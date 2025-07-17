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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178576
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Зорин Евгений


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Отельная база Bronevik.com в ближнем зарубежье выросла в полтора раза 1
06.10.2017 LWCOM модернизировала сетевую инфраструктуру сети магазинов «Дэфо» 1
20.06.2011 Губернатор Свердловской области перешел на Creative Commons 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зорин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
Cisco Systems 5169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12246 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6517 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14056 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10301 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3846 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2683 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Яковлев Вениамин 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14307 1
Россия - УФО - Свердловская область 1631 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52774 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8049 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7522 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8312 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 360 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 179 1
Wikipedia - Википедия 539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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