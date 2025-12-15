«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Компания «Напитки вместе» (бывшее АБ «ИнБев Эфес») добилась роста объемов продаж без увеличения штата торговых представителей благодаря цифровизации. О подходах компании к внедрению технологичных решений рассказала директор по цифровой трансформации продаж компании «Напитки вместе» (бывшее АБ «ИнБев Эфес») Ирина Шаповалова, выступая на CNews FORUM.



Сервис вместо простой поставки

Для «Напитки вместе», имеющей 11 заводов, 3 солодовни и более 50 брендов, цифровая трансформация — это не просто технологический тренд, а условие для роста продаж. Опыт компании показывает, что успех лежит в создании экосистемы, которая закрывает реальные потребности бизнеса, команды и конечных клиентов, превращая технологические инвестиции в коммерческий результат.

Как рассказала директор по цифровой трансформации «Напитки вместе» Ирина Шаповалова на CNews FORUM, современный ритейл, привыкший к высоким стандартам сервиса Ozon и Wildberries, ждет от поставщиков не просто своевременной доставки товара, но и сервисного обслуживания.

Шаповалова рассказала о цифровизации напиточной компании с оборотом в 141 млрд

Торговые точки начали требовать комплексного сопровождения: помощи в работе с разрешительной документацией, маркировкой «Честный знак», организации приемки продукции. Эти задачи выходят за рамки классической модели «купли-продажи». Без обеспечения сервиса сложно говорить о росте продаж, если нет планов увеличивать количество торговых представителей.

«Мы слишком разбалованы Ozon, слишком разбалованы Wildberries. Теперь недостаточно просто отдать торговому представителю заказ и добиться его доставки в нужное время. Торговые точки хотят получить более комплексный сервис. Это сопровождение по разрешительному режиму, разъяснения по «Честному знаку», приемке продуктов. Мы не сможем покрыть это торговой командой. Нужны технологические решения. И у нас появляется собственная платформа "Выбирай"», — рассказала Шаповалова.

Но зачастую работники торговых точек продолжали обращаться к представителям с разнообразными вопросами. Чтобы привлечь их к работе через платформу, в компании начали предоставлять скидки, кредитование и прочие дополнительные сервисы, которые невозможно получить напрямую через торгового представителя.

Подход «Напитки вместе» к внедрению цифровых решений

По словам Шаповаловой, основная цель цифровой трансформации «Напитки вместе» — экономия времени команды и безопасность персональных данных. Выбор цифровых решений зависит от достижимости цели, понятности временного диапазона и затрат.

Шаповалова отметила, что, согласно статистике, только 5% проектов, которые направлены на цифровую трансформацию и внедрение новых решений, окупается на уровне выше плана. Еще около 20% — окупаются в половину от плана, остальные решения не приносят никаких результатов.

Стратегия "Напитки вместе" по разработке цифровых решений. Презентация Шаповаловой на CNews FORUM

«Основной вопрос — нужны ли технологии с такой плохой отдачей? Зачем инвестировать в то, что не принесет деньги? Коммерческие организации предпочитают не инвестировать в перспективу. Они ждут зрелости цифрового решения, которое сразу поможет получать результат. Но мы выбрали для себя промежуточный путь», — рассказала Шаповалова.

По словам представителя «Напитки вместе», компания сначала тестирует проекты, в том числе в разных географических точках. А уже потом принимает решение об их полномасштабном внедрении.

«У нас есть тестовые проекты, которые мы тестируем. И есть полномасштабные решения, которые дальше развиваем. Основная задача — создать целую экосистему, чтобы цифровые решения приживались и приносили тот эффект, который возлагаем. Отдельное оторванное от бизнеса решение не эффективно», — рассказала Шаповалова на CNews FORUM.

Решения и потребности

Но цель технологий — забрать на себя рутину, высвободить ценное время сотрудников. Чтобы торговый представитель мог сфокусироваться не на заполнении десятков таблиц, а на живых переговорах с клиентом, наставничестве и передаче знаний своей команде. Только так можно сместить акцент с администрирования на развитие бизнеса и рост продаж, считает топ-менеджер.

Кроме того внедрение любой технологии наталкивается на человеческое сопротивление. Люди привыкли работать по старинке: "работало же 20 лет, зачем менять?". Шаповалова приводит типичный аргумент: "Я 20 лет региональный менеджер, чему ты меня можешь научить?".

«Но первое и главное правило — мы должны отталкиваться исключительно от потребностей рынка, нашей команды продаж и конечных потребителей, — подчеркивает Ирина Шаповалова. Поэтому первый и основополагающий блок — это стратегия. Цель должна быть измеримой, достижимой и ограниченной по времени, считает эксперт.

Цифровая трансформация неизбежно связана с обработкой огромных массивов данных: персональных данных сотрудников, конфиденциальной информации о партнерах, коммерческих показателях. «Одна из ключевых задач нашей команды — обеспечить надежную защиту этих данных, — отмечает Шаповалова. — Мы должны создать такую среду, где исключены утечки, и база клиентов не "всплывет" на рынке. Без этого фундамента доверия ни сотрудники, ни партнеры не будут полноценно использовать новые инструменты».

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.