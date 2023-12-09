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Финансовый университет при Правительстве РФ ВЗФЭИ Всероссийский заочный финансово-экономический институт

СОБЫТИЯ


09.12.2023 Валерий Мирошников: Биографический портрет 1
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 1
17.12.2020 Совет директоров «Мегафона» одобрил назначение исполнительного директора компании 1
23.08.2016 Евгения Гришина назначена заместителем директора макрорегионального филиала «Ростелекома» на Урале 1
29.11.2013 Андрей Холодов назначен гендиректором макрорегиона «Юг» в «Tele2 Россия» 1
23.04.2013 Windows 8: Правила экономии для Финансового университета 1
22.04.2013 Финансовый университет выбрал Windows 8 и Office 365 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет» 1
14.02.2011 Роман Акатов назначен директором по развитию корпоративного бизнеса в СНГ группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 2
08.04.2008 ВЗФЭИ объявил конкурс на разработку образовательного портала 1
11.03.2008 В «Комстар-ОТС» назначен новый коммерческий директор 1
28.01.2008 ВЗФЭИ купит вычислительную технику 1
23.04.2007 ВЗФЭИ выбирает поставщика серверного оборудования 2
06.02.2007 Константин Беляев перешел в "Систему Телеком" 1
25.10.2006 В Москве прошла конферения "Корпоративные системы-2006" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Финансовый университет при Правительстве РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 3
МегаФон 10923 2
Microsoft Corporation 25861 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9556 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 2
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 2
Ростелеком Роснет - Аэроком 7 2
Ростелеком 11028 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 1
Softline - Софтлайн 3793 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1922 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 504 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1123 1
МФИ Софт 145 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 43 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 1
МТС - Система Телеком 239 1
Термика Консалтинговая группа 24 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 460 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 2
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Газпром ПАО 1498 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Наука НПО 25 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 2
Правительство Чеченской Республики 29 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 109 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2346 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 256 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Мосгортранс ГУП 142 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1918 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15543 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13004 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 2
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5345 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8734 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3395 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1283 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 467 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9415 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 739 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13789 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1444 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8377 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7860 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3275 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3599 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6428 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2757 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1588 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13801 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6246 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 231 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9682 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5941 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1390 1
Microsoft Windows 17000 2
Microsoft Office 365 1053 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3727 2
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 8 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Вермишян Геворк 67 2
Помбухчан Хачатур 47 2
Акатов Роман 16 2
Быков Юрий 7 2
Мамаева Ольга 1 1
Бакланов Игорь 4 1
Лишек Александр 1 1
Соловьев Владимир 108 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Стрешинский Иван 38 1
Слизень Виталий 247 1
Васильев Сергей 72 1
Натензон Михаил 13 1
Красников Сергей 4 1
Хомяк Юрий 38 1
Серова Елена 320 1
Легезо Денис 40 1
Колпаков Антон 57 1
Яшин Валерий 80 1
Кромский Дмитрий 29 1
Гуштуров Леонид 23 1
Герман Андрей 24 1
Сельков Андрей 15 1
Беляев Константин 15 1
Вексин Алексей 13 1
Водолазский Андрей 13 1
Пономарева Ольга 6 1
Сиваков Юрий 9 1
Байдин Сергей 6 1
Гончарук Алексей 25 1
Холодов Андрей 57 1
Наговицын Андрей 1 1
Касьянов Андрей 1 1
Голубов Дмитрий 1 1
Мирошников Валерий 6 1
Гришина Евгения 2 1
Якимова Ольга 2 1
Данчул Александр 1 1
Федотченко Игорь 3 1
Низовцев Геннадий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1832 2
Россия - УФО - Курганская область 655 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1258 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3502 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8671 1
Россия - УФО - Свердловская область 1998 1
Индия - Bharat 5906 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1531 1
Россия - СФО - Новосибирск 4929 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2402 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2328 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
Россия - УФО - Тюменская область 1388 1
Россия - УФО - Челябинская область 1531 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1113 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1424 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 798 1
Россия - ПФО - Пензенская область 648 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1074 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 830 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 563 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 492 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 650 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1813 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1151 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6672 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3025 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 2
Девальвация 39 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 1
НКО - Некоммерческая организация 644 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4665 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 748 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11471 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1028 1
Информатика - computer science - informatique 1210 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 97 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2401 1
Миграция населения - Миграционные службы 452 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 257 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8668 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 273 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 40 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 2
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 14 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
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