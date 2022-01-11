Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает реализацию российской компьютерной техники RDW Computers – бренда, который производитель с 2015 г. позиционирует как отечественные персональные устройства, отвечающие требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. В портфолио компании RDW Technology есть официальные заключения Министерства промышленности и торговли России, подтверждающие производство на территории России материнских плат, системных блоков, мониторов, моноблоков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) под брендом RDW Computers.

«Сегодня, в эпоху импортозамещения, оборудование отечественного производства особенно востребовано в проектных поставках, конкурсных и тендерных процедурах. Мы это видим на примере наших партнеров, в частности, системных интеграторов, которые реализуют инфраструктурные ИТ-проекты в государственных учреждениях, бюджетных организациях, образовательных объектах, – сказала Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса и инновациям VAD-департамента. – Со своей стороны мы планируем оказывать партнёрам всестороннюю поддержку, такую как подбор конфигураций необходимых устройств, помощь с проектной документацией, консультации наших инженеров, обучающие мероприятия по продуктам RDW Computers и техникам продаж».

Сегодня продукция компании RDW Technology из 85 субъектов Российской Федерации представлена в 44, и Merlion, располагая широким каналом продаж и статусом официального дистрибьютора, будет расширять географию присутствия этой компьютерной техники. Компания готова предложить своим партнерам флагманские продукты вендора: моноблоки RDW Computers All-in-One («все-в-одном»); модели RDW Personal 23 BA, RDW Office Pro 23 DB, RDW Optimal 23 BA, RDW Office Pro 23 DC, которые отличают компактность, эстетичность, простота установки и минимальное количество соединительных проводов; системные блоки RDW Personal BA, RDW Office Pro BF, RDW Optimal BA, RDW Office Pro CB, созданные для обеспечения и поддержания мультизадачности современного офиса; а также мониторы RDW2401K с крепкой элементной базой, проверенными комплектующими, сертифицированным производством и тремя циклами контроля качества.

«С одной стороны, мы развиваем отечественную радиоэлектронику, – сказал Алексей Карасев, генеральный директор RDW Technology. – С другой, в рамках нашей продуктовой стратегии, помогаем госструктурам и бизнесу сделать шаг от импорта в сторону технологической независимости. Компания идет путем локализации собственных продуктов, соответствия требованиям Минпромторга и быстрого отклика на ожидания рынка. Партнерство с Merlion сделает нашу продукцию ещё доступнее для реселлеров».