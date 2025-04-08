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Рудских Дмитрий
Рудских Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9116 9
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 4
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
|Telegram Group 2113 1
|Филиппов Денис 54 2
|Вольфсон Влад 59 1
|Телюков Олег 8 1
|Большаков Василий 11 1
|Троцюк Алексей 4 1
|Конева Юлия 8 1
|Лаврентьев Роман 1 1
|Теняев Семен 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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