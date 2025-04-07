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МТС Экосистема МТС МТС ИИ MTS AI Kodify
MTS AI запустила в 2024 году ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI.
Kodify может сгенерировать код с нуля по текстовому описанию на естественном языке или предложить наиболее релевантное продолжение кода на основании того, что содержится до и после выбранного фрагмента. Для этого нейросеть анализирует текущие задачи разработчика в рамках проекта и изучает контекст.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономаренко Сергей 12 2
|Денисов Анатолий 35 1
|Обломский Глеб 2 1
|Рогозин Антон 1 1
|Семион Кирилл 32 1
|Атрепьев Григорий 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1927 1
|Ведомости 1051 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 1
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