Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом

Бывший гендиректор ФГБУ «Защитаинфотранс» Юрий Спасский и его коллеги осуждены за мошенничество при модернизации информационной системы транспортной безопасности для борьбы с коронавирусом. Подсудимые вину не признают, а неработоспособность ряда разработанных ими систем связывают с действиями ФСБ по изменению паролей к ним.

Приговор по делу бывшего руководства «Защитаинфотранс»

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывшего гендиректора госпредприятия «Защитаинфотранс» (подведомственная структура Минтранс) Юрия Спасского, его бывшего заместителя Виктора Парахина и замруководителя дирекции по ИТ предприятия Романа Лаврентьева. Все обвиняемые признаны виновными по ст. ч.4 159 УК РФ (Уголовный кодекс) – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Прокурор запрашивала для всех обвиняемых 9 лет лишения свободы и штрафы в пользу государства в размере 1 млн руб. на каждого, а также запрет занимать определенные должности в течение трех лет. Также в ходе стадии прений прокурор заявила гражданский иск к обвиняемым о взыскании 60 млн руб. в пользу потерпевшего – Минтранса. Защита обвиняемых возражала против приобщения иска, но судья удовлетворила соответствующее ходатайство прокурора.

Согласно приговору, вынесенному судьей Ольгой Величко, Парахин и Спасский были приговорены к 7,5 годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 800 тыс. руб. каждый. Лаврентьев был приговорен к 6,5 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.

Все трое находились под стражей с конца 2023 г., однако затем мера пресечения Спасскому была изменена на запрет определенного вида действий. На последние заседания Спасский приходил с большой сумкой с вещами, которые могли бы ему пригодится в СИЗО на случай изменения меры пресечения. Признав Спасского виновным, судья Величко постановила изменить ему меру пресечения на содержание под стражей, и он еще до окончания чтения приговора переместился за решетку к своим коллегам – при этом вещи ему взять с собой не разрешили.

В то же время, согласно приговору, время, проведенное подсудимыми в СИЗО, будет зачитываться при исчислении срока наказания исходя из соотношения «1 день за полтора».

Гражданский иск прокуратуры к обвиняемым также был удовлетворен - они должны будут возместить Минтрансу 60 млн руб. В связи с этим судья Величко постановила сохранить арест на имущество обвиняемых, включая недвижимость, машины, безналичные и наличные денежные средства.

«Вопросы есть?», - спросила судья после оглашения приговора и удалилась. «Что делать родственникам обвиняемых в условиях потери жилья?», - пыталась прокричать ей в след жена Спасского, но судья ее не услышала. В кулуарах родственники обвиняемых и адвокаты обсуждали, что лишения единственного жилья не должно произойти, кроме того, «сейчас времена не "сахарные", у людей лишних денег нет, никто квартиру с обременением покупать не будет».

В ходе процесса обвиняемые свою вину не признавали. Адвокат обвиняемого Парахина заявил CNews, что приговор будет обжалован.

Мошенничество при модернизации ИТ-системы для борьбы с коровирусом

Расследование дела началось в конце 2023 г. Следственным комитетом (СК) на основе оперативных материалов ФСБ (Федеральная служба безопасности). Претензии следствия связаны с контрактом, заключенным 9 декабря 2020 г. между Минтрансом и «Защитаинфотранс» на доработку Единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Сумма контракта составила 99 млн руб., целью контракта была доработка ЕГИС ОТБ с целью обеспечения межведомственного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса.

Следствие считает, что к моменту заключения контракта часть запланированных в нем работ уже была выполнена сотрудниками «Защитаинфотранс», часть – планировалась к выполнению. Таким образом обвиняемые якобы ввели в заблуждение должностных лиц Минтранса относительно необходимости заключения контракта. Далее «Защитаинфотранс» привлекла для выполнения работ компания «Ифорион», якобы аффилированную с обвиняемыми.

В ходе следствия было установлено, что цена контракта была завышена, а модули ЕГИС ОТБ, разработанные «Инфорион», не работают. Кроме того, следствие обратило внимание на отсутствие согласования со стороны Минцифры на финансово-экономическое обоснование (ФЭО) данного контракта. Также в конце 2020 г. Лаврентьев получил премию в размере 345 тыс. руб., которая, по мнению следствия, была фиктивной и разделена между обвиняемыми.

Как системы транспортной безопасности модернизировали для борьбы с коровирусом

В ходе прений, растянувшихся на два дня, обвиняемые и их адвокаты прочитали длительные, многочасовые речи. В своих речах они пытались убедить суд в своей невиновности, ссылаясь на показания свидетелей обвинения.

