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Общее собрание акционеров ГОСА годовое общее собрание акционеров ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров

СОБЫТИЯ


16.12.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о повестке заседания Совета директоров компании с целью созыва ВОСА

ые вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Среди вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акц
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров

продуктов и услуг, объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ВОСА). В ходе ВОСА акционеры компании, в частности, приняли решение утвердить Владимир
16.09.2024 «Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2023 год

анный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о принятых на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. решениях. ГОСА состоялось 16 сентября 2024 г. в заочной форме.
13.08.2024 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам за 2023 год

оров «Ростелекома» принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г., в том числе: созвал заочное ГОСА, утвердил его дату — 16 сент
26.05.2021 Совет директоров «Ростелекома» созвал общее собрание акционеров и дал рекомендации по дивидендам

на своем заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА), в том числе: созвал ГОСА, утвердил его дату и повестку. ГОСА состоится в
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров

список кандидатов в новый совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА). Совет директоров рекомендовал ВОСА направить на дивиденды по результатам 9 меся
06.11.2018 «Мегафон» объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров

поручительства в отношении банковской гарантии, которая может быть выдана «Мегафон Финанс». В связи с этим совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») 6 декабря 2018 года в форме заочного голосования для рассмотрения вопроса о согласии на совершение указанных взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованнос
20.04.2018 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА

, сообщила о том, что совет директоров принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2017 г. ГОСА состоится 18 июня 2018 г. по адресу Москва, площадь Европ
22.03.2018 «М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

дящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией «М.Видео Менеджмент» 100% «
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома»

р для голосования по выборам в Совет директоров компании на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) «Ростелекома» 2 апреля 2014 г., а также на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). Ка
20.12.2013 Внеочередное общее собрание акционеров «Ростелекома» состоится 2 апреля 2014 г.

20 декабря 2013 г. совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве 2 апреля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) в очной форме по вопросам переизбрания членов совета директоров и внесения изменений в устав компании. Дата закрытия реестра для целей участия в голосовании на ВОСА – 9 января 2014
16.05.2013 Совет директоров «Ростелекома» определил дату для созыва ВОСА по реорганизации

Совет директоров «Ростелекома» принял решение созвать 26 июня 2013 г. заочное ВОСА по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к ней открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест»), а также еще 20 компаний (напрямую или косвенн
24.04.2013 Назначена дата проведения совета директоров «Ростелекома» для созыва ВОСА по реорганизации

«Ростелеком» назначил дату проведения заочного заседания совета директоров компании по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров (ВОСА). 13 мая 2013 г. совет директоров примет решения по следующим вопросам: О созыве заочного ВОСА по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к ней «Связьинвеста», а также

24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров

а заседании был единогласно избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев. Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами компании повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию в ходе ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы: утверждение годо
17.08.2010 Совет директоров «Комстар-ОТС» назначил дату внеочередного общего собрания акционеров

ляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов «Комстара», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 августа 2010 г. Собранию акционеров «Комстар-ОТС» предложено одобрить дополнительное соглашение к договору с «Ростелекомом» и ряд связанн
22.06.2009 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Сибирьтелекома»

ске состоялось годовое общее собрание акционеров телекоммуникационного оператора «Сибирьтелеком». В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 68,244
28.06.2007 Акционеры «Комстара» приняли решение о выплате дивидендов

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о принятии сегодня годовым общим собранием акционеров компании решения о выплате дивидендов. Собрание акционеров утверди
15.09.2005 Акционеры "ВымпелКома" одобрили приобретение "Украинских радиосистем"

Компания «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») объявила о том, что 14 сентября в Москве состоялось повторное внеочередное общее собрание акционеров Компании («ВОСА»), созванное «Эко Телеком Лимитид» («Эко Телеком»), компанией, входящей в состав «Альфа-Групп». Акционеры «ВымпелКома» одобрили приобретение Закрытого акционерного общества «Украинские рад

Публикаций - 427, упоминаний - 497

Общее собрание акционеров и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 97
Ростелеком - Связьинвест 1719 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 31
МегаФон 10742 30
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 26
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 19
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 19
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 17
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 16
МТС - Система Телеком 239 15
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 14
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 14
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 13
Yandex - Яндекс 9215 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 12
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 12
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 11
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 9
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Ингушэлектросвязь 16 6
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 6
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
Альфа-Групп 745 17
EY - Эрнст энд Янг 81 15
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 6
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 9 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Cukurova 97 4
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 4
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
Лидер УК 25 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 3
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Районные суды РФ 196 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 8
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 7
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 68
Microsoft Windows 2000 8678 12
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 6
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Nebius AI 23 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 2
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Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 120 2
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Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Nokia 7650 63 1
Melco Holdings - Buffalo TeraStation 7 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 108
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 128
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 108
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
Аудит - аудиторский услуги 1265 59
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 46
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 34
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 31
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 21
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 10
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 8
МГТС Совет директоров 55 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 178 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 49
FT - Financial Times 1295 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Telecom.paper 194 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Euronews - телеканал 52 1
Die Welt 80 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
e4 Engineering 107 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
Variety 24 1
Newsweek 39 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Рустелеком ТК 305 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 87 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 2
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
ВВГУ - Владивостокский государственный университет - ДВТИ - Дальневосточный технологический институт 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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