МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify

MTS AI запустила в 2024 году ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI.

Kodify может сгенерировать код с нуля по текстовому описанию на естественном языке или предложить наиболее релевантное продолжение кода на основании того, что содержится до и после выбранного фрагмента. Для этого нейросеть анализирует текущие задачи разработчика в рамках проекта и изучает контекст.