Разделы

Софт Финансовые результаты Цифровизация Ритейл
|

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Компания «Напитки вместе» (бывшее АБ «ИнБев Эфес») добилась роста объемов продаж без увеличения штата торговых представителей благодаря цифровизации. О подходах компании к внедрению технологичных решений рассказала директор по цифровой трансформации продаж компании «Напитки вместе» (бывшее АБ «ИнБев Эфес») Ирина Шаповалова, выступая на CNews FORUM.

Сервис вместо простой поставки

Для «Напитки вместе», имеющей 11 заводов, 3 солодовни и более 50 брендов, цифровая трансформация — это не просто технологический тренд, а условие для роста продаж. Опыт компании показывает, что успех лежит в создании экосистемы, которая закрывает реальные потребности бизнеса, команды и конечных клиентов, превращая технологические инвестиции в коммерческий результат.

Как рассказала директор по цифровой трансформации «Напитки вместе» Ирина Шаповалова на CNews FORUM, современный ритейл, привыкший к высоким стандартам сервиса Ozon и Wildberries, ждет от поставщиков не просто своевременной доставки товара, но и сервисного обслуживания.

fotoshapovalova_700.jpg
Шаповалова рассказала о цифровизации напиточной компании с оборотом в 141 млрд

Торговые точки начали требовать комплексного сопровождения: помощи в работе с разрешительной документацией, маркировкой «Честный знак», организации приемки продукции. Эти задачи выходят за рамки классической модели «купли-продажи». Без обеспечения сервиса сложно говорить о росте продаж, если нет планов увеличивать количество торговых представителей.

«Мы слишком разбалованы Ozon, слишком разбалованы Wildberries. Теперь недостаточно просто отдать торговому представителю заказ и добиться его доставки в нужное время. Торговые точки хотят получить более комплексный сервис. Это сопровождение по разрешительному режиму, разъяснения по «Честному знаку», приемке продуктов. Мы не сможем покрыть это торговой командой. Нужны технологические решения. И у нас появляется собственная платформа "Выбирай"», — рассказала Шаповалова.

Но зачастую работники торговых точек продолжали обращаться к представителям с разнообразными вопросами. Чтобы привлечь их к работе через платформу, в компании начали предоставлять скидки, кредитование и прочие дополнительные сервисы, которые невозможно получить напрямую через торгового представителя.

Подход «Напитки вместе» к внедрению цифровых решений

По словам Шаповаловой, основная цель цифровой трансформации «Напитки вместе» — экономия времени команды и безопасность персональных данных. Выбор цифровых решений зависит от достижимости цели, понятности временного диапазона и затрат.

Шаповалова отметила, что, согласно статистике, только 5% проектов, которые направлены на цифровую трансформацию и внедрение новых решений, окупается на уровне выше плана. Еще около 20% — окупаются в половину от плана, остальные решения не приносят никаких результатов.

shapovalova_700gotov.jpg
Стратегия "Напитки вместе" по разработке цифровых решений. Презентация Шаповаловой на CNews FORUM

«Основной вопрос — нужны ли технологии с такой плохой отдачей? Зачем инвестировать в то, что не принесет деньги? Коммерческие организации предпочитают не инвестировать в перспективу. Они ждут зрелости цифрового решения, которое сразу поможет получать результат. Но мы выбрали для себя промежуточный путь», — рассказала Шаповалова.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

По словам представителя «Напитки вместе», компания сначала тестирует проекты, в том числе в разных географических точках. А уже потом принимает решение об их полномасштабном внедрении.

«У нас есть тестовые проекты, которые мы тестируем. И есть полномасштабные решения, которые дальше развиваем. Основная задача — создать целую экосистему, чтобы цифровые решения приживались и приносили тот эффект, который возлагаем. Отдельное оторванное от бизнеса решение не эффективно», — рассказала Шаповалова на CNews FORUM.

Решения и потребности

Но цель технологий — забрать на себя рутину, высвободить ценное время сотрудников. Чтобы торговый представитель мог сфокусироваться не на заполнении десятков таблиц, а на живых переговорах с клиентом, наставничестве и передаче знаний своей команде. Только так можно сместить акцент с администрирования на развитие бизнеса и рост продаж, считает топ-менеджер.

Кроме того внедрение любой технологии наталкивается на человеческое сопротивление. Люди привыкли работать по старинке: "работало же 20 лет, зачем менять?". Шаповалова приводит типичный аргумент: "Я 20 лет региональный менеджер, чему ты меня можешь научить?".

«Но первое и главное правило — мы должны отталкиваться исключительно от потребностей рынка, нашей команды продаж и конечных потребителей, — подчеркивает Ирина Шаповалова. Поэтому первый и основополагающий блок — это стратегия. Цель должна быть измеримой, достижимой и ограниченной по времени, считает эксперт.

Цифровая трансформация неизбежно связана с обработкой огромных массивов данных: персональных данных сотрудников, конфиденциальной информации о партнерах, коммерческих показателях. «Одна из ключевых задач нашей команды — обеспечить надежную защиту этих данных, — отмечает Шаповалова. — Мы должны создать такую среду, где исключены утечки, и база клиентов не "всплывет" на рынке. Без этого фундамента доверия ни сотрудники, ни партнеры не будут полноценно использовать новые инструменты».

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации
Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой
Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM
«CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис» «CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис»
Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов» Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: 1С более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям : 1С более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии
Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис» Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»
Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная
Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO» Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»
Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными
В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду. В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду.
Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки
Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager. Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager.
Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных
Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье» Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье»
Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации
Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve
Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам
Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М» Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М»
Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место
Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services
Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software
Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов
Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра» Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин
В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов
Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech
Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант
Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

Екатерина Струкова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Около 80% российских госкомпаний перешли на отечественные СЭД

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще