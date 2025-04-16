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Филиппов Денис



16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства 1
09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber 1
14.08.2024 ИИ-платформа коммуникаций SaluteJazz достигла миллиона пользователей в месяц 1
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat 1
22.07.2024 Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом 1
19.07.2024 Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление 1
15.07.2024 «МойОфис» запустил тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении 1
08.07.2024 Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения 1
28.06.2024 GigaChat расширил возможности чат-платформы Jivo 1
24.06.2024 «БСГ» представила голосовую систему управления дождевальными машинами на базе технологий SberDevices 1
28.05.2024 Клиентам платформы SaluteBot стали доступны новые возможности создания чат-ботов на базе GigaChat 1
22.05.2024 Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox 1
27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier 1
17.04.2024 Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона» 1
17.04.2024 Виртуальный помощник «Елена» приблизилась к человеческим способностям 1
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S 1
20.02.2024 Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч 1
02.02.2024 Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России 1
30.01.2024 Сбербанк представил большое обновление своего искусственного интеллекта GigaChat 1
25.01.2024 SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке 1
23.11.2023 Пользователи GigaChat смогут генерировать уникальную музыку по текстовому запросу 1
23.11.2023 Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию 1
22.11.2023 «Мойофис» внедрил в свою экосистему GigaChat от Сбербанка 1
09.11.2023 Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения 1
24.10.2023 «Сбер» обновил операционную систему «Салют ТВ» на умных устройствах 1
19.10.2023 «Сбер» усовершенствовал GigaChat — качество ответов значительно улучшилось 1
06.10.2023 Бизнесу доступен сервис «Сбера» для проверки и корректуры текстов с помощью технологий ИИ 1
21.09.2023 Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера» 1
28.11.2022 «Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
29.08.2022 В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений 1
08.08.2022 Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн 1
27.06.2022 «Сбер» создал инструмент для разработчиков по подключению голосового управления на русском языке в AR и VR приложениях 1
10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте 1
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 1
28.04.2022 Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия 1
21.04.2022 «Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира 1
12.04.2022 Ассистенты «Салют» появились в геосервисе 2ГИС на Android 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Филиппов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 330 39
Yandex - Яндекс 7597 7
МегаФон 9145 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Google LLC 11904 2
X Corp - Twitter 2875 2
GitHub 857 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 79 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 343 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Weborama - Веборама 24 1
Tencent - Sogou 6 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 305 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 1
МегаФон Ритейл 82 1
NVI 7 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Telegram Group 2129 1
Aqara - Акара.Ру 28 1
HEC 25 1
Haier Group 176 1
Huawei 3992 1
Cisco Systems 5141 1
Directum - Директум 1110 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 139 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 37
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Лента - Сеть розничной торговли 2123 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ингосстрах СПАО 426 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 89 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 26
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 19
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1044 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 14
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 867 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4018 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 9
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1810 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3063 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2952 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7150 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7468 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3471 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2063 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2042 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8233 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3928 4
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 82 22
СалютДевайсы - GigaChat 222 19
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1158 12
Google Android 14184 6
Apple iOS 7921 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 6
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 6
Microsoft Windows 15831 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 657 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 432 4
Сбер - SberPortal 31 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 520 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 2
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
Сбер - SberBox Time 8 2
Яндекс.Диалоги 19 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 2
СалютДевайсы - Golos Датасет 2 2
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 158 2
Новые облачные технологии - МойОфис 803 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 2
СалютДевайсы - SberBoom 20 2
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Microsoft Windows 10 1795 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Microsoft Office 3790 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Яндекс.Радио 12 1
Белевцев Андрей 66 4
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Рудских Дмитрий 12 2
Путин Владимир 3223 1
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Золотовицкий Михаил 20 1
Кутуков Константин 7 1
Доронов Илья 2 1
Волошин Евгений 63 1
Соколюк Валерий 31 1
Левченко Владимир 6 1
Могилин Артём 6 1
Пузанов Владимир 14 1
Милых Станислав 1 1
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Мыздриков Иван 30 1
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Калякин Павел 66 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 3
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Украина 7650 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 651 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 812 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 558 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 579 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 239 1
Нидерланды 3550 1
Швеция - Королевство 3639 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Румыния 733 1
Япония 13343 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Грузия 1249 1
Италия - Итальянская Республика 4371 1
Испания - Королевство 3731 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Польша - Республика 1968 1
Индонезия - Республика 971 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Португалия - Португальская Республика 925 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 1
Греция - Греческая Республика 984 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 480 1
Чехия - Прага 198 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Кантемировский район - Кантемировка 6 1
Казахстан - Республика 5609 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 5
Английский язык 6715 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2786 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3013 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1836 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5620 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5113 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 526 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1660 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1651 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6506 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 104 1
Персидский язык - фарси 45 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4450 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 876 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2729 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 550 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8168 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2913 1
Физика - Physics - область естествознания 2670 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 230 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 695 1
Обществознание - обществоведение 17 1
Wikipedia - Википедия 525 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 59 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1112 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 15 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Moscow Creative Week 1 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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