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Куртуков Евгений

СОБЫТИЯ


02.11.2026 ГК Softline и Simpl объединяют экспертизу для цифровой трансформации промышленности на международных рынках 1
19.02.2018 Axoft стал дистрибутором Astra Linux в России 1
26.04.2017 Axoft стал единственным дистрибутором Kerio в России 1
30.11.2016 Axoft пополнил облачный портфель решением DataStorm 1
13.09.2016 Axoft запустила собственную биллинговую платформу 1
15.04.2016 Как сделать мониторинг сети понятным бизнесу 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
28.01.2016 Axoft запускает облачное направление бизнеса — AxoftCloud 1
20.01.2016 Axoft приступает к дистрибуции облачных решений Microsoft 1
24.12.2015 Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом» 1
29.10.2014 SolarWinds поможет управлять сетевой инфраструктурой 1
23.07.2013 SolarWinds: об управлении сетями и о российском ИТ-рынке в эпоху мобильности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Куртуков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 447 11
Microsoft Corporation 25915 5
Broadcom - VMware 2636 3
SolarWinds 60 3
Progress Software - IpSwitch 6 2
Siemens AG - Siemens Group 2677 2
Dell EMC 5212 2
Softline - Софтлайн 3831 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 2
HP Inc. 5913 2
МойСклад - Логнекс 127 2
ЦПИКС - ЦПИ КС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 43 1
Kerio Technologies 66 1
SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
Huawei 4740 1
Veeam Software 346 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
9780 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3255 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 173 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
GoTo - LogMeIn 13 1
Ramax - Рамакс 142 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 1
Zoho Corporation 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 1
СТА Карго - STA Total Group 7 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
En+ Group - Эн+ ГК 40 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3713 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7392 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3010 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8781 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2575 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5386 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3438 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13886 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8464 2
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1080 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2212 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8833 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 761 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6944 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 770 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1905 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4964 1
Virtual office - Виртуальный офис 224 1
AppStack 2 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1277 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 388 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 368 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6657 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10830 1
Пропускная способность - Bandwidth 1947 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14944 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 320 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5421 1
Оповещение и уведомление - Notification 6239 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - AxoftCloud 13 3
Microsoft Office 365 1058 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 2
Microsoft Exchange Online 113 1
Progress Software - IpSwitch WhatsUP 4 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Kerio Control 9 1
Kerio Connect 13 1
Kerio Operator 7 1
Kerio Cloud 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
SolarWinds Server & Application Monitor 2 1
SolarWinds Mobile Admin 1 1
SolarWinds Web Performance Monitor 3 1
SolarWinds Storage Resource Monitor 1 1
SolarWinds Virtualization Manager 1 1
SolarWinds Netflow Analyzer Traffic - SolarWinds Network Performance Monitor - SolarWinds VoIP & Network Quality Manager 4 1
DameWare Development - DameWare NT Utilities - DameWare Exporter - DameWare Mini Remote Control 4 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11736 1
Новые облачные технологии - МойОфис 974 1
Intel x86 - архитектура процессора 2192 1
Microsoft Azure 1535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 757 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1244 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1739 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 208 1
SAP Sybase 292 1
Монин Сергей 10 1
Дубровский Сергей 5 1
Кудряков Игорь 2 1
Сергеев Александр 32 1
Бугрецов Антон 23 1
Герасимов Александр 46 1
Шалагинов Алексей 13 1
Лебедев Павел 36 1
Аншина Марина 79 1
Носов Николай 13 1
Рахимбердиев Аскар 46 1
Максименко Ярослав 1 1
Анищук Наталья 30 1
Левин Владимир 21 1
Кузнецов Руслан 1 1
Пыхтя Дмитрий 4 1
Пуляев Павел 3 1
Thompson Kevin - Томпсон Кевин 5 1
Кашкет Филипп 4 1
Сажин Владимир 1 1
Ватуля Ирина 1 1
Золочевский Антон 1 1
Акимов Максим 192 1
Кирьянова Александра 178 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 3
Китай - Северный 26 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 36 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Америка - Американский регион 2213 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3346 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16463 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 3
VAD - Value Added Distribution - Value Added Distributor - Value Added Reseller - Value Added Partner 200 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6722 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12150 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27816 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6272 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1362 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9036 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18512 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1960 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1364 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1010 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6731 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4024 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10630 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5890 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
Forbes - Форбс 1032 2
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 2
IDC - International Data Corporation 5004 1
Gartner - Гартнер 3679 1
Fortune Global 500 301 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 474 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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