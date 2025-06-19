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Владимирская область будет использовать ИИ в промышленности

Компания NtechLab и Владимирская область договорились о сотрудничестве в области цифровизации технологических процессов на производственных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Свои подписи под документом поставили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Соглашение подразумевает содействие и поддержку при реализации совместных ИИ-проектов. Основными направления сотрудничества станет реализация возможных совместных стратегий по разработке и созданию гибридных сетей и систем управления на рынке индустрий, а также определение приоритетных направлений при цифровизации промышленности.

«Безопасность и порядок – основа, на которой должно стоять современное качество жизни людей. И будущее в этих сферах, несомненно, за цифровыми технологиями. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества сNtechLab – одной из передовых отечественных компаний, специализирующихся на ИT-решениях в сфере видеоаналитики. Уверен, что подписанное сегодня соглашение позволит укрепить и расширить уже успешно складывающееся между нами сотрудничество», — отметил Александр Авдеев.

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безопасность

«NtechLab и Владимирская область уже имеют успешный опыт реализации совместных проектов, повышающих удобство и комфорт городской среды. Вместе с этим, решения NtechLab также применяются в промышленной сфере российских регионов, и мы готовы предложить Владимирской области весь наш накопленный опыт для внедрения ИИ на местных производствах», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В этом году NtechLab внедрила в историческом центре Владимира систему распознавания лиц, силуэтов и автомобильных номерных знаков. Решение использует сеть камер с алгоритмами ИИ для выявления подозрительных лиц, без вести пропавших людей, а также автомобили, замеченные в местах совершения преступлений или находящиеся в угоне.

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