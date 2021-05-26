Общее собрание акционеров ГОСА годовое общее собрание акционеров ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семенов Вадим 62 19
|Родионов Иван 67 16
|Веремьянина Валентина 19 15
|Юрченко Евгений 132 12
|Кудимов Юрий 21 11
|Приданцев Сергей 144 11
|Иванов Сергей 369 11
|Кузнецов Сергей 144 10
|Златопольский Антон 18 10
|Провоторов Александр 154 10
|Аганбегян Рубен 18 10
|Королева Ольга 12 9
|Лещенко Михаил 32 9
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 8
|Дмитриев Кирилл 100 8
|Дубовсков Андрей 88 8
|Куликов Денис 25 8
|Абугов Антон 37 8
|Шамолин Михаил 122 7
|Розанов Всеволод 42 7
|Милюков Анатолий 18 7
|Фридман Михаил 110 7
|Рейман Леонид 1031 7
|Киселев Александр 114 7
|Буянов Алексей 28 7
|Перцовский Александр 13 6
|Голубицкий Богдан 12 6
|Умнова Елена 11 6
|Резникович Алексей 59 6
|Осеевский Михаил 273 6
|Задорнов Михаил 28 6
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 6
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 6
|Дроздов Сергей 31 6
|Бутрин Михаил 17 6
|Шевчук Александр 7 6
|Малис Олег 75 5
|Полубояринов Михаил 12 5
|Краснов Михаил 78 5
|Желонкин Владимир 16 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 3
|500 Startups 14287 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
|In-Stat 115 1
|Mobile Research Group 67 1
|In-Stat/MDR 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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