейсы миграции для крупных enterprise-клиентов с разветвленной кастомизацией Jira и сложными процессами.

Пользователи обновленной системы стал доступен упрощенный интерфейс, разработанный с учетом потребностей разработчиков. Интерфейс на базе low-code платформы Naumen предоставляет исполнителям доступ к ключевым функциям без избыточной сложности.

До конца 2025 г. планируется развитие интеграции Naumen Project Ruler с системой управления знаниями Naumen Knowledge Management System, расширение функциональности для управления продуктовыми задачами и релизами, а также совершенствование мобильного клиента.

«Расширение возможностей Naumen Project Ruler — логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Сегодня командам важно не только управлять проектами, но и полноценно сопровождать процессы разработки с глубокой интеграцией DevOps-практик. Мы предоставляем удобный, гибкий инструмент, который помогает достигать результатов быстрее и эффективнее», — сказал Игорь Путин, руководитель по развитию решений в области управления проектами и продуктами Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153