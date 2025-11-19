Разделы

Лаврентьев Роман


СОБЫТИЯ


19.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом 1
18.11.2025 Суд признал виновными бывших ИТ-чиновников структуры Минтранса 1
15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» 1

МегаФон 9860 1
Telegram Group 2537 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 323 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 974 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 70 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 33 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1161 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5558 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8393 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26015 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5547 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Рудских Дмитрий 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

