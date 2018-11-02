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Inoventica Services Гарант-Парк-Интернет Parking.ru Паркинг.ру

Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру

Группа компаний INOVENTICA – ИТ-оператор, с 1999 года реализующий проекты на базе ИКТ-инфраструктуры международного масштаба, основанной на технологиях облачных вычислений. В Группу компаний входят:

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02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ

Hyper-V. 30 октября количество вновь подключенных виртуальных машин на базе гипервизора Microsoft достигло нового рекорда и составило 83 единицы в сутки. По мнению специалистов по маркетингу компании Inoventica Services такой ажиотаж может быть связан не только с выгодной стоимостью, высоким качеством и надежностью даннух услуг, но также с ежегодным повышением цен до 15% корпорацией «Майкро
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD»

ытания новых тарифных планов показали сокращение до 6 секунд времени перезагрузки виртуальных машин Inoventica Services, а также 20-ти кратный прирост производительности дисковой подсистемы в у
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM

скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до менее чем 10 минут. Новый кластер Inoventica Services состоит из 7 основных серверов, каждый с двумя процессорами Intel Xeon E5-2650v3. В каждом сервере установлено 192 ГБ оперативной памяти. В качестве дисковой системы использ
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес»

Компания Inoventica Services, провайдер облачных сервисов, и «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ),

09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб.

льзуемых в деятельности министерства и его подведомственных учреждений. На протяжении этого периода Inoventica Services исполняет роль поставщика гибридного «облака» в результате победы в откры
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики»

Компания Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен кон
30.06.2016 Inoventica прошла аудит на соответствие условиям лицензирования Microsoft

Компания «Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services) объявила об успешном прохождении аудиторской проверки использования прог
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica

Компания Inoventica Services, компания группы Inoventica, стала победителем открытого конкурса на прав
02.09.2015 Промсвязьбанк предоставит Inoventica Services кредит на 20 млн руб.

Inoventica «Коммуникации для инноваций», основанное на доверительных отношениях, а также стабильное наращивание выручки по сервисному направлению позволило Промсвязьбанку открыть кредитную линию для Inoventica Services. По данным Inoventica, средства, привлеченные в рамках кредита, будут направлены на обеспечение исполнения обязательств Inoventica Services по контрактам с государств
08.07.2015 МТТ предложит своим абонентам заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик»

т возможность 30 млн абонентам осуществить заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик». Особенностью реализации данного проекта стала интеграция порталов самообслуживания клиентов «МТТ Бизнес» и Inoventica Services, что позволит абонентам «МТТ Бизнес» авторизоваться в личном кабинете Inoventica Services, минуя процедуру регистрации. Таким образом, Inoventica получила 30 млн шанс
31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса»

го программного обеспечения «НТЦ ИТ Роса» заключили лицензионное соглашение SPLA, согласно которому Inoventica Services первой предложит российскому рынку по модели SaaS операционную систему, у
05.02.2015 Более 300 тыс. автономных казенных и бюджетных учреждений субъектов РФ будут формировать свои бюджеты в облаке Inoventica

«Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services, ранее Parking.ru), компания Группы Inoventica, стала победителем открыто
24.02.2014 Inoventica предоставит «Астон Консалтингу» защищенное IaaS-решение

«Гарант-Парк-Интернет», компания группы Inoventica, в рамках развития сотрудничества предостав
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет»

па компаний Inoventica объявила о назначении Ольги Пономаревой на должность генерального директора «Гарант-Парк-Интернет». На внеочередном общем собрании участников компании «Гарант-Парк-Инт
05.08.2012 В облаке Parking.ru стала доступна АТС Oktell

Компании «Телефонные Системы» и Parking.ru объявили о готовности развернуть облачную АТС Oktell для всех подписчиков сервиса. Полнофункциональная АТС от разработчика современных корпоративных систем связи обеспечена надежным,
17.01.2012 Inoventica выбрала оборудование NetApp для построения «частных облаков»

Компания Parking.ru, входящая в группу Inoventica, выбрала оборудование корпорации NetApp в качестве платформы для построения «частных облаков» в своих дата-центрах. Выбор в пользу оборудования NetApp б
17.11.2011 Parking.ru открыл доступ к Microsoft Dynamics CRM с мобильных устройств

е с клиентами, которые часто находятся в командировках и редко бывают на своем рабочем месте. Зачастую им необходим оперативный доступ к клиентской базе и другой информации, хранящейся в CRM-системе. Parking.ru расширил способы работы с Microsoft Dynamics CRM 2011 в своем публичном облаке. Наряду с работой через веб-браузер и клиент Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook, все пользова
28.07.2011 Inoventica обеспечивает «облачную» защиту портала ЕГЭ Северной Осетии-Алании

лания, согласно которому предоставит решение по защите информационных систем портала Единого государственного экзамена, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн). В рамках проекта облачный провайдер Parking.ru предоставит типовое решение по размещению информационных систем портала Единого государственного экзамена Северной Осетии-Алании ege15.ru и поддержке соответствующих информационных с
01.12.2010 Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM

Компания Parking.ru совместно с «Elisa Россия» объявили о запуске новой услуги «Быстрое внедрение системы Microsoft Dynamics CRM», которая предполагает внедрение полноценной работающей системы за 15 раб
29.06.2010 В России запущен «по-настоящему облачный» сервис аренды ИТ-инфраструктуры

Хостинг-провайдер Parking.ru (входит в состав «Гарант-Парк-Интернет») и корпорация Microsoft объявили о запуске сервиса предоставления инфра
27.11.2008 Microsoft запускает SaaS в России

центры открываются на базе партнеров – сервис-провайдеров. В России таким партнером стала компания «Гарант-Парк-Интернет» (торговая марка Parking.ru). Схема создания центра такова: Microsoft об
21.11.2003 "Аэрофлот" внедряет интернет-решения

Компания «Гарант-Парк-Интернет», имеющая статус Microsoft Certified Partner, разработала по заказу ОАО

04.07.2003 "Гарант-Парк-Телеком" построит собственную широкополосную оптоволоконную сеть

Компания "Гарант-Парк-Телеком" начала развитие сети с Юго-западного и Западного административных округов Москвы с дальнейшим расширением на весь город и ближайшее Подмосковье. Сеть базируется на топологи
12.03.2003 "Гарант-Парк-Интернет" завершил проект для Администрации президента РФ

Компания ”Гарант-Парк-Интернет” объявила об успешном завершении работ по разработке инструментария, поз
20.11.2002 Parking.ru сделал бесплатный русский поиск для клиентов

понента - Russian Context Optimizer for BackOffice (RCO 2000) - разработана специалистами компании "Гарант-Парк-Интернет" и предлагается как в режиме покупки, так и в качестве бесплатной опции

27.06.2002 "Гарант-Парк-Интернет" поставила интранет-систему компании "Альфа-Групп"

Компания "Гарант-Парк-Интернет" завершила работы по созданию и внедрению внутренней корпоративной интра
18.06.2002 Арендовать интернет-магазин в Parking.ru теперь можно на 50% дешевле

Проект Parking.ru и "Рексофт" объявили о запуске совместной рекламной акции "50 на 50: самое выгодное начало бизнеса в интернете", которая проходит с 15 июня до 15 июля текущего года. Клиенты, заключи
14.06.2002 Intranet.Optimizer - интранет-решение от "Гарант-Парк-Интернет"

Компания "Гарант-Парк-Интернет" представила Intranet.Optimizer - решение для развертывания корпоративного интранет-портала. Intranet.Optimizer создан специалистами Metric. Intranet.Optimizer представляет
24.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2)

енде несложных приложений уже оказывает несколько компаний, из которых наиболее известной является "Гарант-Парк-Интернет", предлагающий в рамках проекта Parking.ru продукты компании Microsoft и
17.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы...

Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг        PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard        Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный
16.05.2002 Компания "Гарант-Парк-Интернет" примет участие в конференции "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов"

С 21 по 22 мая 2002 года компания Гарант-Парк-Интернет примет участие в XI Международной конференции "Информатизация и информац
14.05.2002 Parking.ru предоставит в аренду средства коллективной работы Microsoft

Представители проекта Parking.ru, специализирующийся на услугах виртуального и выделенного хостинга на платформе Windows, объявили о начале предоставления новой услуги: отныне средство коллективной работы над докуме
12.04.2002 "Гарант-Парк-Телеком" вводит безлимитный тарифный план доступа в интернет

и системной интеграции. Клиентами компании являются ЗАО "Экспоцентр", ООО НПП "Гарант-Сервис", ООО "Гарант-Парк-Интернет", ООО "Гарант-Парк", ЗАО "Издательский дом Мегаполис-Экспрес", "Абитаре

16.11.2001 "Гарант-Парк-Телеком" и "Дата-Центр Hoster.ru" объединят клиентские базы виртуального хостинга

Руководители компаний "Гарант-Парк-Телеком" и "Филанко" - "Дата-Центр Hoster.ru" приняли решение о сотрудничестве, которое будет осуществляться в области телематики и в области регистрации и поддержки доменных имен.

31.05.2001 "Гарант-Парк-Телеком" начнет регистрацию доменов второго уровня в домене RU в тестовом режиме

OOO "Гарант-Парк-Телеком" на основе МЕМОРАНДУМА Координационной Группы домена RU заключил договор 01/РОС-REG с РосНИИРОС в статусе Регистратора и начинает регистрацию доменов второго уровня в домене
23.04.2001 Park.ru будет использовать систему электронных платежей КредитПилот

Сегодня, 23 апр. 01 г. Parking.ru сообщила о введении новой услуги по поддержке платежей через платежную систему Кре
23.04.2001 Получит ли наконец российская электронная коммерция надежное средство онлайновых платежей?

Сегодня, 23 апр. 01 г. Parking.ru сообщил о введении новой услуги по поддержке платежей через платежную систему Кред
06.02.2001 Hi-Fi.Ru паркуется на Parking.Ru

Cайт Hi-Fi.Ru заключил соглашение с Parking.Ru о хостинге своего сервера. За последние полгода аудитория Hi-Fi.Ru выросла более чем на 40% и нагрузки на сервер стали возрастать. Стремясь предотвратить неизбежные перегрузки, компа
29.01.2001 "Гарант-Парк-Интернет" открыла сайт, посвященный технологиям поиска и анализа

Компания "Гарант-Парк-Интернет" в январе открыла сайт research.metric.ru, посвященный технологиям инфор
06.07.2000 "СИТИ ЭКСПРЕСС" и "Гарант-Парк-Интернет" заключили соглашение о сотрудничестве

Компании "Гарант-Парк-Интернет" и "СИТИ ЭКСПРЕСС" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение пре

Публикаций - 146, упоминаний - 226

Inoventica Services и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 66
Microsoft Corporation 25775 37
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 16
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 12
Oracle Corporation 7074 11
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 10
Астон консалтинг 9 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
HP Inc. 5883 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 7
Крок - Croc 1964 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Google LLC 12690 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Selectel - Селектел 544 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 5
Broadcom - VMware 2610 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 5
Открытые технологии 732 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
NetApp - Network Appliance 667 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
БАРС Груп 579 4
Рексофт - Reksoft 488 4
Доктор рядом - Doc+ 55 3
Cloud One 6 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
CT Consulting 13 3
Ростелеком 10948 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
Рапида НКО - платежные система 145 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 2
Кроностар - Kronostar 4 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Assist - Ассист 218 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Proxima Capital 8 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Garsdale Services 39 1
Трансойл 13 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
ЭФКО ГК 31 1
Белый Ветер 365 1
BSE - Bremen Stock Exchange - Bremer Börse - Бременская фондовая биржа 2 1
Meta Group 54 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
OpenFabrics Alliance 3 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 33
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 9
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 8
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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