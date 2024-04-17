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Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона»

«МегаФон» внедрил технологии синтеза и распознавания речи SaluteSpeech от SberDevices для совершенствования своего виртуального помощника «Елена», которой доверено общаться с клиентами компании. В результате по когнитивным параметрам ассистент вплотную приблизился к операторам контакт-центра. У «Елены» на 20% увеличилась скорость распознавания речи, а точность распознавания выросла до 95%. Проводимые в процессе внедрения тесты показывают, что с новым функционалом уровень лояльности клиентов повысился на 3,5 процентных пункта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Мы очень рады, что абоненты «МегаФона» уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech оценили положительные изменения в общении с «Еленой». Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнерства с «МегаФоном». Платформа SaluteSpeech является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса».

Дмитрий Рудских, коммерческий директор «МегаФона»: «Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли ее способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий SaluteSpeech от SberDevices открывает нам новые возможности для развития продукта».

Модель SaluteSpeech была специально дообучена под особенности лексики мобильного оператора, чтобы ассистент мог лучше распознавать запросы клиентов. Кроме того, «Елена» получила уникальный голос из каталога SaluteSpeech YourVoice, который теперь является эксклюзивным для нее и ассоциируется с брендом «МегаФона».

Реализация проекта — от подписания договора до промышленного внедрения в периметр компании на 100% потоков для всех регионов России — заняла три месяца. Все работы проводились в контуре «МегаФона» и на его оборудовании с оптимизированными ресурсами под тот объем, который изначально закладывал заказчик.

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Безопасность

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SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом Салют для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 г.

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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