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Путин Игорь



24.04.2025 Naumen Project Ruler расширяет возможности для управления ИТ-разработкой и продуктами 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 1
04.08.2016 Inoventica завершает очередной этап реформирования структуры владения группы компаний 1
06.07.2016 Избран новый состав Совета директоров «Коммуникации для инноваций» 1
16.09.2015 Экс-глава подкомитета по связи Госдумы Максим Коробов вошел в Совет директоров Inoventica 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Путин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 4
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 3
Электросвязь 268 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - РТС - Радио Телевидение Связь 5 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 2 2
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
Петербург-Внештранс 2 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 356 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 1
Inoventica invGUARD 26 1
Naumen Project Ruler 11 1
Радов Алексей 4 3
Мосеев Виталий 16 3
Зиганшин Равиль 8 3
Щербинин Владимир 16 3
Слизень Виталий 242 3
Коробов Максим 21 3
Махно Олег 4 2
Воронин Валерий 2 2
Попов Олег 51 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3052 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Ближний Восток 2974 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Европа 21884 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
США - Техас - Даллас 174 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1167 2
МГТС Совет директоров 54 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 405 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
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