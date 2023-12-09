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Финансовый университет при Правительстве РФ ВЗФЭИ Всероссийский заочный финансово-экономический институт
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Финансовый университет при Правительстве РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Вермишян Геворк 67 2
|Помбухчан Хачатур 47 2
|Акатов Роман 16 2
|Быков Юрий 7 2
|Мамаева Ольга 1 1
|Бакланов Игорь 4 1
|Лишек Александр 1 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Слизень Виталий 247 1
|Васильев Сергей 72 1
|Натензон Михаил 13 1
|Красников Сергей 4 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Серова Елена 320 1
|Легезо Денис 40 1
|Колпаков Антон 57 1
|Яшин Валерий 80 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Герман Андрей 24 1
|Сельков Андрей 15 1
|Беляев Константин 15 1
|Вексин Алексей 13 1
|Водолазский Андрей 13 1
|Пономарева Ольга 6 1
|Сиваков Юрий 9 1
|Байдин Сергей 6 1
|Гончарук Алексей 25 1
|Холодов Андрей 57 1
|Наговицын Андрей 1 1
|Касьянов Андрей 1 1
|Голубов Дмитрий 1 1
|Мирошников Валерий 6 1
|Гришина Евгения 2 1
|Якимова Ольга 2 1
|Данчул Александр 1 1
|Федотченко Игорь 3 1
|Низовцев Геннадий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.