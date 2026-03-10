Разделы

LWCOM ЛВКОМ Проект

LWCOM - ЛВКОМ Проект

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 1 713 440 541 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 1 713 440 541 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 12 671 350 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 669 176 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ


10.03.2026 «Инферит» и LWCOM объединяют усилия для развития ИТ-инфраструктуры российских компаний 1
11.06.2024 LWCOM выходит на рынок автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики 2
27.12.2023 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры ГК «Мегамейд» 1
22.09.2023 Система резервного копирования «Кибер бэкап» защищает данные НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта 1
01.10.2019 LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике 1
25.02.2019 LWCOM модернизировала инфраструктуру печати «Кировского завода» 1
11.02.2019 Продажи Zyxel в России и СНГ выросли за год на 34% 1
21.11.2018 LWCOM развернул Wi-Fi-сеть для склада фармацевтической компании «Вита» 1
26.09.2018 Введена в эксплуатацию система гарантированного электроснабжения для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД 1
12.09.2018 LWCOM завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО» 1
24.07.2018 LWCOM построил центр обработки данных для «Петербургского социального коммерческого банка» 1
15.05.2018 LWCOM реализовала гибридную схему работы почтовых серверов для «Элком-Электро» 1
27.04.2018 LWCOM создала сетевую инфраструктуру новой площадки ЦОД «Ленэнерго» 1
27.03.2018 LWCOM осуществила масштабирование инфраструктуры «Октавиан.СПБ» 1
16.01.2018 LWCOM модернизировал ИТ-инфраструктуру Первой мебельной фабрики 1
14.12.2017 LWCOM внедрила в «Метрополисе» функционал геопозиционирования клиентских устройств 1
01.12.2017 LWCOM создала ИТ-инфраструктуру для курорта «Первая Линия. Health Care Resort» 1
25.10.2017 LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей» 1
06.10.2017 LWCOM модернизировала сетевую инфраструктуру сети магазинов «Дэфо» 1
18.08.2017 LWCOM внедрила виртуализацию серверной инфраструктуры для «Мебель-Сити» 1
27.06.2017 LWCOM развернул беспроводную инфраструктуру для ЗЖБИ «Группы ЛСР» 1
30.05.2017 Lwcom построила беспроводную сеть для типографии «Окил-Сато» 1
15.04.2016 Как сделать мониторинг сети понятным бизнесу 1
18.06.2007 Компания LWCOM получила лицензии ФСБ 1
15.06.2007 ФСБ России выдала лицензии LWCOM 1
15.06.2007 Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» 1

