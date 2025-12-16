Разделы

Авдеев Александр


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли 1
19.06.2025 Владимирская область будет использовать ИИ в промышленности 1
10.06.2024 Владимирская область в числе первых внедрит новые сервисы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
05.06.2023 Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области 1
02.12.2022 Владимирский институт развития образования и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1
15.09.2022 В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС» 1
02.06.2011 Медведев поручил чиновникам навести порядок в интернете 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 2
14.05.2010 Сгоревшие башни Псковского Кремля восстановят за счет средств федерального бюджета 1
28.08.2009 Юрий Лужков выбирает решения для информатизации регионов 1
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1
20.05.2008 Акции: "Связьинвесту" повезло с новым правительством 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Авдеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1005 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ГЛОНАСС АО 241 1
NtechLab - НтехЛаб 164 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1016 1
Институт развития образования 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 459 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 434 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Оцифровка - Digitization 4938 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 629 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Бронирование - Booking 815 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1661 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 497 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1314 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 2
Профессионалитет - Федеральный проект 14 1
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 1
Linux OS 10920 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 21 1
РЖД Сапсан 25 1
Архивный фонд РФ 111 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Щеголев Игорь 698 5
Медведев Дмитрий 1662 4
Рейман Леонид 1059 4
Фурсенко Андрей 128 4
Голикова Татьяна 56 3
Бортников Александр 27 3
Лужков Юрий 113 3
Рустамов Рустам 517 2
Шойгу Сергей 91 2
Христенко Виктор 43 2
Зеленин Дмитрий 13 2
Рыжков Дмитрий 7 2
Райкевич Алексей 114 1
Власенко Виктория 1 1
Паламарчук Алексей 50 1
Путин Владимир 3353 1
Дворкович Аркадий 211 1
Кудрин Алексей 124 1
Шувалов Игорь 85 1
Соколов Александр 47 1
Нарышкин Сергей 51 1
Солдатов Алексей 100 1
Минниханов Рустам 119 1
Лавров Сергей 30 1
Рудычева Наталья 95 1
Мишин Денис 3 1
Кречетов Николай 25 1
Нургалиев Рашид 26 1
Иванков Михаил 7 1
Яковлев Вениамин 2 1
Челышев Николай 1 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СЗФО - Псковская область 671 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 64 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Образование в России 2562 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
