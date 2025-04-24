Naumen Project Ruler расширяет возможности для управления ИТ-разработкой и продуктами

Naumen объявляет о расширении функциональности решения Naumen Project Ruler, которое теперь охватывает управление проектной и продуктовой разработкой программного обеспечения. Новые функции ориентированы на ИТ-команды и продуктовые офисы, стремящиеся автоматизировать процессы разработки, ускорить релизы и обеспечить прозрачность управления проектами. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Naumen Project Ruler охватывает полный цикл разработки — от планирования спринтов и задач до выпуска релизов. Система объединяет управление проектами и Workflow разработки в едином пространстве, что позволяет сопровождать продукт на всех этапах. Поддерживает методологии Agile (Scrum, Kanban) и гибридные подходы, помогая адаптировать процессы под задачи команды.

Интеграция с DevOps-инструментами (GIT, CI/CD) и миграция с Jira повышают прозрачность работы, обеспечивают контроль сроков и ресурсов, ускоряя вывод продуктов на рынок. Уже реализованы кейсы миграции для крупных enterprise-клиентов с разветвленной кастомизацией Jira и сложными процессами.

Пользователи обновленной системы стал доступен упрощенный интерфейс, разработанный с учетом потребностей разработчиков. Интерфейс на базе low-code платформы Naumen предоставляет исполнителям доступ к ключевым функциям без избыточной сложности.

До конца 2025 г. планируется развитие интеграции Naumen Project Ruler с системой управления знаниями Naumen Knowledge Management System, расширение функциональности для управления продуктовыми задачами и релизами, а также совершенствование мобильного клиента.

«Расширение возможностей Naumen Project Ruler — логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Сегодня командам важно не только управлять проектами, но и полноценно сопровождать процессы разработки с глубокой интеграцией DevOps-практик. Мы предоставляем удобный, гибкий инструмент, который помогает достигать результатов быстрее и эффективнее», — сказал Игорь Путин, руководитель по развитию решений в области управления проектами и продуктами Naumen.