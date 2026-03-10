Получите все материалы CNews по ключевому слову
LWCOM ЛВКОМ Проект
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 11 дел, на cумму 1 713 440 541 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
LWCOM и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Сергей 12 3
|Разумов Сергей 4 3
|Денисов Андрей 23 2
|Зотов Дмитрий 8 2
|Слизун Виктор 2 2
|Волков Владимир 66 1
|Труханов Алексей 2 1
|Евсеенко Алексей 1 1
|Сигарев Андрей 1 1
|Столяров Константин 1 1
|Куртуков Евгений 11 1
|Никоноров Григорий 1 1
|Кудряков Игорь 2 1
|Кузнецов Руслан 1 1
|Зорин Евгений 3 1
|Любимов Михаил 1 1
|Коресталев Александр 1 1
|Ватуля Ирина 1 1
|Арсеньев Игорь 5 1
|Золочевский Антон 1 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
|Forbes - Форбс 938 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.