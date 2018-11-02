Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inoventica Services Гарант-Парк-Интернет Parking.ru Паркинг.ру
Публикаций - 122, упоминаний - 211
Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 1
|Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
|Слизень Виталий 241 14
|Захаренко Максим 54 5
|Пономарева Ольга 6 5
|Путин Владимир 2530 5
|Поздняков Павел 19 3
|Коробов Максим 20 3
|Прянишников Николай 285 2
|Щербинин Владимир 7 2
|Водянов Владимир 35 2
|Прохоров Александр 101 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Урличич Юрий 49 1
|Steen Birger - Стен Биргер 70 1
|Федоров Андрей 22 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Зайцева Анна 69 1
|Бар-Бирюкова Мария 63 1
|Ларичев Юрий 13 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Савцов Олег 46 1
|Егорихин Павел 7 1
|Ясиновская Юлия 13 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Давлетханов Марат 12 1
|Зиганшин Равиль 8 1
|Москалев Дмитрий 6 1
|Мачабели Константин 6 1
|Ляпин Михаил 5 1
|Когтев Виталий 3 1
|Васильев Евгений 110 1
|Никифоров Николай 1160 1
|Комиссаров Дмитрий 189 1
|Федоров Алексей 60 1
|Белоусов Сергей 232 1
|Ахмеров Тимур 85 1
|Усманов Алишер 273 1
|Кузнецов Станислав 76 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 129 4
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru