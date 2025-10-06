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Creative Commons CC некоммерческая организация

Creative Commons - CC - некоммерческая организация

СОБЫТИЯ


06.10.2025 По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi 1
10.09.2025 AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста 1
03.01.2025 Троян-шифровальщик нанес многомиллионный ущерб энергогиганту Halliburton. И на этом ущербе его беды не закончились 2
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт 1
20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
01.10.2018 Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках 1
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 1
25.03.2015 Типовые сайты Правительства Москвы перешли на свободную лицензию Creative Commons 3.0 3
11.12.2014 Active Textbook внедрили учебные заведения Канады, США и Великобритании 1
25.11.2014 ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера 1
20.03.2014 В деревне в джунглях Западного Папуа организована мобильная сеть на базе Open Source 1
07.08.2013 Intel впервые выпустила компьютер под открытой лицензией 1
29.03.2013 Медведев прописал в Москве главного мирового борца за копирайт 1
18.04.2012 Медведев перед уходом введет в России свободные лицензии 1
11.04.2012 Red Hat жертвует деньги Open Source-сообществу 1
16.03.2012 В американских школах появятся Open Source-учебники 2
05.07.2011 «ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет» 1
20.06.2011 Губернатор Свердловской области перешел на Creative Commons 2
14.06.2011 Блог Сергея Меднова: Послушай и верни 1
02.06.2011 Медведев поручил чиновникам навести порядок в интернете 1
23.05.2011 Американских военных научат разрабатывать OpenSource 2
20.05.2011 В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям 1
25.11.2010 Microsoft поддержит открытую картографию 1
01.10.2010 Правительство Великобритании выпускает собственную свободную лицензию 1
17.09.2010 В США создана средняя школа в стиле Open Source 1
10.09.2010 Бразилия разрабатывает новый закон об авторском праве в стиле wiki 1
14.07.2010 Элитный французский ВУЗ будет обучать свободному ПО 1
30.03.2010 Nokia N900: мультимедийная составляющая 1
19.03.2010 Решение от Open-Xchange научилось поддерживать VoIP 2
14.08.2009 В Google Books добавят книги под открытой лицензией 1
15.06.2009 Англоязычная Wikipedia меняет лицензию 2
12.11.2008 Музыкальная платформа Jamendo запустила русскую версию 1
14.08.2008 Суд защитил лицензию СПО от посягательств 1
12.08.2008 Свободные мобильники: оpen source + открытое "железо" 4
11.08.2008 Openmoko открыл схемы смартфонов Neo 1
27.06.2008 Creative Commons изучит применение своих лицензий 2

Публикаций - 47, упоминаний - 61

Creative Commons и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25678 6
Google LLC 12585 6
Meta Platforms - Facebook 4603 3
Sony 6717 3
Yahoo! 3726 3
Открытые технологии 730 2
Apple Inc 13045 2
Intel Corporation 12762 2
Microsoft Corporation - GitHub 1050 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 2
Red Hat 1373 2
AT&T Inc 1723 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Esri 175 1
SPARC International 4 1
QuantumScape 5 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Ланит - Evident Point Software 12 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 19 1
FIC - First International Computer 23 1
Amazon Inc - Zoox 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1676 1
Ростех - Автоматика Концерн 1816 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3243 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9068 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
Huawei 4493 1
IBM - International Business Machines Corp 9671 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
HP Inc. 5868 1
AMD - Advanced Micro Devices 4615 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 1
Canon 1436 1
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 2
Getty Images 29 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Uberspace 3 1
Sony BMG 186 1
Stellantis NV 6 1
Warner 539 1
Sony Entertainment 10 1
Spark Capital 20 1
Thrive Capital 11 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
eBay Inc 1637 1
Tesla Motors 450 1
Volkswagen Group - VW 306 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
LEGO 257 1
Верный - торговая сеть 323 1
Sony Music Entertainment 160 1
Uber 352 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Судебная власть - Judicial power 2472 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1668 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3646 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Linux Foundation 196 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
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