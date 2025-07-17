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Зорин Евгений
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|Отельная база Bronevik.com в ближнем зарубежье выросла в полтора раза 1
|06.10.2017
|LWCOM модернизировала сетевую инфраструктуру сети магазинов «Дэфо» 1
|20.06.2011
|Губернатор Свердловской области перешел на Creative Commons 1
Зорин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
|Cisco Systems 5169 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12246 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Яковлев Вениамин 2 1
|Щеголев Игорь 698 1
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