Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру

Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ Hyper-V. 30 октября количество вновь подключенных виртуальных машин на базе гипервизора Microsoft достигло нового рекорда и составило 83 единицы в сутки. По мнению специалистов по маркетингу компании Inoventica Services такой ажиотаж может быть связан не только с выгодной стоимостью, высоким качеством и надежностью даннух услуг, но также с ежегодным повышением цен до 15% корпорацией «Майкро

Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD» ытания новых тарифных планов показали сокращение до 6 секунд времени перезагрузки виртуальных машин Inoventica Services, а также 20-ти кратный прирост производительности дисковой подсистемы в у

Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до менее чем 10 минут. Новый кластер Inoventica Services состоит из 7 основных серверов, каждый с двумя процессорами Intel Xeon E5-2650v3. В каждом сервере установлено 192 ГБ оперативной памяти. В качестве дисковой системы использ

МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» Компания Inoventica Services, провайдер облачных сервисов, и «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ),

Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. льзуемых в деятельности министерства и его подведомственных учреждений. На протяжении этого периода Inoventica Services исполняет роль поставщика гибридного «облака» в результате победы в откры

Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики» Компания Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен кон

Inoventica прошла аудит на соответствие условиям лицензирования Microsoft Компания «Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services) объявила об успешном прохождении аудиторской проверки использования прог

Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica Компания Inoventica Services, компания группы Inoventica, стала победителем открытого конкурса на прав

Промсвязьбанк предоставит Inoventica Services кредит на 20 млн руб. Inoventica «Коммуникации для инноваций», основанное на доверительных отношениях, а также стабильное наращивание выручки по сервисному направлению позволило Промсвязьбанку открыть кредитную линию для Inoventica Services. По данным Inoventica, средства, привлеченные в рамках кредита, будут направлены на обеспечение исполнения обязательств Inoventica Services по контрактам с государств

МТТ предложит своим абонентам заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик» т возможность 30 млн абонентам осуществить заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик». Особенностью реализации данного проекта стала интеграция порталов самообслуживания клиентов «МТТ Бизнес» и Inoventica Services, что позволит абонентам «МТТ Бизнес» авторизоваться в личном кабинете Inoventica Services, минуя процедуру регистрации. Таким образом, Inoventica получила 30 млн шанс

Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса» го программного обеспечения «НТЦ ИТ Роса» заключили лицензионное соглашение SPLA, согласно которому Inoventica Services первой предложит российскому рынку по модели SaaS операционную систему, у

Более 300 тыс. автономных казенных и бюджетных учреждений субъектов РФ будут формировать свои бюджеты в облаке Inoventica «Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services, ранее Parking.ru), компания Группы Inoventica, стала победителем открыто

Inoventica предоставит «Астон Консалтингу» защищенное IaaS-решение «Гарант-Парк-Интернет», компания группы Inoventica, в рамках развития сотрудничества предостав

Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет» па компаний Inoventica объявила о назначении Ольги Пономаревой на должность генерального директора «Гарант-Парк-Интернет». На внеочередном общем собрании участников компании «Гарант-Парк-Инт

В облаке Parking.ru стала доступна АТС Oktell Компании «Телефонные Системы» и Parking.ru объявили о готовности развернуть облачную АТС Oktell для всех подписчиков сервиса. Полнофункциональная АТС от разработчика современных корпоративных систем связи обеспечена надежным,

Inoventica выбрала оборудование NetApp для построения «частных облаков» Компания Parking.ru, входящая в группу Inoventica, выбрала оборудование корпорации NetApp в качестве платформы для построения «частных облаков» в своих дата-центрах. Выбор в пользу оборудования NetApp б

Parking.ru открыл доступ к Microsoft Dynamics CRM с мобильных устройств е с клиентами, которые часто находятся в командировках и редко бывают на своем рабочем месте. Зачастую им необходим оперативный доступ к клиентской базе и другой информации, хранящейся в CRM-системе. Parking.ru расширил способы работы с Microsoft Dynamics CRM 2011 в своем публичном облаке. Наряду с работой через веб-браузер и клиент Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook, все пользова

Inoventica обеспечивает «облачную» защиту портала ЕГЭ Северной Осетии-Алании лания, согласно которому предоставит решение по защите информационных систем портала Единого государственного экзамена, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн). В рамках проекта облачный провайдер Parking.ru предоставит типовое решение по размещению информационных систем портала Единого государственного экзамена Северной Осетии-Алании ege15.ru и поддержке соответствующих информационных с

Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM Компания Parking.ru совместно с «Elisa Россия» объявили о запуске новой услуги «Быстрое внедрение системы Microsoft Dynamics CRM», которая предполагает внедрение полноценной работающей системы за 15 раб

