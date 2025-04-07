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МТС Экосистема МТС МТС ИИ MTS AI Kodify

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify

MTS AI запустила в 2024 году ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI.

Kodify может сгенерировать код с нуля по текстовому описанию на естественном языке или предложить наиболее релевантное продолжение кода на основании того, что содержится до и после выбранного фрагмента. Для этого нейросеть анализирует текущие задачи разработчика в рамках проекта и изучает контекст.


07.04.2025 MTS AI начинает продажи внешним клиентам ИИ-ассистента для разработчиков 1
22.10.2024 MTS AI открыл публичный доступ к демо-версии нейросети для генерации кода Kodify 1
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 2
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1
19.06.2024 MTS AI создала ИИ-помощника программиста 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 86 5
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