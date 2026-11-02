Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куртуков Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Куртуков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Монин Сергей 10 1
|Дубровский Сергей 5 1
|Кудряков Игорь 2 1
|Сергеев Александр 32 1
|Бугрецов Антон 23 1
|Герасимов Александр 46 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лебедев Павел 36 1
|Аншина Марина 79 1
|Носов Николай 13 1
|Рахимбердиев Аскар 46 1
|Максименко Ярослав 1 1
|Анищук Наталья 30 1
|Левин Владимир 21 1
|Кузнецов Руслан 1 1
|Пыхтя Дмитрий 4 1
|Пуляев Павел 3 1
|Thompson Kevin - Томпсон Кевин 5 1
|Кашкет Филипп 4 1
|Сажин Владимир 1 1
|Ватуля Ирина 1 1
|Золочевский Антон 1 1
|Акимов Максим 192 1
|Кирьянова Александра 178 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.