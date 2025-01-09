VAD Value Added Distribution
VAD и организации, системы, технологии, персоны:
|Печникова Юлия 15 10
|Степанюк Михаил 68 8
|Виноградов Дмитрий 74 7
|Лукьянов Антон 5 5
|Ачкасов Евгений 33 4
|Симоненко Вячеслав 41 3
|Сидоров Константин 14 3
|Андреева Татьяна 10 3
|Ходос Юрий 21 3
|Солнцев Игорь 5 2
|Бакшинский Олег 13 2
|Силкина Елена 15 2
|Краснов Михаил 84 2
|Косилов Михаил 16 2
|Куртуков Евгений 11 2
|Сычев Роман 4 2
|Султангалиев Тимурбулат 10 2
|Бургов Владимир 16 1
|Абрамов Алексей 48 1
|Осипов Алексей 13 1
|Погодаев Александр 7 1
|Котиков Александр 4 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Дорофеев Сергей 13 1
|Ковалевский Вадим 4 1
|Гуккин Александр 7 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 64 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Юсупов Ренат 116 1
|Расколов Сергей 43 1
|Речменский Игорь 21 1
|Волченсков Иван 6 1
|Письменный Михаил 3 1
|Короб Михаил 2 1
|Щербаков Борис 47 1
|Forbes - Форбс 817 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|СК Пресс 17 1
|The Verge - Издание 554 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
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