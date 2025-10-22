Разделы

Карасев Алексей


СОБЫТИЯ


22.10.2025 «Цифра. Техмониторинг»: новое решение от ГК «Цифра» ускоряет принятие решений и снижает ИТ-затраты 1
04.12.2024 «Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек 1
10.09.2024 «Р7-Офис» и «ICL Техно» обеспечат российские школы и ссузы офисным ПО 1
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Карасев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 104 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 897 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5213 1
Lenovo Group 2347 1
Intel Corporation 12491 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 443 1
Merlion iRU - Деловой офис 328 1
D-Link - Д-Линк Трейд 379 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Huawei 4172 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 119 1
ICL ГК 441 1
Цифра ГК 137 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3339 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22567 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14274 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16609 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14600 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25401 1
Микрофон - Microphone 2669 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5388 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4455 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 402 1
Desktop computer - Системный блок - системник 459 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1625 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 307 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17169 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1563 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21656 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9895 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7694 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 767 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4358 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22709 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 694 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13478 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12227 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1691 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4085 1
Моноблок - Monoblock PC 1034 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9228 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 871 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6941 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8065 1
RDW Office 1 1
RDW Personal - RDW Xpert - RDW Pro - RDW Optimal - серия ПК, рабочих станций 3 1
RDW Computers All-in-One 4 1
RDW - серия мониторов 7 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 8 1
Linux OS 10762 1
Kaspersky OS 142 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 265 1
НКТ - Р7-Офис 465 1
Нуриев Марат 2 1
Бондаренко Виталий 3 1
Корчагин Евгений 1 1
Болдин Антон 2 1
Касперский Евгений 328 1
Иванов Алексей 151 1
Бургов Владимир 16 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Кочепасов Сергей 13 1
Сорокина Татьяна 18 1
Абрамов Алексей 48 1
Огурцов Артем 8 1
Пивоваров Алексей 5 1
Дорофеев Сергей 14 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Печникова Юлия 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17994 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Япония 13495 1
Европа 24568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31436 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9999 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2885 1
Энергетика - Energy - Energetically 5457 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4303 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1543 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 653 1
VAD - Value Added Distribution 120 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3722 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9500 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4650 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1509 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 956 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
