Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам за 2023 год

Совет директоров «Ростелекома» принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г., в том числе: созвал заочное ГОСА, утвердил его дату — 16 сентября 2024 г. — и повестку. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 23 августа 2024 г., они имеют право проголосовать до 15 сентября 2024 г. (включительно).; рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа «А» в размере 6,06 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 6,06 руб. на одну акцию.

Совет директоров также определил 27 сентября 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА.