«МегаФон»: россияне в четыре раза чаще стали включать режим «не беспокоить»

Россияне все активнее подключают себе услуги голосовых помощников: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента «Ева» от «МегаФона» выросло на 20%, а активировать дополнительные опции стали в 20 раз чаще. Среди самых востребованных - режим «не беспокоить»: его популярность выросла в четыре раза. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона», изучив обезличенную статистику подключений и пользования своим виртуальным ассистентом.

Число клиентов «МегаФона», использующих виртуального ассистента «Еву», выросло на 20% с начала 2024 г. и достигло 11,7 млн. Статистика показывает, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас «Ева» принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

По данным «МегаФона», мужчины подключают «Еву» в 1,5 раза чаще женщин. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла «Ева», составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам.

Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет – это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач. Реже ее подключают россияне старше 50 лет, а также «зумеры» моложе 20 лет. Больше всего пользователей голосового помощника «Ева» проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Подключать помощника с расширенным функционалом «Ева+» с начала 2024 г. стали в 20 раз чаще. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии «Ева+», стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась «Ева Тренди» – модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.

Третьей по популярности функцией «Евы+» стал режим «не беспокоить» – за полгода востребованность этой опции выросла в четыре раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков. Многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период и продлевают после его истечения: такие абоненты предпочитают общаться исключительно в мессенджерах, а все входящие звонки доверить секретарю.

«Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. «Ева» в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора «Ева» пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.