В России запущен «по-настоящему облачный» сервис аренды ИТ-инфраструктуры Хостинг-провайдер Parking.ru (входит в состав «Гарант-Парк-Интернет») и корпорация Microsoft объявили о запуске сервиса предоставления инфра

Microsoft запускает SaaS в России центры открываются на базе партнеров – сервис-провайдеров. В России таким партнером стала компания «Гарант-Парк-Интернет» (торговая марка Parking.ru). Схема создания центра такова: Microsoft об

"Аэрофлот" внедряет интернет-решения Компания «Гарант-Парк-Интернет», имеющая статус Microsoft Certified Partner, разработала по заказу ОАО

"Гарант-Парк-Телеком" построит собственную широкополосную оптоволоконную сеть Компания "Гарант-Парк-Телеком" начала развитие сети с Юго-западного и Западного административных округов Москвы с дальнейшим расширением на весь город и ближайшее Подмосковье. Сеть базируется на топологи

"Гарант-Парк-Интернет" завершил проект для Администрации президента РФ Компания ”Гарант-Парк-Интернет” объявила об успешном завершении работ по разработке инструментария, поз

Parking.ru сделал бесплатный русский поиск для клиентов понента - Russian Context Optimizer for BackOffice (RCO 2000) - разработана специалистами компании "Гарант-Парк-Интернет" и предлагается как в режиме покупки, так и в качестве бесплатной опции

"Гарант-Парк-Интернет" поставила интранет-систему компании "Альфа-Групп" Компания "Гарант-Парк-Интернет" завершила работы по созданию и внедрению внутренней корпоративной интра

Арендовать интернет-магазин в Parking.ru теперь можно на 50% дешевле Проект Parking.ru и "Рексофт" объявили о запуске совместной рекламной акции "50 на 50: самое выгодное начало бизнеса в интернете", которая проходит с 15 июня до 15 июля текущего года. Клиенты, заключи

Intranet.Optimizer - интранет-решение от "Гарант-Парк-Интернет" Компания "Гарант-Парк-Интернет" представила Intranet.Optimizer - решение для развертывания корпоративного интранет-портала. Intranet.Optimizer создан специалистами Metric. Intranet.Optimizer представляет

Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2) енде несложных приложений уже оказывает несколько компаний, из которых наиболее известной является "Гарант-Парк-Интернет", предлагающий в рамках проекта Parking.ru продукты компании Microsoft и

Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный

Компания "Гарант-Парк-Интернет" примет участие в конференции "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов" С 21 по 22 мая 2002 года компания Гарант-Парк-Интернет примет участие в XI Международной конференции "Информатизация и информац

Parking.ru предоставит в аренду средства коллективной работы Microsoft Представители проекта Parking.ru, специализирующийся на услугах виртуального и выделенного хостинга на платформе Windows, объявили о начале предоставления новой услуги: отныне средство коллективной работы над докуме

"Гарант-Парк-Телеком" вводит безлимитный тарифный план доступа в интернет и системной интеграции. Клиентами компании являются ЗАО "Экспоцентр", ООО НПП "Гарант-Сервис", ООО "Гарант-Парк-Интернет", ООО "Гарант-Парк", ЗАО "Издательский дом Мегаполис-Экспрес", "Абитаре

"Гарант-Парк-Телеком" и "Дата-Центр Hoster.ru" объединят клиентские базы виртуального хостинга Руководители компаний "Гарант-Парк-Телеком" и "Филанко" - "Дата-Центр Hoster.ru" приняли решение о сотрудничестве, которое будет осуществляться в области телематики и в области регистрации и поддержки доменных имен.

"Гарант-Парк-Телеком" начнет регистрацию доменов второго уровня в домене RU в тестовом режиме OOO "Гарант-Парк-Телеком" на основе МЕМОРАНДУМА Координационной Группы домена RU заключил договор 01/РОС-REG с РосНИИРОС в статусе Регистратора и начинает регистрацию доменов второго уровня в домене

Park.ru будет использовать систему электронных платежей КредитПилот Сегодня, 23 апр. 01 г. Parking.ru сообщила о введении новой услуги по поддержке платежей через платежную систему Кре

Получит ли наконец российская электронная коммерция надежное средство онлайновых платежей? Сегодня, 23 апр. 01 г. Parking.ru сообщил о введении новой услуги по поддержке платежей через платежную систему Кред

Hi-Fi.Ru паркуется на Parking.Ru Cайт Hi-Fi.Ru заключил соглашение с Parking.Ru о хостинге своего сервера. За последние полгода аудитория Hi-Fi.Ru выросла более чем на 40% и нагрузки на сервер стали возрастать. Стремясь предотвратить неизбежные перегрузки, компа

"Гарант-Парк-Интернет" открыла сайт, посвященный технологиям поиска и анализа Компания "Гарант-Парк-Интернет" в январе открыла сайт research.metric.ru, посвященный технологиям инфор