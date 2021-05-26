Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108217
ИКТ 8813
Организации 6851
Ведомства 1343
Ассоциации 709
Технологии 3050
Системы 19025
Персоны 42800
География 1714
Статьи 1288
Пресса 915
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1731
Мероприятия 824

Общее собрание акционеров ГОСА годовое общее собрание акционеров ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров



26.05.2021 Совет директоров «Ростелекома» созвал общее собрание акционеров и дал рекомендации по дивидендам
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров
06.11.2018 «Мегафон» объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров
20.04.2018 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома»
20.12.2013 Внеочередное общее собрание акционеров «Ростелекома» состоится 2 апреля 2014 г.
16.05.2013 Совет директоров «Ростелекома» определил дату для созыва ВОСА по реорганизации
24.04.2013 Назначена дата проведения совета директоров «Ростелекома» для созыва ВОСА по реорганизации
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров
17.08.2010 Совет директоров «Комстар-ОТС» назначил дату внеочередного общего собрания акционеров
15.09.2005 Акционеры "ВымпелКома" одобрили приобретение "Украинских радиосистем"

Публикаций - 211, упоминаний - 229

Общее собрание акционеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 76
Ростелеком - Связьинвест 1703 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 40
АФК Система ПАО 1692 34
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 16
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 9
Центел - Центральный телеграф 408 9
МТС - Система Телеком 226 8
Deloitte ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 107 8
Telenor - Теленор 735 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 5
EY - Ernst & Young Global 362 4
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 4
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 4
МегаФон ПетерСтар 325 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 798 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 3
МегаФон - Мобиком 225 3
Ситроникс - Sitronics 1047 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 135 3
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 67 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 2
СМАРТС ГК 518 2
Microsoft Corporation 23458 2
Cisco Systems 4867 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 2
Альфа-Групп - Altimo 382 2
Альфа-Групп 663 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 7
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 7
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1170 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 4
Градиент 82 3
ГПБ - Газпромбанк 935 3
Лидер УК 23 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1887 3
МДМ Банк 259 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 148 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 2
Альфа-Банк 1591 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 11 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 2
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 33 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 2
МГТС Недвижимость 7 2
Marshall Capital Partners 69 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 2
Почта России ПАО 1983 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 1
Виктория - Сеть супермаркетов 173 1
Интер РАО Капитал 1 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 1
Русагро Группа Компаний 199 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 481 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 11
Президент Российской Федерации 3693 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 837 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 79 2
Администрация Президента РФ 977 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
Судебная власть - Judicial power 2084 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 343 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24979 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17385 15
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 765 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 9
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7344 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9079 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1468 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 1025 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8623 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 3
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5207 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25851 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15979 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9755 3
Сеть передачи данных 3327 3
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4651 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6066 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5173 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7782 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3913 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9005 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3652 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2785 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3895 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9358 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 629 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 2
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6199 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 49
Apple iPhone 6 6161 10
Microsoft Windows 2000 12651 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4804 6
Age of Kings 3443 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 659 2
Google Android 12505 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Nokia 7650 62 1
Buffalo TeraStation 7 1
Intel - StrongARM - 97 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 1
Abbyy FormReader 21 1
МегаФон - GSMЛайт 51 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 1
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 43 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 1
Apple iOS 6772 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 212 1
Microsoft Windows 14407 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 514 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 1
Oracle Java - язык программирования 2757 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
Evernote 190 1
Ericsson Radio System - ERS 72 1
Myspace - социальная сеть 636 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 106 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 40 1
Семенов Вадим 62 19
Родионов Иван 67 16
Веремьянина Валентина 19 15
Юрченко Евгений 132 12
Кудимов Юрий 21 11
Приданцев Сергей 144 11
Иванов Сергей 369 11
Кузнецов Сергей 144 10
Златопольский Антон 18 10
Провоторов Александр 154 10
Аганбегян Рубен 18 10
Королева Ольга 12 9
Лещенко Михаил 32 9
Summer Ron - Зоммер Рон 41 8
Дмитриев Кирилл 100 8
Дубовсков Андрей 88 8
Куликов Денис 25 8
Абугов Антон 37 8
Шамолин Михаил 122 7
Розанов Всеволод 42 7
Милюков Анатолий 18 7
Фридман Михаил 110 7
Рейман Леонид 1031 7
Киселев Александр 114 7
Буянов Алексей 28 7
Перцовский Александр 13 6
Голубицкий Богдан 12 6
Умнова Елена 11 6
Резникович Алексей 59 6
Осеевский Михаил 273 6
Задорнов Михаил 28 6
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 6
Lunder Jo - Лундер Джо 69 6
Дроздов Сергей 31 6
Бутрин Михаил 17 6
Шевчук Александр 7 6
Малис Олег 75 5
Полубояринов Михаил 12 5
Краснов Михаил 78 5
Желонкин Владимир 16 5
Россия - РФ - Российская федерация 122289 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 12
Европа 21284 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 6
Германия - Федеративная Республика 11998 5
Швеция - Королевство 3455 5
Украина 7251 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 4
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 25 4
Россия - СФО - Новосибирск 3691 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 3
Южная Корея - Республика 6275 3
Беларусь - Белоруссия 4223 3
Европа Восточная 2996 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 2
Израиль 2603 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 62 2
Нидерланды 3299 2
Финляндия - Финляндская Республика 3466 2
Япония 12864 2
Земля - планета Солнечной системы 9686 2
Казахстан - Республика 4826 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 293 2
Индия - Республика 5060 2
Норвегия - Королевство 1766 1
Дания - Королевство 909 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 1
Азия - Азиатский регион 4649 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 564 1
Нидерланды - Амстердам 523 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 49
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4501 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 34
Аудит 1888 32
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 17
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 246 12
Юриспруденция - Jurisprudence 6198 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6841 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4887 9
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 599 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4239 6
МГТС Совет директоров 54 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3262 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 5
Федеральное законодательство 3153 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3959 4
Регистратор 1367 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 238 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3937 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 308 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1137 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5645 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6469 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 3
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1649 3
Информатика - computer science - informatique 881 3
Кредитование - Сrediting 5091 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1286 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5224 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 740 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3688 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 17
91Mobiles 1693 5
Комсомольская Правда - газета 63 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Euronews - телеканал 46 1
Telecom.paper 167 1
Мобильные системы 113 1
Variety 22 1
Axel Springer 11 1
ComNews - Медиа-бизнес 95 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1200 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
Thomson Reuters - Рейтер 5770 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 664 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 3
500 Startups 14287 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 67 1
In-Stat/MDR 64 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 217 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 22 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 130 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 32 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 5 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 18 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11593 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще