MWS AI выпустила новую LLM семейства Cotype с продвинутыми агентными навыками

MWS AI (входит в экосистему МТС Web Services) обновила семейство больших языковых моделей Cotype для бизнеса. Новая версия — Cotype Pro 2.5 — получила продвинутые агентные навыки, а также улучшенные возможности для интеграции с корпоративными базами знаний и работы с компьютерным кодом. Модель заняла первое место среди российских LLM в бенчмарке MERA Альянса в сфере искусственного интеллекта, который оценивает качество работы больших языковых моделей с текстами на русском языке.

Cotype Pro 2.5 предназначена для разработки ИИ-помощников в корпоративном сегменте. Она может разворачиваться на инфраструктуре заказчика как отдельное решение, так и в составе платформы MWS AI для создания ИИ-помощников.

Модель поддерживает интеграцию с внешними системами и API, включая корпоративные инструменты календарного планирования, почтовые сервисы, CRM-платформы, системы управления проектами и аналитики веб-трафика.

Отличительной особенностью модели являются улучшенные способности многошаговой работы в агентном режиме. За счет этого Cotype Pro 2.5 способна автоматизировать сложные многошаговые процессы, требующие последовательного доступа к актуальным данным из различных источников и автономного взаимодействия с корпоративными системами. Эффективность работы модели в таких сценариях превосходит Cotype Pro 2 в 10 раз, а Qwen3-32B – в 2,5 раза. В частности, модель показала высокую точность в ходе тестирования в сценариях в телеком-сфере, где агент и пользователь координируют действия для решения технических проблем с услугами связи, и в авиаперевозках, где требуется взаимодействие с системами бронирования при изменении расписания рейсов, параметров перелета или количества багажа.

С помощью технологии RAG (Retrieval-augmented generation) модель может обращаться к базам данных, текстовым архивам и другим внешним источникам для получения актуальной информации и использовать ее при формировании более точных и релевантных ответов. Это повышает качество анализа и обработки данных, облегчая применение модели для решения разнообразных бизнес-задач и информационных запросов. По точности при работе с русскоязычными материалами (интерпретация и использование контента на русском языке при генерации ответов) Cotype Pro 2.5 превосходит Qwen3-32B на 22%.

В новой версии значительно улучшены возможности работы с компьютерным кодом. Cotype Pro 2.5 демонстрирует рост по всем основным метрикам: документирование кода — +37,4%, генерация тестов — +20,3 %, создание кода — +16,4% по сравнению с Cotype Pro 2. Средняя оценка выросла на 24,4%, что отражает общее повышение стабильности и качества вывода и делает модель более применимой для решении инженерных и интеграционных задач.

«Cotype Pro 2.5 – важный шаг в развитии нашей ИИ-платформы, которая является не только основой для реализации прикладных интеллектуальных решений, но и технологическим энейблером для старта ИИ-трансформации корпораций. Модель обладает улучшенными возможностями в плане генерации идей, извлечения, классификации и обобщения информации, умеет работать с компьютерным кодом, вызывать функции и планировать процесс выполнения задач. Это помогает нам и нашим клиентам создавать ИИ-помощников, чьи способности выходят далеко за рамки простого диалога с пользователем», – сказал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Для развертывания модели Cotype Pro 2.5 требуется один графический процессор с объемом видеопамяти не менее 40 ГБ (рекомендуется — 80 ГБ, например Nvidia A100 80 GB или H100 80 GB), 100 ГБ дискового пространства, 16-ядерный процессор, 48 ГБ оперативной памяти.

MWS AI также представила обновленную версию своего ИИ-ассистента для работы с компьютерным кодом — Kodify 2.5. Он предназначен для автоматизации задач программирования: написания документации, генерации и объяснения кода, создания юнит-тестов, редактирования и улучшения программ по запросу пользователя, поиска ошибок, а также для ответов на технические вопросы и выполнения других сопутствующих функций.