Так, Лаврентьев, со ссылкой на показания сотрудников «Защитаинфотранс», напомнил историю вопроса. В начале 2020 г. Минтранс поручил наладить межведомственное взаимодействие ЕГИС ОТБ в связи начавшей пандемией коронавируса. Сначала нужно было обеспечить мониторинг пассажиропотока из Китая, затем - со странами Европы, и так далее. Взаимодействие должно было быть налажено с такими ведомствами, как Роспотребнадзор, Минздрав, Минцифры и др.

В то же время до 2020 г. в ЕГИС ОТБ отсутствовал функционал межведомственного взаимодействия. Все запросы обрабатывались в ручную, а их количество росло. «Защитаинфотранс» была вынуждена начать работы по модернизации системы – программисты стали создавать скрипты для автоматической обработки запросов на языке SQL.

Но данные работы осуществлялись без заключения контракта, о чем предприятие уведомило Минтранс. При этом, согласно уставу «Защитаинфотранс», предприятие должно получать прибыль, то есть данная деятельность противоречила уставу предприятия, считает Лаврентьев. Наработки программистов «Защитаинфотранс» была «комплексированы» в рамках контракта, заключенного в конце 20220 г., при этом закон выполнение работ до заключения контракта не является преступлением, считает Лаврентьев.

Сколько «Защитаинфотранс» заработала на борьбе с коронавирусом

«Защитаинфотранс» была назначена президентом России в 2011 г. единым исполнителем по работам в рамках ЕГИС ОТБ. На этом основании следствие сделало вывод, что подсудимые заранее знали о заключении Минтрансом контракта с их предприятием на модернизации данной системы в условиях пандемии коронавируса. Лаврентьев считает данную версию «абсурдной», так как в 2011 г. о пандемии коронавируса никто не знал, а угадать дату заключения госконтракта, особенно на создание государственной информационной системы (ГИС), невозможно из сложности согласования соответствующих процедур.

В сентябре 2020 г. по поручению главы департамента цифрового развития Минтранса Дмитрия Баканова (в настоящее время возглавляет ГК «Роскосмос») на ЕИС «Закупки» был размещен запрос котировок на выполнение соответствующих работ. До той поры о намеренье Минтранса создать данную систему никому не было известно. После размещения данного запроса ожидалось, что контракт будет заключен в сентябре – октябре 2020 г. со сроком окончания - 21 декабря 2020 г., говорит Лаврентьев.

В реальности же подписание контракта затянулось, так как в тот период времени курирующий цифровизацию замминистра транспорта Анатолий Семенов ушел в отставку, а новый замминистра Александр Суханов должен был получить соответствующую доверенность. При этом сроки завершения контракта не были сдвинуты. Со своей стороны, «Защитаинфотранс» выбрала «Ифорион» в качестве единого исполнителя по разработке ряда модулей ЕГИС ОТБ, так как ранее данная компания уже работала с данной системой.

Лаврентьев отвечал за подготовку ФЭО в рамках данного контракта. Относительно вопроса согласования ФЭО с Минцифры обвиняемый, со ссылкой на показания сотрудницы Минтранса заявил, что после получения в ФГИС КИ (Координация информатизации) согласования от Минцифры на сам контракт дальнейшего согласования не требовалось.

Итоговая сумма контракта стала меньше ранее планированной, так как было решено отказался от некоторого функционала – например, взаимодействие с МИД (Министерство иностранных дел), а работы по эксплуатации ЕГИС ОТБ было решено вынести в отдельные контракты.

При выручке контракта размером 99 млн руб. прибыль «Защитаинфотранс» составила 7 млн руб. Половина этой суммы была передана в Минтранс. Сумма расходов в размере 92 млн руб. ушла на оплату налогов, страховых взносов, расходов на персона и работу субподрядчиков, разъяснил Лаврентьев.

Выплату премии Лаврентьев назвал обычной практикой для предприятия, не связанной с контрактом с Минтрансом. Другие обвиняемые – Парахин и Спасский – в начел 2021 г. уволились из «Защитаинфотранс» и уже не имели доступа к денежным средствам по контракту.

Лаврентьев резюмировал, что в рамках контракта было создано ПО и закуплено оборудование, которое в ином случае не было бы создано и приобретено. Контракт в полном объеме был выполнен, заказчик принял все работы, а в 2021 г. Баканов, по итогам межведомственного совещания с силовыми структурами, выразил благодарность «Защитаинфотранс».

Почему не работали отдельные модули инфорсистемы и причем тут ФСБ

Обвиняемые и их защита отдельно остановились на тезисе обвинения о неработоспособности отдельных модулей ЕГИС ОТБ, за разработку которых отвечал «Инфорион». В ходе осмотра ЕГИС ОТБ в начале 2024 г., осуществленного следователем СК Сириком в присутствии технического специалиста «Защитаинфотранс» Дацюка, было установлено, что 2 из 9 модулей системы, разработанных в рамках контракта, «не подают признаков жизни».

