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Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан

Телеком Мобильная связь

Исполнительный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан станет генеральным директором компании. Действующий глава компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «Мегафона». Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров «Мегафона» для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 г.

«За время руководства компанией Геворк Вермишян трансформировал «Мегафон» из классического телеком-оператора в представителя новой индустрии. «Мегафон» не только лидер по скорости мобильного интернета и масштабу инфраструктуры в стране, но и компания с широкой и прибыльной продуктовой линейкой для корпоративных клиентов, реализовавшая целый ряд стратегических альянсов в новых сферах бизнеса – таких как электронная торговля или медиа. Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 г. Он продолжит реализовывать стратегию «Мегафона», вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании», – сказал председатель совета директоров «Мегафона» Иван Стрешинский.

Геворк Вермишян назначен генеральным директором «Мегафона» в ноябре 2018 г. Ранее был исполнительным директором компании (2017-2018) и финансовым директором (2011-2017). С 2007 по июнь 2011 г. курировал блок корпоративных финансов в АФК «Система», а до этого занимал различные посты в «Лукойле». Родился 24 ноября 1978 г., выпускник Финансовой академии при Правительстве РФ, факультета «Международные экономические отношения».

Хачатур Помбухчан в «Мегафоне» с 2020 г., сначала в качестве члена совета директоров, позже – исполнительный директор компании. Занимает должность коммерческого директора в «Юэсэм телеком». Ранее был членом совета директоров компании «Городской супермаркет» – сети «Азбука вкуса» (2018-2019), финансовым директором «Магнита» (2008-2018), в 2018 г. возглавил компанию. Родился 16 марта 1974 г., выпускник факультета прикладной математики Кубанского государственного университета и Всероссийского заочного финансово‑экономического института.

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