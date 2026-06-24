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RDW Computers RDW All-in-One RDW Extreme RDW Personal RDW Xpert RDW Pro RDW Optimal RDW Office RDW Беринг RDW Арктик серия моноблоков, ПК, рабочих станций

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2026 RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 1
20.11.2025 RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг» 1
19.11.2025 RDW Computers ускоряет цифровую трансформацию ИT-инфраструктур новой серией «Арктик» 2
22.05.2024 RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии 6
29.11.2023 Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers 1
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга 1
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ 1
26.06.2023 АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России 3
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 9

Публикаций - 9, упоминаний - 25

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 129 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 2
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 10 1
Intel Corporation 12849 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1008 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 436 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 6
Desktop computer - Системный блок - системник 475 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 5
Моноблок - Monoblock PC 1145 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1656 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5927 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14819 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1495 2
DDR - Double data rate 3097 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10630 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 916 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6486 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2402 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10418 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4224 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 771 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1661 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6364 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4678 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 939 2
COM-порт - Communications port - Serial port - Последовательный порт - Интерфейс стандарта RS-232 51 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 1
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11575 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 1
Сетевая карта - Network card 135 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3806 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18133 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1662 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 6
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 16 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 648 4
RDW Computers - RDW - серия мониторов 9 2
RDW Computers - RDW Guardos - программный комплекс мониторинга состояния персональных компьютеров и серверов 4 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 2
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НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 108 1
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НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Intel H Chipset 20 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 197 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 19 1
Коваленко Павел 71 6
Акопов Сергей 22 2
Кадомский Вячеслав 109 1
Печникова Юлия 19 1
Ким Олег 19 1
Карасев Алексей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1103 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7475 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1646 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1009 1
Здравоохранение - Реабилитация 455 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
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