Лаврентьев обратил внимание, что согласно условиям контракта, технические неисправности должны устраняться в течение 4 часов, тогда как осмотр происходил около часа. Адвокат Лаврентьева добавил, что «отсутствие признаков жизни» еще не означает, что этих компонентов не было. У случившего могут быть различные объяснения, считает адвокат: отсутствие доступа в сеть или к базам данных, изменение логина и пароля, отсутствие у Дацюка технической компетенции для работы с данными модули.

Адвокат Виктора Парахина обратил внимание на показания другого технического специалиста «Защитаинфотранс» - Александра Павлюченко. Тот сообщил, что после проведения расследования выяснилась причина неработоспособности указанных модулей – это изменение «инфраструктурных параметров, что на нашем «программистском языке» означает изменение пароля».

Со слов Павлюченко, которые приводит адвокат, следует, что команду на изменения пароля дал замгендиректора «Защитаинфотранс» Сергей Советов, причем «задним числом», не ставя в известность технический персонал. Когда же Павлюченко предложил дать ему доступ к для восстановления работоспособности указанных модулей, то получил отрицательный ответ от руководства. Со слов Павлюченко, которые приводит адвокат, против было ФСБ, которое возражало против изменения своего «артефакта», служившего вещественным доказательством по уголовному делу.

Адвокат Парахина также обратил внимание на показания другого сотрудника «Защитаинфотранс», который, со слов защитника, представился действующим сотрудником ФСБ, продемонстрировал суду соответствующую «корочку», и заявил, что именно он вел оперативные мероприятия по данному делу. «Мне нравится, как работает ФСБ – когда им что-то надо, они просто меняются пароль», - заключил адвокат.

«Пропавшие» тома уголовного дела

Адвокат Парахина также обратил внимание на допрос в суде следователя Сирика. Со слов защитника, следователю было задано более 30 вопросов, но в большинстве случаев он отвечал «не помню». По мнению защитника, это довольно странный ответ для «молодого человека».

Адвокат Парахина обращает внимание и на нестыковки при предъявлении обвинений. Обвинение заключается в «мошенничестве путем введения в заблуждение», но, по мнению защитника, мошенничество может быть осуществлено либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием.

Следствие сначала обвиняли подсудимых в завышении цены контракта, но, по словам защитника Парахина, не смогло это доказать и даже не провело необходимую экспертизу. Обвинение в данной части было снято, но в обвинительном заключении данный довод все равно упоминается . «Так, на всякий случай», - сказал защитник.

Следствие утверждает, что обвиняемые ввели в заблуждение чиновников Минтранса. Но никто из них не был допрошен, хотя имена всех ответственных за данный контракт известны, отмечает адвокат Парахина. Не был допрощен и бывший замминистра транспорта Александр Суханов, подписывающий данный контракт. «Обычно должностные лица подписывают все, что что их просит, но следствие даже этим не озаботилось», - резюмирует защитник.

ПО, предусмотренное контрактом, было создано, интеллектуальные права на него были переданы Минтрансу и зарегистрированы в Роспатенте, отмечает защитник Парахина. Исходный код данного ПО хранится в репозитории «Защитаинфотранс», у него есть резервная копия, также присутствует документация. А в 2023 г. «Защитаинфотранс» также заключила контракт на техническую поддержку данного ПО, что означает, что оно было создано.

Защитник Лаврентьева обратил внимание, что изначально в материалах дела было 33 тома, однако затем дело «похудело» до 12 томов. По мнению защитника, «потерянные» тома свидетельствовали бы о невиновности подсудимых.

Адвокат также полагает, что следствие не разбирается в особенностях работы казначейской системы. Хотя контракт был заключен и исполнен в декабре 2020 г., денежные средства по нему со счета Федерального казначейства были перечислены только в начале 2021 г. Причем 19 млн руб., предназначенные для оплаты услуг «Инфорион», были переданы с казначейского счета Минтранса на казначейский счет «Инфорион», то есть подсудимые вообще не имели к ним доступа.

Также адвокат Лаврентьева обращает внимание, что довод следствие об аффилированности обвиняемых с компанией «Инфорион» ничем не подтвержден. Также, в рамках выполнение контракта, «Инфорион» закупил оборудование у компании «Статус-Компаленс». Данное оборудование было поставлено в ЦОД «Защитаинфотранс», что подтверждается показаниями ответственных сотрудников «Статус-Комплаенс» и журналом доступа в данный ЦОД.

Другое уголовное дело в отношении бывших руководителей «Защитаинфотранс»

Отметим, что в 2024 г. был арестован упоминавшийся выше бывший замминистра транспорта Алексей Семенов, курировавший вопросы цифровизации, а также другой бывший гендиректор «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов (предшественник Спасского). Их обвиняют в хищении средств, выделенных на работу системы сборы результатов технического мониторинга и контроля.