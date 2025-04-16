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Филиппов Денис
Филиппов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 66 4
|Шитова Татьяна 7 2
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 2
|Рудских Дмитрий 12 2
|Путин Владимир 3223 1
|Колбин Евгений 70 1
|Золотовицкий Михаил 20 1
|Кутуков Константин 7 1
|Доронов Илья 2 1
|Волошин Евгений 63 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Левченко Владимир 6 1
|Могилин Артём 6 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Милых Станислав 1 1
|Беляев Филипп 2 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Мельников Михаил 5 1
|Катков Сергей 7 1
|Пепперштейн Павел 1 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Калякин Павел 66 1
|Зайнулина Эльвира 1 1
|Гумеров Олег 1 1
|Беляк Игорь 13 1
|Сандалов Феликс 2 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Жидов Виктор 1 1
|Wikipedia - Википедия 525 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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