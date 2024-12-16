ПАО «Софтлайн» объявляет о повестке заседания Совета директоров компании с целью созыва ВОСА ые вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Среди вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акц

ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров продуктов и услуг, объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ВОСА). В ходе ВОСА акционеры компании, в частности, приняли решение утвердить Владимир

«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2023 год анный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о принятых на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. решениях. ГОСА состоялось 16 сентября 2024 г. в заочной форме.

Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам за 2023 год оров «Ростелекома» принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г., в том числе: созвал заочное ГОСА, утвердил его дату — 16 сент

Совет директоров «Ростелекома» созвал общее собрание акционеров и дал рекомендации по дивидендам на своем заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА), в том числе: созвал ГОСА, утвердил его дату и повестку. ГОСА состоится в

Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров список кандидатов в новый совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА). Совет директоров рекомендовал ВОСА направить на дивиденды по результатам 9 меся

«Мегафон» объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров поручительства в отношении банковской гарантии, которая может быть выдана «Мегафон Финанс». В связи с этим совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») 6 декабря 2018 года в форме заочного голосования для рассмотрения вопроса о согласии на совершение указанных взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованнос

Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА , сообщила о том, что совет директоров принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2017 г. ГОСА состоится 18 июня 2018 г. по адресу Москва, площадь Европ

«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей дящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией «М.Видео Менеджмент» 100% «

Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» р для голосования по выборам в Совет директоров компании на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) «Ростелекома» 2 апреля 2014 г., а также на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). Ка

Внеочередное общее собрание акционеров «Ростелекома» состоится 2 апреля 2014 г. 20 декабря 2013 г. совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве 2 апреля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) в очной форме по вопросам переизбрания членов совета директоров и внесения изменений в устав компании. Дата закрытия реестра для целей участия в голосовании на ВОСА – 9 января 2014

Совет директоров «Ростелекома» определил дату для созыва ВОСА по реорганизации Совет директоров «Ростелекома» принял решение созвать 26 июня 2013 г. заочное ВОСА по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к ней открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест»), а также еще 20 компаний (напрямую или косвенн

Назначена дата проведения совета директоров «Ростелекома» для созыва ВОСА по реорганизации «Ростелеком» назначил дату проведения заочного заседания совета директоров компании по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров (ВОСА). 13 мая 2013 г. совет директоров примет решения по следующим вопросам: О созыве заочного ВОСА по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к ней «Связьинвеста», а также

«Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров а заседании был единогласно избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев. Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами компании повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию в ходе ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы: утверждение годо

Совет директоров «Комстар-ОТС» назначил дату внеочередного общего собрания акционеров ляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов «Комстара», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 августа 2010 г. Собранию акционеров «Комстар-ОТС» предложено одобрить дополнительное соглашение к договору с «Ростелекомом» и ряд связанн

Состоялось годовое общее собрание акционеров «Сибирьтелекома» ске состоялось годовое общее собрание акционеров телекоммуникационного оператора «Сибирьтелеком». В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 68,244

Акционеры «Комстара» приняли решение о выплате дивидендов «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о принятии сегодня годовым общим собранием акционеров компании решения о выплате дивидендов. Собрание акционеров утверди