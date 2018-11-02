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Inoventica Services Гарант-Парк-Интернет Parking.ru Паркинг.ру

Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру


02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD»
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики»
02.09.2015 Промсвязьбанк предоставит Inoventica Services кредит на 20 млн руб.
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет»
05.08.2012 В облаке Parking.ru стала доступна АТС Oktell
17.11.2011 Parking.ru открыл доступ к Microsoft Dynamics CRM с мобильных устройств
01.12.2010 Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM
12.03.2003 "Гарант-Парк-Интернет" завершил проект для Администрации президента РФ
20.11.2002 Parking.ru сделал бесплатный русский поиск для клиентов
27.06.2002 "Гарант-Парк-Интернет" поставила интранет-систему компании "Альфа-Групп"
18.06.2002 Арендовать интернет-магазин в Parking.ru теперь можно на 50% дешевле
14.06.2002 Intranet.Optimizer - интранет-решение от "Гарант-Парк-Интернет"
16.05.2002 Компания "Гарант-Парк-Интернет" примет участие в конференции "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов"
14.05.2002 Parking.ru предоставит в аренду средства коллективной работы Microsoft
06.02.2001 Hi-Fi.Ru паркуется на Parking.Ru
29.01.2001 "Гарант-Парк-Интернет" открыла сайт, посвященный технологиям поиска и анализа
06.07.2000 "СИТИ ЭКСПРЕСС" и "Гарант-Парк-Интернет" заключили соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 122, упоминаний - 211

Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 58
Microsoft Corporation 22416 34
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 29 13
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 753 10
Oracle Corporation 5997 9
Айтеко - iTeco 906 8
HP Inc. 5295 7
IBM - International Business Machines Corp 8904 7
Астон консалтинг 7 6
Синтерра - Synterra 783 6
Крок - Croc 1612 6
Google LLC 10218 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 5
Docsvision - ДоксВижн 948 5
Программный продукт ГК 3908 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 477 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 4
Rusonyx - Русоникс 45 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 259 4
Softline - Софтлайн 1858 4
Yandex - Яндекс 4967 4
Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 40 4
Selectel - Селектел 158 4
VMware 2019 4
NetApp - Network Appliance 613 4
Барс груп 484 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 3
Рексофт - Reksoft 331 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 378 3
Cloud4Y 200 3
Salesforce.com 358 3
Amazon Inc - Amazon.com 2640 3
Информзащита 639 3
CT Consulting 13 3
Cloud One 6 3
Открытые технологии 587 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 494 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 169 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5156 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 3
Открытие ФК 2523 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 279 2
Рапида НКО - платежные система 140 2
Assist - Ассист 178 2
Евросеть Техмаркет 76 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
РВК - Российская венчурная компания 527 2
РОСНО СК 170 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
ВТБ - ВТБ24 653 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 34 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
Honda Motor Company 221 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 32 1
ЮКОС НК 138 1
АТАК - сеть магазинов 2631 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 15 1
Garsdale Services 37 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Трансойл 12 1
Белый Ветер 340 1
Bremen Stock Exchange - Бременская фондовая биржа 2 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 96 1
ABRT Венчурный фонд 31 1
Авиакомпания ГТК Россия 65 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 396 1
Аэрофлот 636 1
Балтика - Пивоваренная компания 154 1
ПСБ - Промсвязьбанк 668 1
Альфа-Групп 608 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 182 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
eBay Inc 1576 1
Почта России ПАО 1848 1
Связной ГК 1152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 910 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11766 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 167 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1057 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2473 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Совет Европы 82 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 233 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2040 1
Роснано 640 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 20 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 1
Администрация Президента РФ 896 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 1
Правительство РФ 7890 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8021 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1852 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26501 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41964 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7471 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10210 12
Сервер - Серверные платформы 9025 11
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 372 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5325 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1928 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2304 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 743 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 243 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3014 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 851 5
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 193 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 732 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1077 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1399 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 646 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3207 3
Website - Вебсайт 7895 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3941 3
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 285 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1978 3
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 25 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 313 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 423 2
Масштабируемость - Scalability 1631 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 536 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10613 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4987 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3155 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4725 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 610 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 152 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 75 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 346 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 178 1
Microsoft SQL Server 1414 11
Microsoft Windows 10 11452 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 522 7
Microsoft Dynamics CRM 524 7
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 34 6
Inoventica invGUARD 25 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 751 5
Microsoft Dynamics 837 5
Linux OS 7630 5
DocsVision Live 7 4
Microsoft Windows 2000 2342 4
Microsoft SharePoint Server 599 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 532 4
PHP - Язык программирования 425 3
Microsoft Exchange 1206 3
Microsoft Exchange Server 375 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 757 3
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 21 3
Microsoft Azure 1271 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 930 2
NetApp E-Series СХД 71 2
Microsoft Windows 2049 2
Microsoft Office 3230 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Microsoft Outlook 1239 2
Microsoft Office 365 833 2
Oracle Java - язык программирования 2539 2
OpenText Documentum 349 2
Google App Engine 34 2
DocsVision ServiceDesk 2 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 60 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 201 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2249 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1204 1
Samsung Galaxy 720 1
Microsoft Forefront TMG 85 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 241 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 624 1
Слизень Виталий 241 14
Захаренко Максим 54 5
Пономарева Ольга 6 5
Путин Владимир 2530 5
Поздняков Павел 19 3
Коробов Максим 20 3
Прянишников Николай 285 2
Щербинин Владимир 7 2
Водянов Владимир 35 2
Прохоров Александр 101 2
Севастьянов Алексей 25 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Урличич Юрий 49 1
Steen Birger - Стен Биргер 70 1
Федоров Андрей 22 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 1
Магдануров Гайдар 21 1
Зайцева Анна 69 1
Бар-Бирюкова Мария 63 1
Ларичев Юрий 13 1
Фарукшин Тимур 26 1
Савцов Олег 46 1
Егорихин Павел 7 1
Ясиновская Юлия 13 1
Тагиев Аркадий 14 1
Давлетханов Марат 12 1
Зиганшин Равиль 8 1
Москалев Дмитрий 6 1
Мачабели Константин 6 1
Ляпин Михаил 5 1
Когтев Виталий 3 1
Васильев Евгений 110 1
Никифоров Николай 1160 1
Комиссаров Дмитрий 189 1
Федоров Алексей 60 1
Белоусов Сергей 232 1
Ахмеров Тимур 85 1
Усманов Алишер 273 1
Кузнецов Станислав 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 106821 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33406 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 8
Россия - ЦФО - Владимирская область 586 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45496 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13433 5
Россия - СФО - Новосибирск 3245 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 957 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11584 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5361 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2837 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 372 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1039 2
Украина 6108 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 2
Германия - Федеративная Республика 8681 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 2
Европа Восточная 2908 2
Россия - ЦФО - Костромская область 316 2
Европа Западная 1327 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 348 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2111 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13313 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 1
Россия - ПФО - Казань 2045 1
Иран - Исламская Республика Иран 951 1
Германия - Берлин 632 1
Азия - Азиатский регион 3770 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 734 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1186 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 1
Америка Северная 2645 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 310 1
Германия - Бремен 2 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1784 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2436 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1173 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3894 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3888 5
Русский язык 4789 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15549 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3139 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1202 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10946 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2134 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 88 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 341 2
Федеральное законодательство 1752 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1441 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 568 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2232 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 568 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 274 1
Страховой брокер 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15484 1
Страхование - Страховое дело 1583 1
Трудовой договор 51 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 7
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 132 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 1
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
ТАСС Телеком 28 1
IDC - International Data Corporation 4651 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Gartner 3300 3
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3315 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
comScore 351 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 129 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 1
CeBIT 454 1
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Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
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