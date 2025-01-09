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Индексная книга (каталог) CNews*
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VAD Value Added Distribution



09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
06.12.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно» 1
03.12.2024 Merlion и Sysmatrix подписали дистрибьюторское соглашение 2
28.10.2024 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД» 1
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
22.08.2024 Создание RAG-бота доступно в новой версии no-code платформы от BSS 1
Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 1
06.06.2024 Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК 1
20.05.2024 Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве 2
20.03.2024 «Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 2
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 2
23.11.2023 «Гарда» усиливает департамент развития бизнеса 1
14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
14.11.2023 Новая технология «Наносемантики» повышает точность распознавания голосовых запросов в 12 раз 1
09.11.2023 «Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы» 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.08.2023 Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
08.12.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union 1
29.11.2022 Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение 1
24.10.2022 DLP — всему голова, но не все DLP одинаково полезны 1
27.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра» 1
07.09.2022 Factor Group выбрана региональным дистрибьютором решений Vinchin в России и странах СНГ 1
05.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Gauss 1
30.06.2022 Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано 1
31.03.2022 Компании «Флант» и ОЛЛИ объявляют о подписании соглашения 1
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 1
08.12.2021 Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом 2
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 1
25.06.2021 Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
07.04.2021 Клиент – КРОК Облачные сервисы 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России 1
22.06.2020 «Темная сторона» виртуальных рабочих мест 1
12.05.2020 Выручка Merlion по итогам года впервые превысила 300 млрд рублей 1
05.07.2019 Подходите к трансформации комплексно 1

Публикаций - 98, упоминаний - 112

VAD и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 44
Microsoft Corporation 24625 14
Verysell - Верисел 317 11
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
Cisco Systems 5114 5
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 4
Merlion Engineering 11 4
Merlion iRU - Деловой офис 301 4
Intel Corporation 12197 4
Oracle Corporation 6688 4
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 4
Broadcom - VMware 2359 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
Merlion Бюрократ 44 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
HP Inc. 5685 3
Samsung Electronics 10254 3
Seagate Technology 738 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 3
Dell EMC 5027 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Google LLC 11775 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
SAS Institute 971 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 3
Difo 17 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 3
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 2
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Huawei 3933 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Белый Ветер 356 2
Связной ГК 1369 1
Евросеть 1404 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ак Барс Банк 272 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Hansa - Ханса 114 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
101Hotels.com 456 1
Ardo - Ардо 32 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Linux OS 9936 8
Microsoft Windows 15656 7
Merlion - MerliOnCloud 39 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Axoft - AxoftCloud 13 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 2
Apple macOS 2059 2
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 6 2
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Automation 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 54 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Windows XP 2399 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
TrendFocus 23 1
Dell Wyse 48 1
ELMA BPM 34 1
Intel Security McAfee Total Protection 12 1
RDW Office 1 1
RDW Optimal 3 1
RDW Personal 1 1
RDW Computers All-in-One 4 1
RDW - серия мониторов 2 1
Печникова Юлия 15 10
Степанюк Михаил 68 8
Виноградов Дмитрий 74 7
Лукьянов Антон 5 5
Ачкасов Евгений 33 4
Симоненко Вячеслав 41 3
Сидоров Константин 14 3
Андреева Татьяна 10 3
Ходос Юрий 21 3
Солнцев Игорь 5 2
Бакшинский Олег 13 2
Силкина Елена 15 2
Краснов Михаил 84 2
Косилов Михаил 16 2
Куртуков Евгений 11 2
Сычев Роман 4 2
Султангалиев Тимурбулат 10 2
Бургов Владимир 16 1
Абрамов Алексей 48 1
Осипов Алексей 13 1
Погодаев Александр 7 1
Котиков Александр 4 1
Коптелов Андрей 109 1
Рыбаков Александр 29 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Родионов Дмитрий 26 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Филимонов Сергей 46 1
Дорофеев Сергей 13 1
Ковалевский Вадим 4 1
Гуккин Александр 7 1
Moore Gordon - Мур Гордон 64 1
Елиферов Виталий 10 1
Юсупов Ренат 116 1
Расколов Сергей 43 1
Речменский Игорь 21 1
Волченсков Иван 6 1
Письменный Михаил 3 1
Короб Михаил 2 1
Щербаков Борис 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 19
Европа 21767 11
Казахстан - Республика 5525 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Европа Восточная 3075 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 8
Россия - СФО - Новосибирск 4291 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 7
Украина 7608 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 5
Польша - Республика 1959 4
Венгрия 812 4
Чехия - Чешская Республика 1308 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
Канада 4881 3
Сербия - Республика 336 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Грузия 1240 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Кипр - Республика 550 3
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Словения - Республика 248 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Ближний Восток 2943 2
Европа Центральная 266 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Черногория 127 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
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