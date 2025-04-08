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Рудских Дмитрий



08.04.2025 «МегаФон»: новая опция «Защита близких» понравилась мужчинам 1
04.07.2024 «МегаФон»: россияне в четыре раза чаще стали включать режим «не беспокоить» 1
23.05.2024 «МегаФон»: доля офлайн-платежей за мобильную связь достигла исторического минимума 1
17.04.2024 Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона» 1
17.04.2024 Виртуальный помощник «Елена» приблизилась к человеческим способностям 1
09.11.2022 «Мегафон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж 11.11 1
20.07.2022 «Мегафон» предложил добавлять питомцев в семейную группу 1
09.06.2022 «Мегафон» обнулил мобильный трафик в TenChat 1
15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
18.08.2020 Yota «выкрутила» связь на максимум 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Рудских Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9116 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
Telegram Group 2113 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2447 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1404 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 712 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4001 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7458 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7961 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 863 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8716 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7288 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4408 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5177 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6944 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1041 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1611 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 62 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 30 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1097 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4867 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12219 1
Умные платформы 1727 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4846 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4831 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6382 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7829 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5124 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5406 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3051 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4003 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1151 3
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 692 1
Филиппов Денис 54 2
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Телюков Олег 8 1
Большаков Василий 11 1
Троцюк Алексей 4 1
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Лаврентьев Роман 1 1
Теняев Семен 13 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2007 2
Россия - СФО - Новосибирск 4369 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4020 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2306 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 614 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 519 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6489 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Зоология - наука о животных 2672 1
Дача - дачники 865 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2451 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1689 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1770 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 207 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 157 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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